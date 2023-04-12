Ezidiler HDP’nin milletvekili listesine tepkili: Bu haliyle bizleri temsiliyetsiz bırakılma riski var

Ezidi toplumu, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan listelerde temsiliyet konusunun mevcut şartlar ve imkanlar dahilinde yeniden düzenlenmesini talep ediyor

Abdulhakim Günaydın

Türkiye’nin sandık başına gitmesine sayılı günler kaldı.

Cumhurbaşkanı ve parlamentonun yeni üyeleri bir aya sonra belirlenecek.

Seçimlere girecek ittifak ve partiler, 9 Nisan itibariyle milletvekili adaylarının listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

Listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak.

Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.

Partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Ancak teslim edilen listelerle ilgili partilere yönelik eleştiriler devam ediyor.

Eleştirilerin yöneldiği partilerden biri de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) listelerinden seçimlere girecek olan Halkların Demokratik Partisi (HDP).

Ezidi toplumu sırlamadan rahatsız

HDP önceki seçimlerde olduğu gibi Ermeni, Alevi, Süryani ve Ezidilere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçilecek yerlerden kontenjan ayırdı.

14 Mayıs seçimleri için de benzer bir kontenjan ayırdı.

Örneğin, Çerkesler adına Metin Kılıç Ankara’dan, Süryaniler adına George Aslan Mardin’den, Aleviler adına Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat’ı İstanbul’dan ve Ezidiler adına da Azad Barış’ı Diyarbakır’dan aday gösterdi.

Ancak Azad Barış’ın 12 milletvekili kontenjanı bulunan Diyarbakır’dan 10’uncu sıradan aday gösterilmesi Ezidi toplumunun tepkisine neden oldu. Çünkü Barış’ın seçilme ihtimali çok düşük görünüyor.

Diasporada yaşayan Ezidiler, HDP’ye hitaben bir mektup kaleme aldı.

“Hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz”

Ezidi toplumu olarak 14 Mayıs’ta gerçekleşecek tarihi cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini büyük ilgi ve dikkatle takip edildiği belirtilen mektupta, “Seçim sonuçlarının halkımız başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan diğer halklar, mezhepler ve dini gruplar için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz” denildi.

“Belirsizlik kaygılarımızı artırıyor”

Mektupta, “Hem siyasi geleneği hem de parti programı itibariyle temsiliyet konusuna büyük bir önem atfeden, bu yetkiyi temel ve yapısal bir ilke olarak ele alan partimizin YSK’ya sunduğu aday listelerinde Amed’den 10’uncu sırada gösterilen Azad Barış’ın durumunun partinin bu iddiasını ve prensiplerini ne oranda karşıladığı ile ilgili belirsizlik kaygılarımızı artırmaktadır” endişesine yer verildi.

“Bu haliyle Ezidilerin temsiliyetsiz bırakılma riski var”

Diasporadaki Ezidiler olarak YSK’ya sunulan listelerde toplumlarını temsil edecek, onların bugüne kadar yaşadığı sorunları TBMM başta olmak üzere farklı platformlarda dile getirecek bir adayın olmasını HDP’nin temsiliyet iddiası açısından önemsediklerine değinen mektubun devamında şunlar kaydedildi:

Özellikle 2014’ten sonra 73’üncü fermanla birlikte halkımıza yaşatılan mezalimi Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere uluslararası platformlarda dile getirmenin büyük bir ihtiyaç olduğu böylesi bir dönemde, Ezidi kontenjanından gösterilen adayın sıralamasının bu haliyle Ezidilerin temsiliyetsiz bırakılma riskini beraberinde getireceğini düşünüyoruz.”

“Sıralama beklentimizi karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli”

YSK’ya sunulan listelerde Ezidi toplumu açısından büyük önem arz eden temsiliyet konunun mevcut şartlar ve imkanlar dahilinde yeniden düzenlenmesinin kaygıları giderme açısından önem arz ettiği ifade edilen mektupta şu hususlara dikkat çekildi:

Bu açıdan aday sıralaması başta olmak üzere, Ezidi temsiliyetinin güvence altına alınması ile ilgili talep ve beklentilerimizin çok açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Parti yöneticilerimiz ve ilgili kurullarımızın siyasi geleneğimize, temsiliyet ilkemize uygun olarak Ezidilerin talep ve beklentilerinin karşılanması ile ilgili hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. Ezidi temsiliyetini mümkün kılacak sıralamanın bu temel beklentimizi karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.”

Ezidi toplumunun yayımladığı mektupta imzası bulunanların isimleri şöyle:

Salih Çete

Davut Özgür

Yusuf Süzük

Yasar Burç

Nuri Yetiz

Ali Öküzboga

Ali Yörük

Fikret Kızılhan

Hayati Örper

Feridun Kılınç

Hatun Koyun

Mustafa Barış

Ednan Oso

İlhan Alim

Servet Yıldız

Barış Sürer

Sinan Ayhan

Filit Kölge

Independent Turkce