Paskalya Yumurtaları, Diriliş’in Anlamının Önüne Geçiyor

Yeni bir ankete göre, her on İngiliz’den biri Paskalya yumurtalarını dirilişten daha önemli görüyor. Kendilerini Hristiyan olarak tanımlayanların yüzde 25’i ise İsa Mesih’in ölümden dirildiğine inanmıyor.

Whitestone Insight tarafından yapılan araştırma, katılımcılara dini inançlar ve İsa’nın dirilişi hakkında sorular yöneltti. Ankete katılan 2067 yetişkinin yüzde 43’ü dirilişin bir efsane olduğuna inanıyor. Hristiyan olduğunu belirtenlerin yüzde 25’i bu görüşe katılıyor. Hristiyan katılımcıların sadece yüzde 36’sı dirilişin gerçekleştiğine inanıyor. İnanlıların yüzde 36’sı ise Kutsal Kitap’ın İsa hakkındaki öğretilerini tam olarak anlamadıklarını belirtti.

Whitestone Insight’tan Andrew Hawkins, sonuçların tamamen olumsuz olmadığını söyledi. İngilizlerin yüzde 51’i Müjde’yi tam olarak anlamadıklarını düşünürken, yüzde 25’i ise dirilişle ilgili İncil öğretisinin tamamen doğru olduğuna inanıyor. Ayrıca büyük bir kısmı Diriliş Bayramı’nda kilise hizmetine katılacağını belirtti.

Hawkins, ‘‘İleri yaştaki inanlıların yaklaşık iki katı daha fazla genç, Diriliş Bayramı’nda yüz yüze veya çevrimiçi olarak kilise hizmetine katılacağını belirtti. Gençlerin yaklaşık yüzde 25’i bu yanıtı verdi. Sonuçlar yoğun bir ruhsal açlık çekildiğini gösteriyor ve bu konuda kilise liderlerini teşvik etmek istiyorum. Verilere göre, kilise liderleri öğretiler ve Müjde konusunda net olsaydı, insanlar Hristiyanlığı daha fazla ciddiye alacaktı. Bu yüzden kiliseleri gerçekten cesur olmaya teşvik etmek istiyorum. İnsanlar paskalya yumurtası almak veya kahve içmek için kiliseye gelmiyor. Yeni Antlaşma’nın dirilişle ilgili öğretilerinin doğru olduğuna inandıkları ve daha fazlasını duymak istedikleri için geliyorlar’’ dedi. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/paskalya-yumurtalari-dirilisin-anlaminin-onune-geciyor/