Ermenistan’a sızan ikinci Azerbaycanlı daha bulunmadı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Aram Torosyan açıklamada bulunarak Ermenistan topraklarına sızan iki Azerbaycanlıdan birinin daha bulunulmadığını bildirdi.

Onun sözlerine göre an itibarıyla kolluk kuvvetleriyle birlikte arama çalışmalarısürdürülüyor.

Özellikle Ermenistan’ın hangi idare bölgesinde arama yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Daha önce Savunma Bakanlığı açıklamada bulunarak 10 Nisan saat 01:00-02:00 sularında Ermenistan topraklarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden bir asker tespit edildiğini ve tutuklandığını duyurmuşlardı. Tutuklanan şahıs kendisiyle birlikte başka bir askerin de olduğunu dile getirmiş verdiği ifadede.

Tutuklanan kişiyi Sisian bölgesinin Aşotavan köyünün sakinleri açığa çıkarıp yakalatmışlar.

Azerbaycan medyasında yayılan bilgilere göre ise Nakhijevan’dan iki Azerbaycanlı asker yolunu şaşırıp kaybolmuşlar ve onlarla bağlantı kurulamıyor.

Sisian Belediye Başkanı’ın aktardığı bilgilere göre yakaladıkları Azerbaycanlı askerinin üniforması yoktu üstünde ve sivil kıyafetler giymişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/11/Ermenistan-Azerbaycan-asker/246690