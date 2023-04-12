Rusya Dışişleri, Ermenistan’dan NATO tatbikatlarına katılımı hakkında açıklama istedi

Rusya’nın Ermenistan’dan Ermeni tarafının NATO tatbikatlarına katılımı ile ilgili açıklama istediği öğrenildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın açıklaması sırasında Moskova’nın Erivan’a bir yazı göndererek, Ermeni tarafının NATO ülkelerinin düzenlediği tatbikatlara katılımı ile ilgili açıklama istediğini belirtti.

Zaharova, “Ermeni ortaklarımızdan NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili resmi açıklama talep ettik. Yanıt aldıktan sonra tutumumuz hakkında karar vereceğiz” diye konuştu.

Ermeni tarafının Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kanalıyla kendi topraklarında tatbikat yapılmasını reddetmesinin Moskova’yı üzdüğüne dikkat çeken Zaharova, söz konusu kararın bölgesel güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmadığını vurguladı.

6 Nisan’da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 22 Nisan’da başlayacak olan NATO askeri tatbikatına katılacağını duyurmuştu. Söz konusu tatbikatın bir kısmı 10 Avrupa ülkesinin topraklarında gerçekleştirilecek. Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Kosova dışındaki ülkelerin tamamı NATO üyesidir.

Ermenistan 10 Ocak’ta KGAÖ’ne ülkede ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2023’ organizasyonunun tatbikatlarını düzenlemenin ‘uygunsuz’ olduğunu bildirmişti. Kremlin, ‘Ermenistan’ın pozisyonunun detaylarının açıklığa kavuşturulacağını’, ancak Erivan’ın Moskova’nın ‘çok yakın müttefiki’ olmaya devam ettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-disisleri-ermenistandan-nato-tatbikatlarina-katilimi-hakkinda-aciklama-istedi-1069596888.html?fbclid=IwAR3s0GJmFNFcebhI5I591dETCfg7ACz1x7zadTj0Y4AjZYsx2nOtsE8_QyY