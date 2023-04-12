Çavuşoğlu, Ermenistan sınırındaki çatışma sonrasında Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olmasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’u arayarak taziyelerini ve desteklerini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu’nun görüşmede, Türkiye’nin ve Türk halkının can Azerbaycan’a desteğinin tam olduğunu vurguladığı kaydedildi.

AA