Dünyaca ünlü Ermeni tenisçi, Monte Carlo turnuvasına başarılı bir başlangıç yaptı

Ermeni kökenli Rusyalı tenisçi Karen Khachanov, Monte Carlo Masters turnuvasına başarılı bir başlangıç ​​yaptı.

Turnuvanın ilk turunda Karen Khachanov, İspanya’dan Alejandro Fokina ile karşı karşıya geldi ve iki sette 6:2, 6:2’lik skorlarla galip geldi.

Karen Khachanov, Profesyonel Tenis Oyuncuları Derneği (ATP) sıralamasında 13’üncü sırada. Uluslararası Federasyonun himayesinde düzenlenen turnuvada 4 kez kazandı. Tokyo’daki 32’inci Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya elde etmişti.

Ermeni kökenli Rusyalı tenisçinin en iyi sonucu 2019’da Roland-Garros’ta çeyrek finale, 2021’de yine Wimbledon’da çeyrek finale yükseldiğinde ve 2022’de Amerika Açık’ta yarı finale yükselmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/12/Ermeni-Karen-Khachanov-Monte-Carlo-turnuvası-Tenis/246757