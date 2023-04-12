Serj Tankian, Azerbaycan’a karşı yaptırımlar uygulanmaya çağrısında bulundu

Dünyaca ünlü Ermeni rock yıldızı, “System of a Down” grubunun solisti Serj Tankian Facebook sayfasında Azerbaycanlıların Teğ köyüne yönelik son saldırısına değinerek Azerbaycan’a ve İlham Aliyev’e karşı yaptırımlar uygulanmasına çağrısında bulundu.

Tankian, “Azerbaycan Ermenistan’ın topraklarındaki Ermeni mevzilerine ateş açıyor. Azerbaycan havan toplarından Syunik’te bulunan Ermeni askerlerine ateş açıyor”, diye yazdı.

Hatırlanacağı üzere, 11 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri mühendislik çalışmaları yapan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerlerine ateş açtı. Ermeni tarafı da cevabi eylemler yaptı. Ermeni tarafının 4 şehit ve 6 yaralı var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/12/Serj-Tankian-Azerbaycanlılar/246784