Ermenistan- Azerbaycan sınırında karşılıklı can kayıpları

Ermenistan – Azerbaycan sınırında bir kez daha ateş açıldı, her iki taraftan da ölü ve yaralılar var. Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 11 Nisan günü saat 16.00 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Tegh bölgesinde mühendislik çalışmaları yapan Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askerlerine ateş açtı.



Bakanlık, Ermeni tarafının misillemede bulunduğunu söyledi.



Bakanlık can kaybı yaşandığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun Laçin ilçesi yönünde konumlanan mevzilerine Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından “hafif silahlarla yoğun bir şekilde ateş edildiğini” söyledi. Bakanlık, “Azerbaycan Ordusu askerleri şehit oldu ve yaralandı.” dedi.



Öle ve yaralılara dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

(Ermenistan Kamu Radyosu., BBC Azerbaycanca)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28443/ermenistan-azerbaycan-sinirinda-karsilikli-can-kayiplari