Hahambaşı Haleva bayram tebriklerini kabul etti

Hahambaşı Rav İsak Haleva, Pesah Bayramı vesilesiyle kendisine iyi dileklerini sunmak isteyenleri ağırladı.

İstanbul Metropoliti Peder Paisios Kokkinakis, Ermeni Patriği Sahag Maşalyan, Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin ve Süryani Katolik Kilisesi Ruhani Önderi Orhan Çamlı’nın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Yılmaz, geçmiş dönem Şişli Belediye Başkanlarından Hayri İnönü de Hahambaşı Rav İsak Haleva’yı ziyaret ederek Pesah Bayramı için iyi dileklerini ilettiler.

https://www.salom.com.tr/haber/127200/hahambasi-haleva-bayram-tebriklerini-kabul-etti