Aydın’daki 200 yıllık tarihi kilise defineciler ve bakımsızlığın kurbanı oluyor

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve Anadolu’da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olma özelliği taşıyan Aziz Nikolaos Kilisesi definecilerin hedefi haline geldi. Tarihi kilise, koruma altına alınacağı günü bekliyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi yapıları ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi’nde bulunan tarihi Aziz Nikolaos Kilisesi, yıllara meydan okuyor.

Eski Rum yerleşkesi olan ve o zamanki adıyla Gelebeç olarak anılan bölgede yer alan tarihi kilise, aradan geçen 200 yıla rağmen ayakta kalmayı başarırken, son zamanlarda artan tahribat sebebiyle yok olmanın eşiğine geldi.

NOEL BABA ADINA İNŞA EDİLMİŞ İKİNCİ KİLİSE

1821 yılında bir başka kilisenin üzerine inşa edildiği bilinen ve Anadolu’da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olma özelliği taşıyan tarihi kilise, mübadele döneminde bölgede yaşayan Rumların gitmesi ile terk edilirken, bölgeye gelen Türkler tarafından yaklaşık 30 yıl hiç bozulmadan cami olarak kullanıldığı biliniyor. Zamanla defineciler ve kaçak kazılar sebebiyle tahrip edilmiş durumda olan tarihi kilise, acil onarım ve koruma tedbirini bekliyor.

Yıllara meydan okuyan ancak definecilere direnen kilisenin yok olmaya yüz tuttuğuna dikkat çeken vatandaşlar ise kilisenin koruma altına alınmasını istiyor. Özellikle bölgeye gelen yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan kilisenin, restore edilerek turizme kazandırılmasının Aydın’ın turizm gelirine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/kultur-ve-sanat/aydindaki-200-yillik-tarihi-kilise-defineciler-ve-bakimsizligin-kurbani-oluyor,A2Ib7L6qYkq-DD1Of2FRdQ/Y4X0dJ5e4kGzNNCdf3CQcQ