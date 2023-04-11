Türkiye seçime gidiyor: Büyük çözümün adayları – Çürüyen sistemin adayları

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

600 kahramanla seçimlere giden Vatan Partisi, Türkiye’nin önündeki zorlukları aşmak için görevlere hazır. Bir yanda çürüyen sistemin FETÖ’yle, PKK’yla bağlantılı, sofradan daha fazla pay almaya çalışan adayları diğer yanda Güçlü Devlet Üreten Millet için Meclis’e talip olanlar



HABER MERKEZİ

Vatan Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçimlerine, 87 seçim bölgesinden 600 milletvekili adayı ile giriyor. Türkiye’nin önündeki zorluklara dikkat çeken Vatan Partisi, ülkemizi bu zorluklardan çıkaracak birikimi aday listelerinde topladı.

Dış borcun 500 milyar doları bulduğu, ödemeler açığının 50 milyar doları geçerek rekor düzeye ulaştığı bugünlerde Türkiye, güvenlik açısından da tehditlerle karşı karşıya. ABD, Yunanistan’ın Ege kıyılarına Dedeağaç’tan Girit’in kuzeyine kadar üsler kurdu. ABD, İsrail ve Yunanistan donanmaları Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan tatbikatlar yapıyor. Diğer yandan ABD, sınırlarımızda PKK/ PYD/YPG’yi açıkça eğitiyor, silahlandırıyor. Vatan Partisi de bu ortamda Güçlü Devlet ve Üreten Millet için görevlere hazır. Türkiye’nin ihtiyacı olan, bu zorluklarla mücadelede yılmayacak, Güçlü Devleti inşa edecek, Üretim Devrimini ve kamuculuğu gerçekleştirecek, milletin geniş güçlerini birleştiren Milli Hükümet seçeneğini yaratacak Vatan Partisi’nin içinde yer alacağı güçlü Meclis. Vatan Partisi’nin yüzde 7 barajını geçerek Meclis’e girmesi, Türkiye’nin çözümü yolunda atılacak en büyük adım.

Parti’nin 600 kişilik milletvekili aday listesinde 198 genç, 153 kadın yer alıyor. Adaylar içinde öne çıkan meslek grupları şöyle: 171 işçi, 51 küçük işletmeci, 28 iş insanı, 26 mühendis, 25 avukat, 20 çiftçi, 10 sanatçı, 7 emekli asker, 6 mimar, 5 doktor, 5 eczacı, 5 ekonomist.

Vatan Partisi’nin listelerinde genç adaylar dikkat çekiyor. Listede 76 öğrenci milletvekili adayı var. Vatan Partisi’nin 18 – 25 yaş arası 76, 26 – 40 yaş arası 122, 41 – 55 yaş arası 114, 56 – 65 yaş arası 140, 65 yaş üstü 148 milletvekili adayı bulunuyor. En genç milletvekili adayı Eylül Yıldırım 18, en yaşlı milletvekili adayı Hasan Korkmazcan ise 84 yaşında.

ZOR ZAMANLARIN LİDERİ PERİNÇEK

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek İstanbul 1. Bölge’de ilk sırada milletvekili adayı. Perinçek, Avrupa merkezlerinde yürüttüğü mücadele ile Ermeni Soykırımı yalanını yerle bir etti. Silivri Duvarlarını yıkan, 15 Temmuz’da Amerikancı darbe girişimine karşı en önde duran, Türkiye’nin önündeki 40 yılı sigortalayan gençlik kuşağı yetiştiren partinin önderi Perinçek, 55 yıldır ülkemizin mücadele alanlarının lideri.

Perinçek, yazdığı 55 kitap, bilim insanı, edebiyat ve sanatçı kişiliği ile Vatan Partisi’nin en büyük üstünlüğü.

CONİ’NİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN LİDER

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Ankara’da 2. Bölge’de ilk sırada aday. Vatan Partisi’nde lise yıllarından itibaren lider görevler üstlendi. Türk gençliğinin çelik çekirdeği olan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 2011’de, Bodrum’da ilk kez Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildiği eylemin içinde yer aldı.

TÜRK GENÇLİĞİNİN ÖNDERİ

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer Ankara’da 3. Bölge’de ilk sırada aday. Geçmişte Türk gençliğine liderlik eden Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi birikimiyle de Vatan Partisi’nin liderlerinden…

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN MİMARI

İş insanı Ethem Sancak, İstanbul 2. Bölge’de ilk sırada aday. Vatan Partisi’nin devrimci geleneğinin önemli temsilcilerinden Sancak, Türkiye ve dünya çapında bir iş insanı. Milli savunma sanayisinin mimarlarından. Devrimci, siyasi birikimi, uluslararası alandaki tecrübesi, toplumun geniş kesimlerinde yarattığı etkisi, özgünlükleriyle yedi iklimde tanınıyor. Siyasetle birlikte tarih ve sanat birikimiyle de Türkiye’nin sayılı entelektüellerinden.

UNUTULMAZ BAŞKANVEKİLİ

TBMM‘nin unutulmayan Başkanvekili Hasan Korkmazcan Ankara 1. Bölge’den ilk sırada aday. Korkmazcan; 14, 15, 19 ve 20. Dönem Denizli Milletvekilliği ile TBMM Başkanvekilliği yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı. Türkiye’nin en genç milletvekili olarak parlamentoya girdi. Büyük devlet birikimi, toplumdaki saygınlığı, üstün siyasi tecrübesi var.

MOR ZEHİRLENMEYE KARŞI KADIN HAREKETİ

Av. Nuriye Kadan İzmir’de 2. Bölge’den ilk sıradan aday. Mor zehirlenmeye karşı Türkiye’nin vatansever, devrimci kadın hareketinin liderlerinden Nuriye Kadan Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Genel Başkan Yardımcısı. İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı olarak LGBT dayatmasına karşı 6 Kasım 2022’de İzmir’de çok sayıda kitle örgütünün katılımıyla düzenlenen eyleme önderlik etti.

SİSTEM PARTİLERİNİN DÖKÜLEN ADAYLARI

Çürüyen FETÖ ve PKK bağlantılılar, ABD güdümlü unsurlar, bölücüler, kumpas görevlileri, katil zanlıları, kol kola Meclis’e taşınıyor. AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR, Türk’süz anayasayı savunuyor. CHP listelerinde bölücüler ve FETÖ bağlantılılar dizili. Savcı Doğan Öz’ü öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen beraat eden İbrahim Çiftçi MHP’den aday oldu. Yeşil Sol Parti’nin listelerinde terör elebaşı Öcalan’a serbestliği savunan Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan yer alıyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK PARTİ listelerinden İstanbul 3. Bölge 4. sırada aday oldu. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denilmesini savunan Yapıcıoğlu, açıkça Hizbullah’ın terör örgütü olmadığını söylüyor. HÜDA PAR, özerkliği, anadilde eğitimi, askerliğin kaldırılmasını savunuyor, Şeyh Said ve Seyit Rıza’dan özür dilenmesini, kayyumlara son verilmesini talep ediyor.

Kimyasal silah tertibinde en önde yer alan Sezgin Tanrıkulu, CHP’nin Diyarbakır’da birinci sıra adayı. CHP içinde PKK’nın sözcüsü. Tanrıkulu, 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı olarak tanınmasını” istiyor.

Kumpas davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, CHP listesinde, DEVA Partisi kontenjanından aday gösterildi. FETÖ, Türk yargısı içinde sistemli olarak kadrolaşma adımlarını Ergin döneminde attı. Adı “Ali Dibo Olayı” olarak bilinen bir yolsuzluk hikayesine de karıştı.

İYİ Parti’den Ordu 1. Sıra adayı olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla 25 Aralık 2013’te AK Parti’den istifa ettiği iddia edilmişti. Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan da İdris Naim Şahin’in, Emniyet teşkilatının FETÖ’ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı olduğunu belirtiyor. Şahin’in adaylığı parti içinde de tepki çekti. İYİ Parti’nin kurucu üyelerinden Nuray Özdemir, sitem dolu sözlerle istifa ettiğini açıkladı: “Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti’den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok.”

MHP Ankara 1. Bölge’den İbrahim Çiftçi’yi aday gösterdi. Çiftçi, 1978 yılında sol görüşlü öğrencilerin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı ve Gladyo’nun üzerine giden Savcı Doğan Öz cinayetinden yargılandı. Yargılamalar sonucu hüküm giyen Çiftçi, 3 Ağustos 1979’da idama mahkum edildi. Ancak Öz’ü öldürdüğüne dair itirafı ifadesinde mevcut olmasına rağmen Çiftçi, Askeri Yargıtay tarafından beraat ettirildi.

Terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan Yeşil Sol Parti’nin Şanlıurfa milletvekili adayı. Öcalan, etnik ayrımcılıığı yanı sıra ABD’nin bir süredir Çin’i karıştırmak ve Türkiye- Çin ilişkilerini bozmak için sürdürdüğü ‘Uygur Türkleri’ kampanyasının da destekçisi.

VATAN PARTİSİ’NİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADANA

Ahmet Suseven (Gıda Mühendisi)

Hatice Nesrin Kılıçay (Avukat)

Banu Karahan (Ziraat Teknikeri)

Rıza Beke (Eski Sendikacı)

Selver Kaplan (Emekli İşçi)

Vahide Budak Uğur (Emekli İşçi)

Mustafa Koz (Üniversite Öğrencisi)

Niyazi Koç (Gazeteci)

Abdurrahim Köylü (Emekli Müfettiş)

Aynızar Yurttaş (Emekli İşçi)

Ahmet Nihat Ata (Avukat)

Süleyman Çelik (Emekli Öğretmen)

Mustafa Işık (Emekli Öğretmen)

Furkan Olga (Üniversite Öğrencisi)

Erkan Dikmen (Muhasabeci)

ADIYAMAN

Mustafa Kabarcık (Çiftçi)

Mustafa Turan (Turizmci)

Sefa Solmaz Güneş (Usta Öğretici)

Mehmet Sadık Karğili (Serbest Meslek)

Ali Yağrı (Emekli İşçi)

AFYONKARAHİSAR

Hüseyin Karanlık (Gazeteci)

Ziya Öztürk (Emekli Öğretmen)

Bilal Kılıç (Emekli)

İlyas Altuntaş (Emekli Öğretmen)

Devrim Uçar (Ziraat Mühendisi)

Alim Tosun (Çiftçi)

AĞRI

Celal Turlu (Serbest Meslek)

Sami Görmez (Serbest Meslek)

Taha Küçükuygun (Üniversite Öğrencisi)

Ezgi Zeynep Kaya (Üniversite Öğrencisi)

AMASYA

Sefer Kılıç (Emekli Müdür)

Hasan Faruk Kurtoğlu (Mühendis)

Ali Çal (Esnaf)

ANKARA 1. BÖLGE

Hasan Korkmazcan (Avukat)

Utku Reyhan (Gazeteci)

Kayahan Çetin (Üniversite Öğrencisi)

Fatma Sibel Arslantürk (İş İnsanı)

Hasan Fırat Kayaönü (Avukat)

Fehmi Doğan (İş İnsanı)

Aysan Canver (Emekli Diplomat)

Aykut Diş (Gazeteci)

Pars Turan (Emekli Albay)

Özcan Güven (İktisatçı)

Cemil Gözel (Bilim Yayıncısı)

Can Alkaç (Sanayici)

Süeda Sümeyye Babacan (Çalışma Ekonomisti)

ANKARA 2. BÖLGE

Özgür Bursalı (Siyaset Bilimci)

Nusret Senem (Avukat)

Ziya Kafes (İş İnsanı)

Deniz Tokgöz (Hukukçu)

Merve Ayvalı (Avukat)

Erdem Cömert (Avukat)

Anıl Eren Yıldız (Eğitimci)

Şule Uncu (Emekli TÜBİTAK Çalışanı)

İbrahim Toraman (Üniversite Öğrencisi)

Serap Zehal (Mütercim Tercüman)

Agah Kutlu (Emekli İşçi)

ANKARA 3. BÖLGE

Şehmus Yıldırım Gençer (Siyaset Bilimci)

Ercan Enç (İktisatçı)

Tahsin Murat Demirbaş (Tiyatro Sanatçısı)

Mustafa Aynur (İnşaat Mühendisi)

Gülser Bektaş (Emekli Öğretmen)

Berke Mustafa Berkil (Avukat)

Aydın Karataş (Emekli Öğretmen)

Perihan Karagöllü (Ev Hanımı)

Zübeyde Meral Maden (İş İnsanı)

İbrahim Orçun Göktürk (Dış Politika Uzmanı)

Can Aybars Bilgicier (Üniversite Öğrencisi)

Şenay Koçyiğit Özdoğan (İş Güvenliği Uzmanı)

ANTALYA

Serdar Üsküplü (İnşaat Mühendisi)

Ahmet Özbay (Emekli Öğretmen)

Sedat Müniroğlu (Emekli Pilot)

Nilay Güven (Üniversite Öğrencisi)

Yaşar Jale Yatbaz (Emekli Öğretmen)

Fatma Özdemir (Emekli)

Ali Yükser (Turizmci)

Abdulhalik Pamir Uçaner (Turizmci)

İbrahim Yiğit (Emekli)

Evren Kurtoğlu (Bilişimci)

İrfan Bilgin (Emekli)

Raşit Ekinci (Üniversite Öğrencisi)

Hüseyin Baran Karabulut (İş İnsanı)

Veli Şenol Sümbül (Çiftçi)

Barış Akkaya (Üniversite Öğrencisi)

Mustafa Ertem (Otopark İşletmecisi)

Hanife Yalçın (Halkla İlişkiler Uzmanı)

ARTVİN

Yusuf Vayiç (Emekli)

Erkin Uzun (Emekli)

AYDIN

Zühre Genişel (Avukat)

Ali Rıza Odabaşı (Kadın Doğum Uzmanı)

Yalçın Büyükdağlı (Yüksek Mimar)

Doğan Özkan (Sosyal Politikacı)

Bahattin Nazlı (Emekli Öğretmen)

Ayşe Handan Ersin (Emekli Polis)

Hatice Koyun (Emekli Öğretmen)

Mehmet Baydoğan (Emekli Okul Müdürü)

BALIKESİR

Emre Albayrak (İşçi)

Ethem Dülgeroğlu (Çiftçi)

Engin Deniz Tören Aksoy (Biyolog)

Ayfer Yalçın (Emekli)

İlhan Ağar (Emekli)

Ali Solak (Emekli)

Tuğhan Arbak (Turizmci)

Ramazan Erişen (Emekli)

Ümmühan Gümüş (Emekli)

BİLECİK

Devrim Serin (İşçi)

Hakan Uslu(Esnaf)

BİNGÖL

Sinan Yeşilyurt (Satış Ve Pazarlama)

Mücahit Mecit Etli (Üniversite Öğrencisi)

Gaye Sude Kocabay (Üniversite Öğrencisi)

BİTLİS

Hakim Üstyol (İş İnsanı)

Bişar Taşkaya (İşçi)

Hasan Almışlar (Üniversite Öğrencisi)

BOLU

Hakan Bakan (Veteriner Hekim)

Ömer Yasa (Hukukçu)

Mürvet Karataş (Çiftçi)

BURDUR

Osman Erbil (Gazeteci)

İbrahim Kılınç (Emekli Öğretmen)

Nil Sevil Uçar (Üniversite Öğrencisi)

BURSA 1. BÖLGE

Dilek Çınar (Ekonomist)

Mustafa Enver Yılmaz (İnşaat Mühendisi)

Ercüment Tezel (Esnaf)

Sevim Erol (Emekli)

Erdal Susuz (Emekli Öğretmen)

Aslan İnceyürek (Esnaf)

Rifat Narhın (Esnaf)

Elif Gökkuş (Üniversite Öğrencisi)

İsmail Tıkır (İşçi)

Şükran Kurtiş (Ev Hanımı)

BURSA 2. BÖLGE

Mehmet Alanbel (Mali Müşavir)

Ferhat Yıldız (Müteahhit)

Mehmet Mahir Parıltan (Emekli Öğretmen)

Erkan Yücel Seytin (Muhasebeci)

Emircan Fırıncı (Üniversite Öğrencisi)

Hülya Kara (Emekli)

Hüseyin Ertaş (Emekli)

Dursun Çetin (Emekli)

Süzan Ercan (Emekli)

Cuma Çimen (Halk Oyunları Eğitmeni)

ÇANAKKALE

Musa Uzun (Ziraat Mühendisi)

Necati Çinçe (Emlak)

Hüseyin Çakıcı (Emekli Astsubay)

Soner Sevindik (Mimar)

ÇANKIRI

Hakan Çelik (İşçi)

Müslüm Caferoğlu(İşçi)

ÇORUM

Ümit Faruk Yenici (Mühendis)

Mehmet Patlar (Mimar)

Aydın Kınacı (Emekli Astsubay)

Altan Börekçi (Emekli İşçi)

DENİZLİ

Işıl Çetin (Eğitimci)

Ahmet Gündüz (Emekli)

Elif Çobanoğlu (Emekli)

Uğur Saçma (Üniversite Öğrencisi)

İbrahim Cüneyt Doğan (Emekli Öğretmen)

Gülperi Ayhan (Siyaset Bilimci)

Sabri Kasapoğlu (Emekli Öğretmen)

DİYARBAKIR

Ferdi Tanhan (Tarihçi)

Giyaseddin Mahmutoğlu (Esnaf)

Ali Arınç (Esnaf)

Necmettin Anar (İş İnsanı)

Süleyman Aydın (Gazeteci)

Mehmet Haluk Mıhailoğlu (Emekli İşçi)

Mehmet Fırat Kırboğa (Üniversite Öğrencisi)

Hamdiye Bayrak (İşçi)

Mehmet Haştak (Esnaf)

Sabahat Arslan (Emekli Öğretmen)

Cem Dağlıoğlu (Üniversite Öğrencisi)

Rüveyda Mankan (Üniversite Öğrencisi)

EDİRNE

Hasan Ateş (Eğitimci)

Çetin Alabak (Emekli Memur)

Yağmur Biçen (Üniversite Öğrencisi)

Şükrü Özer (Emekli İşçi)

ELAZIĞ

Kahraman Taşkın (Esnaf)

Kadir Mum (Emekli İşçi)

Atilla Bulut (İşçi)

İsmet Sevim (Emekli Memur)

Kazim Üstün (İşçi)

ERZİNCAN

Nevzat Yıldırım (Esnaf)

Bülent Gündüz (Çiftçi)

ERZURUM

Nedim Gültekin (Emekli)

Nurettin Yıldız (Eczacı)

Oğuz Karlıbel (Çiftçi)

Teoman Alver (Gazeteci)

Özlem Biçer (İşletmeci)

Halil Yiğit Gök(Gazeteci)

ESKİŞEHİR

Temel Aras (Emekli)

Raif Eşkinat (Endüstri Mühendisi)

Mesut Tuna(Esnaf)

Hilal Aydın(Üniversite Öğrenci)

İsmail Bayraktar(Emekli)

Mustafa Erdönmez(Emekli)

GAZİANTEP

Fatma Binay Abacı (Veteriner Hekim)

Yusuf Gören (Muhasebe)

Sinan Büyükhatipoğlu (İnşaat Mühendisi)

Ayşe Bakışgan (Ev Hanımı)

Cuma Dal (Emekli)

Mustafa Gökçayır (Elektrik Mühendisi)

Hüseyin Kozan (Terzi)

Mustafa Asefler (Emekli)

Işıkgün Akfırat (Felsefeci)

Oğuz Polatbilek (Gazeteci)

İlknur Yıldırım (Üniversite Öğrencisi)

Adnan Çelik (İşletmeci)

Şaban Can Girgin (Üniversite Öğrencisi)

Kubilay Çelik (Yüksek Lisans Öğrencisi)

GİRESUN

Hüseyin Özgürel (Emekli Öğretmen)

Ayşe Çobanoğlu (Emekli Öğretmen)

Ahmet Gürsoy Kayaalp (Kırtasiyeci)

İzzet Anıl Işık (Üniversite Öğrencisi)

GÜMÜŞHANE

Mustafa Erdoğan (Emekli Polis)

Ebru Gül Müezzinoğlu (Üniversite Öğrencisi)

HAKKARİ

Bilal Gürbüz (Çalışma Ekonomisti)

Nihal Gündoğan (Avukat)

Cemre Nilsu Çatakoğlu (Üniversite Öğrencisi)

HATAY

Zerrin Öztürk (Avukat)

Sadık Karakaş (Emekli Öğretmen)

Ali Erdem Köz (Gazeteci)

Ali Başkut (Emekli Öğretmen)

Gönül Gökkan Kurtul (Esnaf)

Alikan Uçar (Gazeteci)

Beşir Baysoy (Esnaf)

Mustafa Bebek (İşçi)

Şebnem Dilşen (Sosyolog)

İsmail Hıfzı Coşkuner (Emekli)

İlhan Dilşen (Emekli Astsubay)

ISPARTA

Melahat Köse (Sporcu)

Necmi Alkan (Emekli Öğretmen)

Turan Canıtez (Emekli Öğretmen)

Musa Yeşiltaş (Esnaf)

MERSİN

Ali Rıza Taşdelen (Sosyolog)

Suzan Falcıoğlu (Emekli Memur)

Fırat Arkalı (Sanat Tarihçisi)

Ercüment Çamlı (Sanat Yönetmeni)

Tülay Etiler (Turizmci)

Mustafa Cengiz Yılmaz (Emekli Liman İşçisi )

İlknur Kalan (Avukat)

Yalçın Öktem (Hazine Ve Kambiyo Uzmanı )

Ali Kalan (Avukat)

Ali Güllü (Emekli Liman İşçisi )

Can Cengiz (Makine Teknikeri)

Ali Osman İnce (İşçi)

Doğan Büyükşahin (Emekli İşçi )

İSTANBUL 1. BÖLGE

Doğu Perinçek (Kamu Hukuku Doktoru)

Adnan Çınar (İş İnsanı)

Rahmi Dağbay (İş İnsanı)

Vefa Türksever (İş İnsanı)

Hakan Topkurulu (Ekonomist)

Cem Dikmen (Siyaset Bilimci)

Fadime Bilgiç (Sosyal Medya Danışmanı)

Eser Demirci (İş İnsanı)

Elif Eskin (Avukat)

Ayşe Aktok (Kimya Mühendisi)

Fatoş Güden (Serbest Meslek)

Melih Hüsnü Yılmaz (Emekli Sendikacı)

Irmak İpek Altın (Oyuncu)

Beyhan Korkman (Gazeteci)

Ferhat Zorer (Armatör)

Mert Eymen Kayaalp (Tercüme Bürosu Sahibi)

Gül Öykü Yılmaz Özkan (Avukat)

Behlül Süphan Toker (Kafe İşletmecisi)

Eray Sel (Oyuncu)

Uğur Çetinkaya (Makine Üreticisi)

Nuray Kaya Solmaz (İktisatçı)

Şükran Ulusoy (Kuaför)

Cemal Işık (Tekniker)

Sercan Durmuş (Mimar)

Yiğit Çınar (Üniversite Öğrencisi)

Tüzin Tüfekçi (Emekli Müşteri İlişkileri Direktörü)

Songül Çağlar (Belediye Çalışanı)

Hakan Ekiz (Emekli Deniz Yarbay)

Etem Kırca (Malzeme Ve Metalurji Mühendisi)

Perihan Tekin (Emekli Bankacı)

Himmet Kırık (İşçi)

Ufuk Özgen (Emekli Bankacı)

Fuat Yıldız (İş İnsanı)

Ebda Okutur (Üniversite Öğrencisi)

Yakup Büray Yılmaz(Üniversite Öğrencisi)

İSTANBUL 2. BÖLGE

Ethem Sancak (İş İnsanı)

Hacer Şule Perinçek (Gazeteci)

Banu Noyan (Organizatör)

Erkan Önsel (Eczacı)

Mehmet Moldibi (Sarraf)

Gökay Atilla Bostan (Emekli Bürokrat)

Cemal Akyıldız (Mali Müşavir)

Barış Demiralay (Üniversite Öğrencisi)

Yadigar Özen (Vakıf Yöneticisi)

Ahmet Göktaş (Sigortacı)

İbrahim Okan Özkan (Siyaset Bilimci)

Atilla Hakan Ganimgil (İş İnsanı)

Bora Çelik (Holding Yöneticisi)

Duygu Karabulut (Üniversite Öğrencisi)

Muhammet Atmaca (Esnaf)

Saim Mehmet Subaşı (Finans Uzmanı)

Ali Ulusoy (Sanatçı)

Saadettin Büyükalp (Mühendis)

İzzettin Özgibar (Emekli Emniyet Müdürü)

Emine Sağlam Akfırat (Gazeteci)

Nejla Uçak (Şirket Çalışanı)

Gökalp Erbaş (Üniversite Öğrencisi)

Murat Güneş (Gazeteci)

Ayhan İlhan (Reklamcı)

Hasret Aykut (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kaan Yiğit (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Cansu Çirci (Üniversite Öğrencisi)

İSTANBUL 3. BÖLGE

Emin Selim Akgül (İş İnsanı)

Barbaros Bahçelioğlu (Diş Hekimi)

Mustafa İlker Yücel (Gazeteci)

Hürmüz Gülnur Bayburt (Bale Eğitmeni)

Güneş Batum (Mimar)

Erol Altaca (Eğitimci)

Gülşen Şen Korkman (Turizmci)

Oktay Ekmen (Esnaf)

Zeynep Çakmak (Ev Hanımı)

Mehmet Kürşat Bozkurt (Acil Tıp Doktoru)

İsa Altun (Gazeteci Yazar)

Ayhanım Kuzugüdenlioğlu (Bale Eğitmeni)

İsrafil Altun (Avukat)

İbrahim Sevilmiş (Apartman Görevlisi)

İbrahim Ethem Erçin (İşletmeci)

Arif Doğan (İşçi)

İbrahim Benli (İş İnsanı)

Murat Katlanç (Üniversite Öğrencisi)

Yağızhan Onat (Üniversite Öğrencisi)

Vildan Kanbur (Emekli)

Şevki Terzioğlu (İşçi)

Melike Güler Kadan (Gazeteci)

Zafer Alpuğan (Gazeteci)

Ramazan Emre Oflaz (Felsefeci)

Barış Dikmen (Çalışma Ekonomisti)

Nursel Işıksoy (Emekli Öğretmen)

Baran Şimşek (İşçi)

Serdar Abatay (Sahaf)

İbrahim Serhat Özbaş (Üniversite Öğrencisi)

İbrahim Erdoğan (Avukat)

Rasime Ceren Aksu (Gazeteci)

Latif Aydın (İşçi)

Zuhal Aslan (Emekli)

Anıl Hançerli (Gazeteci)

Elif Beyza Tekin (Tarihçi)

Kıymet Yıldarı (Üniversite Öğrencisi)

İZMİR 1. BÖLGE

Çağdaş Cengiz (Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

Hüseyin Tugay Şen (İş İnsanı)

İhsan Sefa (Emekli Hava Kurmay Albay)

Tuncay Sarıhan (Esnaf)

Sebahat Kılıç (Emekli Öğretmen)

Bülent Karagöz (Avukat)

Asil Kocaçınar (Avukat)

Elfide Nur Atalay (Üniversite Öğrencisi)

Ayşe Gül Batıgün (Kimya Mühendisi)

Armağan Görenel (Bilgisayar Mühendisi)

Abdullah Karşılayan (Elektirik Teknisyeni)

Füsün İkikardeş (Gazeteci)

Ali Özgür (Üniversite Öğrencisi)

İncilay Esen (Pedagog)

İZMİR 2. BÖLGE

Nuriye Kadan (Avukat)

Serhan Bolluk (Tıp Doktoru)

Meltem Ayvalı (Eczacı)

Nilay Özçetin (Eczacı)

Hüseyin Cem Zeren (Spor Yazarı)

Levent Özciğer (Elektirik Teknisyeni)

Samet Kunt (Üniversite Öğrencisi)

Hasan Atilla Türköz (Makine Mühendisi)

Mesut Çalışkan (Kimyager)

Baittin Erbey (İşçi)

Nurten Kurnaz (Emlakçı)

Betül Kaya (Üniversite Öğrencisi)

Mustafa Karaçay (Tıp Teknisyeni)

Mehmet İzgi (Makine Teknisyeni)

KARS

Ata Pelvanoğlu (Üniversite Öğrencisi)

Semra Kalkan (İşçi)

Kayra Çanakçı (Üniversite Öğrencisi)

KASTAMONU

İsmail Gök (Nakliyeci)

Mustafa Doğan (Çiftçi)

Bünyamin Gülcan (Eğitimci)

KAYSERİ

Eyüp Salahattin Karakaş (Doktor)

Gürkan Demir (Gazeteci)

Asım Bulur (Turizmci)

Hacı Bekir Özkarcı (İşçi)

Erdoğan Demir (Emekli Öğretmen)

Ali Dadı (Dekorasyoncu)

İbrahim Kani (Maden Mühendisi)

Asiye Işık (Ev Hanımı)

Hasan Beker (Müteahhit)

Güzide Külah (Ev Hanımı)

KIRKLARELİ

Şebnem Çakır (Mali Müşavir)

Selda Kılıç (Kozmetik Uzmanı)

Hüseyin Şahin(Ziraat Mühendisi)

KIRŞEHİR

Volkan Kılıçaslan(Yazılımcı)

İlker Özkamalı(Eğitimci)

KOCAELİ

Yalçın Arslan (Gazeteci)

Salih Vedat Olguntürk (Petrol Mühendisi)

Sultan Cerit (Emekli)

Şükran Etiler (Emekli)

Ayşen Tanrıkulu (Ev Hanımı)

Leyla Büyük (Çiftçi)

İsmail Nazmi Damarlı (Terzi)

Yaşar Yalçınkaya (Emekli)

Orhan Kadıoğlu (Emekli Mimar)

Erol Balaban (Çiftçi)

Nuran Aydoğan (Emekli Ustabaşı)

Kemal Bayraktar (Terzi)

Orçun Ceylandağ (Sahaf)

Ezgi Kardelen Turan (Üniversite Öğrencisi)

KONYA

Kazım Koçer (Emekli Memur)

Eylem Göksu Yıldırım (Çocuk Gelişimci)

Halis Levent Başeğmez (Emekli İşçi)

Fatma Gözdenur Mercan (Üniversite Öğrencisi)

Ali Uslu (Çiftçi)

Fahrettin Küçük (Emekli Memur)

Mustafa Çiğdem (İşçi)

Mehmet Ali Öztürk (Emekli Memur)

Nefise Nilgün Bitlisli (Emekli Memur)

Muhammed Koz (Üniversite Öğrencisi)

Gürcan Gürsoy (Çiftçi)

Halil Uludağ (Üniversite Öğrencisi)

Zeynep Koyuncu (Üniversite Öğrencisi)

Münire Tomana (Üniversite Öğrencisi)

Mevlüde Dinçbudak (Emekli Memur)

KÜTAHYA

İbrahim Kaya (Emekli Öğretmen)

Ali Ekber Altınkaya (Serbest Meslek)

İbrahim Kasapoğlu (Emekli Öğretmen)

Abdullah Özoğlu (Emekli Öğretmen)

Seracettin Karaoğlu (Emekli Şehir Uzamanı)

MALATYA

Mehmet Ümit Şuvak (İş İnsanı)

Adnan Türkkan (Televizyoncu)

Fatih Budak (Esnaf)

İbrahim Güçlü (Çiftçi)

Melek Doğan (İşçi)

Cebrail Ümitli (İşletme Müdürü)

MANİSA

Mustafa Daban (Veteriner Hekim)

Onur Özcan (Serbest Meslek)

Göknur Kılıç (Serbest Meslek)

İshak Aykaç (Üniversite Öğrencisi)

Mustafa Palatır (Emekli Öğretmen)

Ramazan Çalışkan (Emekli)

Zümbül Almışlar (Ev Hanımı)

Mustafa Uslu (Emekli Öğretmen)

Başak Akçakın (Çalışma Ekonomisti)

Ali Ardıç (İşçi)

KAHRAMANMARAŞ

Osman Yılmaz (Sistem Analiz Uzmanı)

Mehmet Gürbostan (Emekli)

Ekrem Yurdusev (Dış Ticaret)

Fatma Yaraşır (Serbest Meslek)

Mustafa Orman Sarıtaş (Esnaf)

Yunus Emre Özgün (Sanat Tarihçisi)

Hüseyin Marangoz (Topograf)

Ahmet Kurt (Besici)

MARDİN

Hüsamettin Işık (Serbest Meslek)

Mehmet Bozan (Çiftçi)

Mehmet Ali Öztürk (Çiftçi)

Ümit Keskin (Esnaf)

Kadri Sığınç (Çiftçi)

Vedat Tokay (Nakliyeci)

MUĞLA

Emre Aykın (Avukat)

Selçuk Selvi (İşletmeci)

Elif Çetin İşlek (Belediye Personeli)

Mehmet Şevket Öztürk (Avukat)

İlyas Yılmaz (Üniversite Öğrencisi)

Ayfer Özarslan Kara (Emekli Hemşire)

Mehmet Özer (Ön Muhasebe)

MUŞ

Hakan Süzgeç (Makina Teknisyeni)

Enver Görmez (Esnaf)

Yusuf Bingöl (Emekli Memur)

NEVŞEHİR

Cenk Tümer Özdemir (Ziraat Mühendisi)

Tamer Tartar (Esnaf)

Elif Murşil (Serbest )

NİĞDE

Şemail Kahraman (Avukat)

Süleyman Yürük (Esnaf)

Hasan Akşen (Mali Müşavir)

ORDU

Osman Erdaş (Esnaf)

Sedat Kutlu (Serbest Meslek)

Şadi Genç (Emekli Öğretmen)

İsmail Küçükkarahan (Gayrimenkul Danışmanı)

Kemal Sümbül (Elektrik Mühendisi)

Temel Nücumi Yılmaz (Orman Mühendisi)

RİZE

Salih Öksüz (Lojistik Uzmanı)

Erdoğan Bakoğlu (Emekli)

Kasım Yücel Babuççuoğlu (İktisat)

SAKARYA

Bahtiyar Bodur (Teknisyen)

Melike Toy (Teknik Ressam)

Aylin Kum (Üniversite Öğrencisi)

Melih Ersükmen (Emekli İşçi)

Mehmet Div (Emekli İşçi)

Ali Aşkar (Serbest Meslek)

Şenol Korkmaz (Emekli İşçi)

Esra Köse (Üniversite Öğrencisi)

SAMSUN

Haydar Çolak (İmalatçı)

Lütfi Kara (İşçi)

Ayhan Çolak (Emekli İşçi)

Ali Murat Engin (Gazeteci)

Mustafa Kılıç (Emekli İşçi)

Emek Kaynak (İşçi)

Aslı Sezen Sezgin (Üniversite Öğrencisi)

İrfan Yiğit Şimdi (Üniversite Öğrencisi)

Eylül Yıldırım (Üniversite Öğrencisi)

SİİRT

Deniz Baran Demir (Türkçe Öğretmeni)

Yılmaz Şener (Fizik Öğretmeni)

Kemal Yıldız(Serbest Meslek)

SİNOP

Ali Gülep(Emekli Öğretmen)

Halil İbrahim Arslanbaş(Emekli Öğretmen)

SİVAS

Metin Çeken (Mühendis)

Zeynel Sarpdağ (Maden İşçisi)

Abbas Aslandoğan (Emekli İşçi)

Cumhur Akbulut (Emekli)

Fahri Gökçe (Elektrikçi)

TEKİRDAĞ

Ertuğrul Orta (İşçi)

Mehmet Yalçın İçöz (Avukat)

Gürkan Türksoy (Esnaf)

Filiz İnci (Ev Hanımı)

Özkan İnci (Çiftçi)

Kemal Engin (Esnaf)

Erkan Kaya (İşçi)

Mehmet Güvenç (İşçi)

TOKAT

Ayhan Çabuk (Sanatçı)

Zeki Aksoy (Şoför)

Abdullah Sezgin (Emekli Öğretmen)

Ebru Nur Demir Gençer (Bankacı)

Ergün Eseryağar (İşçi)

TRABZON

Osman Nuri Saral (Emekli Öğretmen)

İsmail Çil (Çiftçi)

Yılmaz Gürsoy (Emekli Öğretmen)

Harun Bülbül (Emekli Öğretmen)

Nihat Sağır (İşçi)

Ali Bayraktar (Esnaf)

TUNCELİ

Birkan Yüce (Emlakçı)

ŞANLIURFA

Mustafa Ataca (Çiftçi)

Hasan Kongül (Esnaf)

Mehmet Demir (Satış Müdürü)

Aytaç Tekin (Gazeteci)

Muazzez Bağış (Üniversite Öğrencisi)

Şeyh Müslüm Şahin Çulcuoğlu (Terzi)

Çağdaş Alaettin Babacan (Gazeteci)

Sıla Koltuk (Üniversite Öğrencisi)

Emek Karabulut (Üniversite Öğrencisi)

Ahmet Saral (Üniversite Öğrencisi)

Mirza Çelik (Üniversite Öğrencisi)

Esin Üsküplü (Üniversite Öğrencisi)

Sinem Yıldarı (Satış Müdürü)

Nuran Verda Kasapoğlu (Üniversite Öğrencisi)

UŞAK

Hasan Öktem (İşçi)

Kadir Altunkaya (Esnaf)

Bülent Gürcan (İşçi)

VAN

Akile Çevik (Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Uzmanı)

Adem Bayram (Tekstilci)

Mehmet Kaan Türkoğlu (Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

Muhammet Tekin (Gazeteci)

Halil Halit Toker (Teknik Direktör)

Mehmet Koç (Emlakçı)

Seyhan Taşdemir (Üniversite Öğrencisi)

Habip Pülat (Üniversite Öğrencisi)

YOZGAT

Hasan Aslan Nurdoğdu (Serbest Meslek)

Orhan Nuri Korkmaz (Esnaf)

Nurcan Uyar (Halkla İlişkiler Uzmanı)

Bora Sarıkaya (İşçi)

ZONGULDAK

Savaş Oruç (İktisat)

Gökhan Yılmaz (Avukat)

Hasan Demirkesen (Esnaf)

Mehmet Uslubas (Emekli Öğretmen)

Birsen Ayaroğlu (Ev Hanımı)

AKSARAY

Mustafa Yılmaz (Emekli)

Abdullah Sert (Emekli İşçi)

Enes Demirkart (Üniversite Öğrencisi)

Mehmet Mücahit Akça (Üniversite Öğrencisi)

BAYBURT

Ayşin Tatoğlu (Emekli)

KARAMAN

Hasan Özaslan (İnşaat Ustası)

Zühal Nacar (Moda Tasarımcı)

Nejla Muratoğlu (Ev Hanımı)

KIRIKKALE

Sami Pehlivanlı (Avukat)

Nezih Gülşen (Ziraat Mühendisi)

Zeynel Kaya (Emekli İşçi)

BATMAN

Ahmet Aslan (Sağlıkçı)

Melek Güvenç(Emekli)

Oğuzhan Balkan(Üniversite Öğrencisi)

Zeynep Fulya Beder(Üniversite Öğrencisi)

Mete İrfan(Üniversite Öğrencisi)

ŞIRNAK

İsmail Kabul (Esnaf)

Mustafa Bayrak (İş İnsanı)

İbrahim Halil Yiğit (Radyoloji Teknikeri)

Özer Çelik (Üniversite Öğrencisi)

BARTIN

Ertan Çolakoğlu(Esnaf)

Ali Aydemir(İşçi)

ARDAHAN

Mustafa Erdoğan (Emekli İşçi)

İlhan Öztürk (Emekli İşçi)

IĞDIR

Uğur Bıçaklıoğlu (Avukat)

Kibele Su Taşci(Yüksek Lisans Öğrencisi)

YALOVA

Mustafa Lütfi Bal (Sosyolog)

Şenel Bilgin (Emekli)

Mustafa Sevük (Emekli Öğretmen)

KARABÜK

Mehmet Pençek (Emekli)

Kaan Arslan (Gazeteci)

Seher Yeşildağ (Eczacı)

KİLİS

Kutlay Beke (Emekli)

Erol Aslan (Halkla İlişkiler )

OSMANİYE

Ecdat Güvel (Emekli Öğretmen)

Sadullah Mert (Çiftçi)

Mehmet Nuri Börüban (Ressam)

Bahadır Berkyez (Ziraat Mühendisi)

DÜZCE

Fethi Sönmez (Emekli Öğretmen)

Serap Naz Başar(Editör)

Gözen Esmer (Gazeteci)

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiye-secime-gidiyor-buyuk-cozumun-adaylari-curuyen-sistemin-adaylari-381067