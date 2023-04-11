Ekümenik Patrik Bartholomeos, Kutsal Hafta için Gökçeada İmroz’da

Palmiye Pazarı Ayini’ni Yönetti

Palmiye Pazarı, Ekümenik Patrik Bartholomeos’un doğduğu yer olan İmroz’un Zeytinli köyünde son derece duygusal bir atmosferde kutlandı. Ekümenik Patrik, birçok Metropolit, episkopos, rahip, İmrozlu ve yurtdışından gelen inanlıların katılımıyla Aziz George Kilisesi’ndeki Kutsal Ayin’e başkanlık etti. Ekümenik Patrik konuşmasında, Mesih’in Yeruşalim’e girişine ve onu üstü kapalı sözlerle karşılayan insanların beklentilerine atıfta bulunarak, “çünkü O’nun her şeye kadir olduğuna, bu dünyanın onur ve ihtişamının tadını çıkarmak için yeryüzüne hakim olma yönündeki en içten isteğini yerine getirebileceklerine inanıyorlar” dedi.

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