Rubinyan: Ermenistan ve Türkiye yaz başında kara sınırının açılması konusunda anlaştılar

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin çözümüne ilişkin müzakerelerde Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan Parlamento’da gazetecilerle yaptığı görüşmede yaz başında Ermenistan-Türkiye kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi kişilere açılması konusunda mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Rubinyan özellikle şunları kaydetti:

“Ermenistan tarafı, Margara kontrol noktasının hazırlanması için çalışmalar yürütüyor, bu aynı zamanda altyapının oluşturulmasını da içeriyor. Yani yaz başında düzenlemeleri yerine getirmeye hazır olmamız için çalışmalar yapılıyor.”

Rubinyan’a göre Türk tarafı da buna hazırlanıyor. Her halükarda, sözleşmenin geçerli olmadığına dair bir iddia yoktur.

Rubinyan, şu anda özel temsilciler arasında görüşme planlanmadığını da sözlerine ekledi.

Ani köprüsünün ortak restorasyon çalışmasına ilişkin konuşan Rubinyan, bu konuda henüz somut bir adım atılmadığını kaydetti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara sınır kontrol noktası 30 yıl aradan sonra ilk kez Şubat ayında Ermenistan’ın depremden etkilenen Türkiye’ye insani yardım ve kurtarma ekipleri göndermesiyle açılmıştı.

Daha önce 1 Temmuz 2022’de Viyana’da yapılan görüşmede iki ülkenin özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç, sınırın bir an önce üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda anlaşmıştı. 2022 yılının Şubat ayından itibaren ülkeler arasında direkt uçuşlar, bu yıldan itibaren ise hava kargo taşımacılığı yeniden başlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/11/Rubinyan-Ermenistan-Türkiye-kara-sınırı/246739