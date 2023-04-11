Okul inşaatında insan kemiklerine rastlandı, alana beton döküldü

Artı Gerçek – Van’da Hüsrev Paşa İlköğretim Okulu bahçesinde yeni okul inşaatı kazısında 30 Mart tarihinde çok sayıda insan kemiğine rastlanıldı. Savcılık inşaat kazısını durdurarak, çıkan kemikler hakkında inceleme başlattı. Van Barosu, soruşturma sonuçlanmadan kazılan alanın demirler örülerek alana beton döküldüğünü belirtti.

İnşaat alanında insan kemiklerinin bulunduğunun İnsan Hakları Derneği Van Şubesi’ne bildirilmesi üzerine inşaat alanına giden dernek yöneticileri tarafından kazı alanında iki kafatası ve çok sayıda kemik bulunduğuna dair tutanak tutuldu.

Olay yerindeki İHD ve Van Barosu, çıkan kemikler hakkında inceleme başlatılması amacıyla durumu Van Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Olay yerine gelen savcılık inşaat kazısını durdurarak, çıkan kemikler hakkında inceleme başlattı.

ERMENİ MEZARLIĞI

Çıkan kemiklerin incelenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, söz konusu alanın daha önce Ermeni Mezarlığı olduğu belirtildi. Konuya dair Van Barosu İnsan Hakları Merkezi (İHM), “Van ilinde Hüsrev Paşa okulunun bahçesinde başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerine ilişkin soruşturma devam etmektedir. Soruşturma kapsamında, inşaat alanında çıkan kemiklerin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ve ilk bulgulara göre alanın eski Ermeni mezarlığı olduğu yönünde tarafımıza bilgilendirme yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

ALANA BETON DÖKÜLDÜ

Tüm bu gelişmeler olurken önceki gün soruşturma sonucu beklenmeden inşaat çalışmalarının tekrar başladığı görüldü. Kazılan alan demirlerle örüldükten sonra üzerine beton döküldü. Konuya tepki gösteren Van Barosu İHM, “Soruşturma sonucu beklenmeden kazı alanında inşaat faaliyetlerine devam edilmesi kabul edilemez. Sürdürülen bu çalışmaların soruşturmaya zarar verdiği ve gölge düşürdüğü açıktır. Hakikatin açığa çıkması adına delillerin yok edilmemesi ve üstünün örtülmemesi için soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” dedi.

Öte yandan, kazı yapılan alan dışında gömülü kemiklerin bulunup bulunmadığına dair bir çalışma yapılmadı. (MA)

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