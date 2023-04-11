Ermenistan- Azerbaycan sınırında can kayıpları: 7 asker hayatını kaybetti

Ermenistan – Azerbaycan sınırında bir kez daha ateş açıldı, her iki taraftan da ölü ve yaralılar var. Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 11 Nisan günü saat 16.00 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Tegh bölgesinde mühendislik çalışmaları yapan Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askerlerine ateş açtı.

Bakanlık, Ermeni tarafının misillemede bulunduğunu söyledi.

Bakanlık can kaybı yaşandığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun Laçin ilçesi yönünde konumlanan mevzilerine Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından “hafif silahlarla yoğun bir şekilde ateş edildiğini” söyledi. Bakanlık, “Azerbaycan Ordusu askerleri şehit oldu ve yaralandı.” dedi.

Ermenistan ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada 4 askerin hayatını kaybettiğini, 6 askerin yaralandığını bildirdi.

Azerbaycan da 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Her iki taraf 20.30 itibariyle durumun “nispeten istikrarlı” olduğunu bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ayrıca, İran’a ait insansız hava aracı kullanıldığı iddiasıyla ilgili Azerbaycan medyasında yayılan bilgilerin doğru olmadığını söyledi. Açıklamada, “Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinde İran insansız hava aracı yok” denildi.

(Ermenistan Kamu Radyosu., BBC Azerbaycanca)

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