Dağlık Karabağ’da sular durulmuyor – DW – 11.04.2023

İki eski Sovyet cumhuriyeti olan Ermenistan ile Azerbaycan arasında sular durulmuyor. Uluslararası çabalara rağmen iki ülke arasında yeni bir çatışma daha yaşandı.

Ermenistan ve Azerbaycan birlikleri arasında çatışma çıktığı ve bu çatışmada her iki taraftan da askerlerin öldüğü bildirildi. Ancak kaç askerin öldüğü konusunda bir bilgi verilmedi.

Erivan ve Bakü hükümetleri Salı günü Dağlık Karabağ bölgesi yakınlarında meydana gelen olayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin inşaat çalışması yapan Ermeni askerlerine ateş açtığını ileri sürerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise kendi askerlerine Ermeni askerleri tarafından ateş açıldığını iddia etti.

Çatışmalar Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan ihtilaflı Laçin koridoru yakınlarında meydana geldi.

Laçin Koridoru Aralık ayında Azerbaycanlılar tarafından bloke edilince iki ülke arasındaki gerilim yeniden artmıştı. Yolu kapatan Azerbaycanlı göstericiler iklim koruma aktivistleri olduklarını iddia etmişler ancak Ermenistan Azerilerin eyleminin arkasında Bakü hükümetinin bulunduğunu savunmuştu. Bakü Hükümetinden yapılan açıklamada ise göstericilerin haklı oldukları, Ermenilerin bölgede yasa dışı madencilik yaptığı belirtilmişti.

Geçen Eylül ayının başlarında da bölgede çok sayıda kişinin öldüğü ağır çatışmalar meydana gelmişti.

Uluslararası kamuoyunda, ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Ermenistan ise söz konusu bölgede hak iddia ediyor. Bu nedenle bölgede sık sık yaşanan çatışmaları önlemek amacıyla son zamanlarda Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Ayrıca Rusya, karşılıklı savunma anlaşması yoluyla Ermenistan’la müttefik olmakla birlikte Bakü hükümetiyle de iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyor.

Reuters / TY,ET

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