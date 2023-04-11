Okul bahçesinden çıkan insan kemiklerinin üzerine temel atıldı

VAN – Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulu’nun bahçesinde, yeni okul binası için yapılan temel kazısı sırasında çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı. 30 Mart 2023’te Van Barosu İnsan Hakları Merkezi (İHM) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi, harekete geçerek durumu Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Yaklaşık 6 saatin ardından olay yerine giden savcı inşaat çalışmasını durdurdu, alanın koruma altına alınmasına ve çıkan kemiklerin incelenmesine karar verdi.

İLK BULGULAR, ERMENİ MEZARLIĞI OLDUĞU YÖNÜNDE

Birkaç günlüğüne durdurulan kazılar dün yeniden başladı. Hala insan kemiklerinin gözlenebildiği alana binanın temeli için beton döküldü. Konu ile ilgili Van Barosu İHM, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. İHM, okul bahçesinde başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve bazı kemiklerin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini, ilk bulgulara göre ise alanın eski bir Ermeni mezarlığı olduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirtti.

‘İNŞAATA DEVAM EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

İHM’den yapılan açıklamada “Alanda yapılan gözlem ve incelemeler neticesinde başlatılan soruşturma sonucu beklenmeden kazı alanında inşaat faaliyetlerine devam edilmesi kabul edilemez. Sürdürülen bu çalışmaların soruşturmaya zarar verdiği ve gölge düşürdüğü açıktır. Hakikatin açığa çıkması adına delillerin yok edilmemesi ve üstünün örtülmemesi için soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Avukat Deniz Yıldız

‘KEMİKLERİN TOPLATILIP USULÜNE UYGUN GÖMÜLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ’

Konuyla ilgili Gazete Duvar’a konuşan Van Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Deniz Yıldız da yeniden başlatılan inşaat çalışmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Toplanan kemiklerin Müzeler Müdürlüğü ile Mezarlıklar Müdürlüğü’nden gelen müzekkere cevaplarına göre muhtemelen eski bir Ermeni mezarlığı olduğunun ifade edildiğini belirten Yıldız, “Kazılmayan alanlarda olması muhtemel kemikler için yeniden kazı yapılmasının da mümkün olmadığını ve kemiklerin tamamının incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bizlere iletildi. Hukuki süreci takip ediyoruz” dedi. Yıldız, bulunan kemiklerle ilgili Van Büyükşehir Belediyesi ve Mezarlıklar Müdürlüğü’ne talepte bulunarak, kemiklerin toplatılıp usulüne uygun gömülmesini talep edeceklerini söyledi.

ÇOCUKLAR İLE KEMİKLER ARASINDA SADECE BİR BARİYER VAR

Yapımına 23 Mart 2023’te başlanan ve 44 milyon 887 bin TL’ye ihale edilen yeni binanın inşası devam ederken, 1974 yılında yapılan eski binada hala eğitim öğretim devam ediyor. İnsan kemiklerinin bulunduğu alan ile okul bahçesinde vakit geçiren çocuklar arasında sadece bir bariyer bulunuyor.

Gazete Duvar