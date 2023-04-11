Ermenistan-Kars sınırındaki Kharkiv köyünde yeni bir Ermenistan bayrağı dikildi

Türkiye – Ermenistan sınırında bulunan Ani Harabeleri’nin karşısında, Ermenistan’ın Shirak idari bölgesi Kharkiv köyünde yeni bir Ermenistan bayrağı dikildi.

Ermeni haber ajansından edinilen bilgiye göre : Ermenistan’ın Shirak idari bölgesinde ve Kars sınırına yakın noktada bulunan Kharkiv köyünde yeni bir Ermenistan bayrağı yerleştirildi.

Shirak Valiliği’nin bildirdiğine göre, bayrak Şirak Valisi Mushegh Muradyan, Ani İlçe Başkanı Arman Saribekyan’ın girişimiyle dikildi, etkinliğe bölge ve yerel yönetim yetkilileri, temsilcileri de katıldı.

Shirak Valisi, “Ermeni halkının kararlılığının ve iradesinin, zorluklar karşısında eğilmemesinin ve vatanseverliğinin ifadesi olarak Ermeni bayrağı her zaman sınırda dalgalanmalıdır” dedi.

Kaynak: Ermenistan-Kars sınırındaki Kharkiv köyünde yeni bir Ermenistan bayrağı dikildi