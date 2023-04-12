Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yerevan ve Bakü, Rusya’da müzakere teklifini kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zaharova haftalık brifing sırasında Ermenistan ve Azerbaycan devlet yetkililerinin, Rusya’nın barış anlaşmasına ilişkin bir sonraki ikili müzakere aşamasını Rusya’da düzenleme önerisini kabul ettiğini dile getirdi.

Sputnik Armenia ajansının haberine göre Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının hazırlanmasını destekleme çabalarını zayıflatmıyor.

Zaharova, ayrıca, Rusya’da düzenlenmesi öngörülen Ermenistan-Azerbaycan ikili müzakerelerin detayları ve tarihi hakkında şu an bilgi veremiyeceğini ve kesinleştiğinde mutlaka bildireceğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI