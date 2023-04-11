En sıkışık parti CHP

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Yalçın Bayer

AKP’nin 600 adayından113’ü kadın. Bir önceki seçimde kadın aday sayısı 78’di ve bunların sadece 45’i seçilebilmişti. Meslek dağılımında hukukçuların ağırlıklı olduğu görüldü.

Partiler yeni isim ortaya çıkarıp olabildiğince listelere yerleştirme imkânı buldular. En ‘sıkışık’ olanı CHP idi. 285 vekilden 196’sı liste dışında kaldı. Önceki dönemde 78 kadından 45’i seçilmişti.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye’yi sadece elit, beyaz, bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin Romanların da vatanları olduğunu, Romanların da bu ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettirdik.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

ERZURUM’A 40 YILDAN BERİ İDDİALI ADAY

TİP VE YEŞİL SOL SÜRPRİZ YAPAR MI?

– CHP Erzurum’da 1. sıraya İmamoğlu’nun ekibinden, geçen dönem Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olan Dr. Ayhan Koç’u koydu. Koç, aday olabilmek için İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nden istifa etti. Sultanbeyli’de daha önce AKP’den Belediye Meclisi üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Son yerel seçimlerde AKP’den istifa ederek CHP’den aday olmuştu.

15 Temmuz sürecinde Merkez Valisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Selami Altınok, AKP 1. sıradan aday gösterildi. AKP’nin 2. sırasında ise, engelli kontenjanından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncüaday oldu. AKP’nin tartışmalı milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise aday gösterilmedi.

HDP’nin Adana Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti’den Erzurum adayı oldu.

Van’da seçime tek başına katılan CHP’de eski Baro Başkanı Av. Seracettin Bedirhanoğlu aday oldu.

VAN’DAN TEKİRDAĞ’A TRANSFER

– Yeşil Sol Parti’nin Tekirdağ’da HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ı aday göstermesi ilginç karşılandı. Bir başka ilginç aday da TİP’ten; TİP, Çanakkale doğumlu gazeteci-yazar Bilge Seçkin Çekinkaya’ya Tekirdağ. 1 sırada yer verdi.

Çanakkale’de CHP listesinde, 3. sırada yer verilen, AKP’den ihraç edilen ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Yeşim Karadağ’ın yer alması, CHP tabanında tepki uyandırdı.

LİSTELERE ELEŞTİRİLER

ŞAHİN YOK, ERGİN VAR!

– Sadullah Ergin’i ve Taraf yazarını görünce aklımdan geçirdim. 15 Mayıs 2023 sabahı yeni ve gerçek bir halk partisi için yola koyulabilirim. Şimdilik bağrımıza taş basarak katlanıyoruz. Ahmet YAVUZ

-CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis’te oldukça ses getiren konuşmalarıyla dikkat çekiyordu. CHP’nin adayları arasında neden bulunmuyor? M.K.

-Ülkenin baştan aşağıya yeniden yapılanması sürecinde eğitimli, donanımı, liyakatli isimleri sadece TBMM ve MV ile sınırlandırmak haksızlık olacaktır. Büyük düşünmek lazım. Funda S.

-İstanbul ve Ankara’da seçilecek yerlerdeki adayların neredeyse yarısı, ne yazık ki DEVA, GP, SP, DY ve İYİ Parti adayları. 81 ile bu adayları dağıtmak yerine İstanbul’a ve Ankara’ya yüklenilmiş. Umarım bu illerde CHP oy kaybına uğramaz, milletvekili sayısında düşüş yaşamaz. Prof. Dr. Örsan ÖYMEN

-BTP Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan’ın YSK’ya teslim ettiği parti listesinin (87 seçim çevresinde 81 ilde 600 aday) yüzde 80’inin 40 yaş altında olduğu ve kadın-erkek fermuar liste halinde oluşturulduğu açıklandı.

MESAJ PANOSU

– Engellilerin 3 tane kimlik kartı var. Normal kimlik kartı, engelli kimlik kartı, EGO kimlik kartı.

Hepsi bir kartta toplanamaz mı?

Mehmet GÜRKAN-Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Kurucu başkanı

BİR VEKİL ÜÇ DÖNEM MECLİS’TE NE YAPAR

CHP Kocaeli’nden Tahsin Tarhan, 15, 26, 27. Dönem milletvekilliğinden sonra bir veda mesajı yayınlarken çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda CHP Grup sözcüsü olarak görev aldım. Görev yaptığım komisyonda 27. Dönem’de 20 ayrı kanun teklifinde 460 maddeyi görüştük. TBMM’de ilimizin sorunlarının çözümü için yapmış olduğum yasama ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra, Meclis’te görev yaptığım süre boyunca 29 kanun teklifini ilk imza sahibi olarak TBMM Başkanlığı’na sunarken 94 kanun teklifine de imza attım. 531 soru önergesiyle kamuoyunun bilgilendirilmesini amaçladım.

68 ayrı konuda araştırma önergesi verdim; vekil arkadaşlarımla birlikte 2060 araştırma önergesine de imza attık. TBMM Genel Kurulu’nda 181 kez, komisyonlarda ise 205 kez söz alarak, başta Kocaeli halkı olmak üzere, vatandaşlarımızın TBMM’deki sesi olmaya gayret gösterdim.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde yaşayan Ermeni diasporasının aldığı Ermeni soykırım kararının iptali girişimi için Parlamento adına Şili, Ekvator, Peru, Kolombiya, Bolivya ve Fas temsilcileri ile temaslarda bulundum, öte yandan CHP Ekonomi Masası Üyesi olarak 45 ile ziyaretlerde bulundum ve bu illerimizde ticaret ve ekonomi hayatının temsilcileri ile bir araya geldim.

Genel Başkanımız ve Partimizin yetkili organlarının yaptığı değerlendirme neticesinde bu onurlu görevi 28. Dönem TBMM Milletvekili Seçimleri’nde aday olarak gösterilen yeni arkadaşlarımıza bırakıyorum. Siyasette mevkiler, makamlar hiçbir zaman kalıcı değildir ve olmamalıdır. Kalkınmış, özgürleşmiş bir Türkiyeiçin çalışmaya devam edeceğim.

İBB CHP MECLİSİ’NDE HOŞ OLMAYAN İŞLER

Her yıl nisan ayında İBB Grup Başkan Vekili, grup yönetimi ve ihtisas komisyonları seçimleri yapılır. Geçen hafta Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu, İBB CHP Grubu kapalı WhatsApp grubunda hiç örneği olmadığı şekilde tartıştılar. Meclis üyeleri, başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere belediye başkanları ağırlıklı olarak İmamoğlu’ndan yana yer aldı; sadece Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kaftancıoğlu ile birlikteliğini aksatmıyor. Konu öyle bir noktaya geldi ki Kaftancıoğlu seçim günü için genelge yayınlamak zorunda kaldı. Malum İmamoğlu’nu karşına almak zor iş; Meclis gündeminde bekleyen plan dosyaları ve ilçelere İBB tarafından yapılan ayni yardım konuları var. Maazallah hepsinin önü kesilir. Seçim dün İstanbul İl Başkanlığı’nda yapıldı. İl Başkanı, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, ‘seçim turu’nda olan İmamoğlu yoktu. Ancak salonda yine bazı tatsız olaylar yaşandı. İBB ve Kadıköy Belediye meclis üyesi Hasan Gökpınar ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu ve İnan Güney arasında ‘itiş-kakışmaya’ varan bir tartışma yaşandı; taraflar araya girenler tarafından ayrıldı. Fahrettin Kayhan, ‘yatıştırıcı’ bir konuşma yaptı. Seçimde bu kez Kaftancıoğlu aday çıkaramadı, İmamoğlu ne dediyse o oldu, gruptaki hâkimiyetini ilan etti. Bir önceki seçimde İmamoğlu’nun listesi kaybetmişti ve bu duruma çok içerlemişti. Grup Başkan Vekili İmamoğlu’nun desteklediği Tarık Balyalı oldu. Bazı üyeler, Kaftancıoğluile İmamoğlu arasındaki bu gerginliğin seçim sathına yayılırsa hoş olmayacağını belirttiler.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/en-sikisik-parti-chp-42249220