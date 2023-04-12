Ermenistan-Azerbaycan arasında çatışma: Yedi asker öldü

Artı Gerçek – Güney Kafkasya ülkeleri Azerbaycan ve Ermenistan dün Laçın Koridoru yakınlarında dün yaşanan ve iki taraftan yedi askerin ölümüyle sonuçlanan çatışmadan birbirini sorumlu tuttu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ile de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni (Kelbecer koridoru ile birlikte) birbirine bağlayan geçit bölgesi olan Laçın Koridoru yakınlarındaki çatışmada üç askerinin öldüğünü duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı da çatışmada dört askerinin öldüğünü, altısının da yaralandığını duyurdu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ ATEŞ AÇMAKLA SUÇLADI

Erivan yönetimi Azerbaycan’ı Ermenistan’ın güneyindeki Syunik ilinde bulunan Tegh köyü yakınlarında mühendislik çalışmaları yapan Ermeni birliklerine ateş açmakla suçladı.Güçlerinin ayrıntı vermeden “karşı önlemler” aldığını söyledi. Tegh köyü Ermenistan’ın Laçın Koridoru’nun Azeri topraklarına girmeden önceki son köyü. Bakü yönetimi ise birliklerinin Syunik ilinde konuşlanmış Ermeni birliklerinin “yoğun ateşi” altında kaldığını savundu. Her iki taraf Salı günü saat 20.30 itibariyle durumun “nispeten istikrarlı” olduğunu açıkladı.

RUSYA: GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN ÖNLEMLER ALDIK

Çatışmanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, “11 Nisan’da Tegh köyü yakınlarındaki temas hattında silahlı bir olay meydana geldi” dedi. Zaharova “Bölgedeki Rus Silahlı Kuvvetleri ve Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızları temsilcileri, derhal Ermenistan ve Azerbaycan’daki yetkililerle temasa geçerek gerilimi azaltmak için önlemler aldı” ifadelerini kullandı.

Rusya, binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Azerbaycan’ın önemli toprak kazanımları elde etmesini sağlayan haftalarca süren çatışmaları sona erdirmek için yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 2020’de bölgeye binlerce kişilik bir barış gücü birliği göndermişti. Çevre protestocuları olduklarını iddia eden Azeriler, geçen yılın sonundan beri Laçın Koridoru’nu kapatıyor ve bu Ermenistan’ın insani kriz olarak adlandırdığı duruma neden oluyor. Erivan yönetimi eylemcileri “hükümet destekli ajitatörler” olarak anıyor. Bakü ise temel malzemelerin bölgeye girebileceğini söyleyerek bu iddiaları reddediyor ve protestocuların meşru çevresel endişelere karşı toplandığını savunuyor.

AB TARAFLARA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI ÇAĞRISI YAPTI

Avrupa Birliği (AB) ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından iki tarafa çağrı yaparak 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, dün sınır bölgesinde çıkan çatışmada ölümlerin olmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu olay, belirlenmiş sınırlar olmadığında 1991 hattına saygı gösterilmesi, benzer olayların önlenmesi için iki tarafın güçlerinin bu hattan güvenli mesafeye çekilmesi gerektiğinin altını çizmiştir” ifadesi kullanıldı.

Ekim 2022’de Prag’da varılan ve 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması hakkındaki mutabakat dahil olmak üzere Azerbaycan ve Ermenistan’ın taahhütlerine uyması gerektiği kaydedilen açıklamada, sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelerin yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı. AB, sınır belirleme çalışmalarına da destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. (DIŞ HABERLER)

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