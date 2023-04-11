Polonyalı bir rahip cinsel istismar suçundan hapse atıldı

Polonya’daki Siedlce Bölge Mahkemesi, Sebastian M. isimli bir rahibi cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianameye göre Siedlce kentinde bir kilisede görev yapan rahip Sebastian M., kilise cemaatinden bir kadına 2017 yılının Ekim ayında cinsel istismarda bulundu.

Rahip, 5 ay boyunca zor kullanarak ve hakkında olumsuz dedikodular yayacağı tehdidiyle kadına cinsel istismarda bulunmaya devam etti.

Bu duruma daha fazla dayanamayan ismi açıklanmayan kadın, çareyi rahibin bağlı olduğu piskoposluğa başvurmakta buldu. Piskoposluk da durumu savcılığa bildirdi.

Siedlce Bölge Savcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından rahip hakkında cinsel istismar suçundan dava açıldı.

Rahip Sebastian M. yargılama süresince kendisine isnat edilen suçu kabul etmedi. Ancak Siedlce Bölge Mahkemesi 10 ay süren yargılamanın ardından toplanan deliller ışığında cinsel istismar suçunun sabit olduğuna hükmederek Sebastian M.’yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, rahibin mağdur kadına 150 bin zloty tazminat ödemesini kararlaştırdı, 5 yıl süreyle kadınla iletişim kurmasına yasak getirdi. Siedlce Bölge Savcılığı’nın mahkeme kararından memnun olduğu, temyize başvurmayacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi