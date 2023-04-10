14 Mayıs’ta İstanbul’da 3 Hıristiyan aday yarışacak

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28. dönem TBMM milletvekili seçimlerine İstanbul Ermenilerinden AK Parti MKYK üyesi cerrah Sevan Sıvacıoğlu ve TİP üyesi yazar Masis Kürkçügil İstanbul 2. Bölgeden, İstanbul Rumlarından TİP üyesi yazar ve yayıncı Foti Benlisoy İstanbul 1. Bölgeden aday gösterildi.

Mustafa Ali Aykol

AK Parti İstanbul 2. Bölge 9. Sıra Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu

1976 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Özel Getronagan Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi gördükten sonra 1999-2004 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Cerrahi İhtisas Programında yer aldı.

2003 yılında Genç Milli Futbol Takımı’nın doktorluğunu yapan Sıvacıoğlu, 2004’te Yeşilköy’deki International Hospital’de, 2005’te Merzifon Askeri Hava Hastanesi’nde, 2005-2018 yılları arasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde çalıştı. 2018’den bu yana Maslak’taki Acıbadem Hastanesi’ndeki özel muayenehanesinde hizmet veriyor.

Sevan Sıvacıoğlu, 2005 yılında dönemin Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob’un Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ndeki ameliyatına katılan doktorlardan biriydi.

Tıp alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bir kitabı bulunan Sıvacıoğlu, Mart 2021’de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilmişti.

Ayrıca Sevan Sıvacıoğlu, şimdiki Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahag Maşalyan’ın seçildiği 2019 yılındaki patrik seçiminde görev alan 12 kişinin içinde yer almıştı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul 2. Bölge 13. Sıra Milletvekili Adayı Masis Kürkçügil

1947 yılında İstanbul’da doğan Kürkçügil, eğitimini Feriköy Ermeni Ortaokulu, Atatürk Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde aldı.

Köz Yayınları’nı kuran yazar ve yayıncı Kürkçügil, Sürekli Devrim dergisini çıkarttı.

Bir dönem Edirne Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde ders verdi, Yurt Ansiklopedisi’nde tarih koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Birleşik Sosyalist Parti’nin (1994) kurucusu ve genel koordinatörü, sonra da ÖDP’nin (1996) kurucusu ve uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul 1. Bölge 14. Sıra Milletvekili Adayı Foti Benlisoy

1976 İstanbul doğumlu olan Foti Benlisoy, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde aldı.

Birçok yazı ve makalesi Birikim, Toplum ve Bilim, Mesele, Gelecek, Yeniyol, Toplumsal Tarih, Tarih ve Toplum, Birgün ve Özgür Gündem gibi mecralarda yer alan Benlisoy’un yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor.

Benlisoy ayrıca, Rum yayıncılık geleneğini Türkiyeli okurla buluşturmak için 2011’de kurulan İstos Yayınevi’nin de kurucularından biri.

https://serbestiyet.com/featured/14-mayista-istanbulda-3-hiristiyan-aday-yarisacak-124627/