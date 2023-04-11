Dersimli şair Emirali Yağan vefatının yıldönümünde anıldı

Artı Gerçek – Dersimli Şair ve yazar Emirali Yağan ölümünün birinci yıl dönümünde İstanbul’da anıldı. Maltepe’de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Özkan Tacar, Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) Başkanı Selman Yeşilgöz’ün de aralarında olduğu çok sayıda şair ve yazar katıldı.

Şair Yağan’a ait fotoğrafların ve kişisel eşyaların sergilendiği anma etkinliğinde, Onur Güğercinoğlu da keman dinletisiyle katkı sundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Eylem Akgüzel “Emirali zor bir hastalık ile mücadele ederken, korkuya sığmayan sanatçılardan birisiydi. Merakından, öğrenme arzusundan, yazma tutkusundan son anına kadar vazgeçmedi. Olağanüstü bir çaba ve direnişle kitaplarını tamamladı. Yıllarını hatta yaşamını verdiği Dersim Defterleri 2’yi de tamamladı” dedi.

Emirali Yağan’ın hayatını anlatan filmin gösteriminden ardından Halide Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Prof. Dr. Şükrü Aslan “Edebiyatın coğrafyasından coğrafyanın edebiyatına”, Neşe Yaşın “Emirali Yağan: Vicdanı yurt edinen şair”, Akın Yanardağ ise “Her yerden hiçbir yere anti-kahramanlar” başlıklı sunumlarıyla, Yağan’ın edebiyattaki çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşinin ardından, Yağan’ın şair ve yazar dostları Ahmet Akyol, Aliriza Güler, Aydın Yağan, Burhan Özkan, Cemal Taş, Emrullah Alp, Fahri Özdemir, Fatma Rosine Zülal, Hasan Ağırdağ Hıdır Işık, Kazım Temurlenk, Mehmet Bağış, Melek Ayhan, Namık Kuyumcu, Sema Güler, Sayme Gündoğan Koşar, Şengül Tamaç, Şıhali Cançöte, Toprak Çevik ve Tuğrul Keskin hem şiirler hem de Yağan’la olan anılarını paylaştı. Yağan’la olan anılarını paylaştı.

Etkinlik Maviş Güneşer ve Onur Güğercinoğlu müzik dinletisiyle sona erdi.

EMİRALİ YAĞAN KİMDİR?

Ankara Eğitim Enstitüsü ve Paris 8 Üniversitesi Modern Yazın Bölümü’nü bitirdi. 1980 askerî darbe yıllarında siyasal nedenlerle hapis yattı. Mamak’ta kaleme aldığı ilk şiirlerini ‘Urmiye Mavisi’ adıyla 1989’da kitaplaştırdı.

‘Şarkılar Ülkesi’ 1990’da Cahit Sıtkı Tarancı Şiir Ödülü’nü kazandı. Şairin yayımlanan diğer kitapları arasında ‘Gitmek Bir Uzun Öykü’ ,’Evvel Zaman Şiirleri’ , ‘Sahra’, ‘Sanrı ve Sara –Aylak Dizeler’, ‘Ve Denizi Kar Tuttu’ gibi eserler yer alıyor.

Silva Gabudikyan’ın ‘Şarkıların Şarkısı’ adlı eserini Raffi Hermonn’la birlikte 2002 yılında Ermeniceden Türkçeye çevirdi .

Dersim Tertelesi’ni konu alan ‘Qelema Sure/Kırmızı Kalem’ ve devamı niteliğindeki “Kara Vagon” belgesellerine metin yazarlığı yaptı. (KÜLTÜR SANAT)

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