Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarını tanıttı

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili aday listesini YSK’ye sundu.
Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında, 49 il ve 52 seçim bölgesinde kendi amblemiyle girecek olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) aday olacak milletvekillerinin listesini yayınladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda seçim beyannamesini açıkladı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölgeden 1. sıradan, TİP’li Milletvekilleri Sera Kadıgil İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday, Ahmet Şık İstanbul 2. bölgeden 1. sırada, Barış Atay Antalya 2. sıradan aday oldu.
TİP, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Milletvekili Adayları Tanıtım Etkinliği düzenledi. İleri Haber’in aktardığına göre TİP MYK üyesi Can Soyer ve Parti Meclisi (PM) üyesi Melis Akyürek, TİP’in Seçim Bildirgesini açıkladı.
“35 GÜN SONRA ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFINI TÜM DEVLET DAİRELERİNDEN İNDİRİYORUZ”
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Seçim Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada “Kardeşler 35 gün kaldı, tam 35 gün. 35 gün sonra 20 yılın talanını, karanlığını, yalanını, soygununu bitiriyoruz, hesap soruyoruz. Tam 35 gün sonra Tayyip Erdoğan fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden indiriyoruz, hep birlikte söküp atıyoruz. Daha önemlisi, kendisini hayatımızdan çıkarıp atıyoruz” dedi.
“İTTİFAKIN BAYRAĞINI YÜKSELTECEĞİZ”
Emek ve Özgürlük İttifakı’nın önemine vurgu yapan Baş, “Emek ve Özgürlük İttifakı yeni yüzyılın asli kurtarıcı ve kurucu öğesi bizim mücadelemizin en merkezi yerinde durmaktadır. Bu ülkede barışı kardeşliği, adaleti sağlama mücadelesinde hep omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Açıkça ifade ediyorum bizi başka ittifaklara benzetenleri, hayal kırıklığına uğratmanın mutluluğuyla, gururuyla buradayız. Zafere hep beraber yürüyeceğiz, zafer Emek ve Özgürlük İttifakı’nın olacak, zafer hepimizin olacak.” diye konuştu. Baş, “TİP’in seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmek, Yeşil ve Sol Parti’ye oy vermek hepimizin görevidir. Her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bayrağını büyüteceğiz.” ifadelerine yer verdi.
CAN ATALAY’DAN MEKTUP
Hatay 1. sıra TİP milletvekili adayı olan Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Aday Tanıtım Etkinliği’ne mektup yolladı. Atalay mektubunda “Bu memlekette her şey Gezi ile başlamadı. Ama özgürlükçü dalganın yükselmesinde önemli bir dönemeç oldu. Gezi, bu memleketin eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi umudu oldu. Gezi’nin toplumsal, siyasal tüm bakiyesini, tüm toplumsal kesimlerle beraber ileriye, memleketin geleceğine taşıyacağız. Bunu yaparken aynı zamanda boğazımızda düğümlenmiş, gözümüzün kenarında kurumuş kalmış tüm acılarımızın, hak kayıplarımızın hesabını soracağız. Neşesi daim, bir dalda biri al biri beyaz kirazlar gibi yaşayacağımız günlere yakınız. Selam olsun Dünyanın ve Türkiye’nin Aydınlık Geleceğine. Hepimize kolay gelsin. Baki ilk selam.” ifadelerine yer verdi.
TİP’İN ADAY LİSTESİ
TİP’in seçime gireceği iller şöyle:
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
TİP’in seçime girecek milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA
1.DUYGU YILMAZ
2.SEDA AŞKIN
3.AHMET FARUK ULAŞ
4.MESUT KOYUN
5.UTKU ALEMDAROĞLU
6.DİLA AKAR
7.MERYEM MAZMAN KARTAL
8.ONURCAN GÜRBÜZ
9.EDA BAHAR KOCABEYLER
10.HÜSEYİN EVGİN
11.OĞUZCAN KILIÇ
12.MEHMET SELİM AKMAN
13.MUSTAFA ÇELİK
14.SEMİH AKKIRCIK
15.EREN ARARAT
AFYONKARAHİSAR
1.PINAR SİSLİTUNA
2.LALE PELİN BEYAZIT
3.ARDA DUVARCI
4.SEVİL ALTIN
5.CAFER ÖZTÜRK
6.İBRAHİM ORBAY
AKSARAY
1.DENİZ AY
2.EMİR ERSİN KAHRAMAN
3.RAMAZAN KORKMAZ
4.SONER ASLAN
AMASYA
1.MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
2.EREN GÖNEN
3.DİLAVER ÖZTÜRK
ANKARA 2. BÖLGE
1.ÖZGÜR AYBAŞ
2.YELDA KOÇAK URFA
3.BEKTAŞ RIZA HANEDAN
4.ÖZDİL ÜÇÖZ
5.SEVGİ HAZIR
6.ASİYE SÜLLÜ
7.FATİH ÖZAKOĞLU
8.MAHİR ÜNSAL ERİŞ
9.BARIŞ AYDOĞAN
10.YERSU BÜYÜKDAĞ
11.MUSTAFA ERTARAKÇI
ANKARA 3. BÖLGE
1.OZAN BİNGÖL
2.MİSKET ELİF ÇONGUR
3.TUĞBA GÜRSOY
4.HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
5.DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
6.EGE ARDA ANILAN
7.BEKİR TUNCAY ÇELEN
8.OZAN YURDAKAL
9.MUSTAFA KOLCU
10.EBRU BESE
11.ERSİN BEYTEMUR
12.ILGIN BARAN ÖCAL
ANTALYA
1.YUNUS BAŞARAN
2.BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
3.EMİRE ULUTAŞ
4.TUNCAY KOÇ
5.EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
6.AYŞE BİLGE KALIN
7.EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
8.KERİM UĞUR
9.GÜLİZAR KOCADAĞ
10.HASAN GİRGİNEL
11.AYFER GÜNEŞHAN
12.AHMET ELATAŞ
13.BETÜL ÜRKÜTEN
14.GAMZE PELİN DEMİRCAN
15.BİLGE ERK
16.LEYLA ÇELEBİ
17.MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
ARTVİN
1.FEYZULLAH SERKAN ACAR
2.TİMUR ŞİMŞEK
BALIKESİR
1.SERHAT SUHA ÖZCAN
2.MÜGE OKUR
3.AÇELYA SUNGUR
4.ŞERİFE SEVİM ŞENEL
5.OKTAY ŞÜKÜR
6.BARAN BAKIR
7.GİZEM YOĞURTÇU
8.CEM CANTAŞ
9.FATİH NİYAZİOĞLU
BAYBURT
1.AYSEL SİLİ
BİLECİK
1.CENK DİK
2.CEYLAN ÖZÇELİK
BOLU
1.FİGEN ÇAKIR
2.ERAYCAN SAFA
3.ÖMER BARIŞ SAFİ
BURSA 1.BÖLGE
1.MAHMUT HAKAN KOÇAK
2.HELİN İLCEK
3.ERHAN İMRALI
4.SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
5.TİMUR TORGAY
6.EYLEM GÜN GÜNEŞ
7.SUAT ŞENOCAK
8.BUSENUR ÇOBAN
9.ADİ MURAT DEMİRHAN
10.REFAYİ REFAYİOĞL
ÇANAKKALE
1.AYFER GÖL
2.REYHAN ÇALIŞKAN
3.MUHHAMED YAVAŞ
4.DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
ÇANKIRI
1.SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
2.MURAT ÖZBEK
ÇORUM
1.HABİBE ALKAN
2.CANSEVER EKER
3.CAN NESİMİ KARABİBER
4.ASMİN NİMET SİNGEZ
DENİZLİ
1.YAĞMUR YALÇIN
2.COŞKUN ÇETİN
3.PELİN ŞEN
4.SERDAL ATLAMIŞ
5.SERDAR AŞÇI
6.İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
7.HATİCE KİRİŞ
DÜZCE
1.ALEV İŞLER
2.IRMAK SAÇKESEN
3.EBRU ŞEN
EDİRNE
1.GÜRAY MUHÇU
2.CANER SOYDAN
3.ZELAL ÖZCAN
4.İLHAN BİLECİK
ERZİNCAN
1.MÜSLİM ETLEÇ
2.ÜNAL ÖZÇELİK
ESKİŞEHİR
1.GÖKAY BAŞAR
2.FATMA GİRGİN
3.AYHAN KAYA
4.ASLIHAN TERE
5.BEDİ UYGAR UĞURLU
6.YALÇIN KOMŞU
GİRESUN
1.NİHAL MEMİŞ DİZDAR
2.ÖMÜR HAKYEMEZ
3.FIRAT KURTAL
4.NESLİHAN ÖZAL
GÜMÜŞHANE
1.BAHADIR YAVUZ
2.ÖZLEM DOĞAN
HATAY
1.ŞERAFETTİN CAN ATALAY
2.AYLİN AÇIKGÖZ
3.MEHMET ALİ GÜMÜŞ
4.EMRAH KARAÇAY
5.HASAN AŞKAR
6.NURCAN ÖRDEK
7.CANSU DALOĞLU
8.BARIŞ DAĞ
9.ABDULHAMİT YAYAR
10.HÜSEYİN AKGÖL
11.ÖZLEM PARLAK
ISPARTA
1.ZÜBEYDE ARSAN
2.CAFER YELSALI
3.ALİ NUR DÖNMEZ
4.OYLUN ERCAN
İSTANBUL 1. BÖLGE
1.SALİHA SERA KADIGİL
2.ANIL DENİZCİ
3.ALİ RONAY
4.FATMA KARABULUT
5.SEDAT DUREL
6.TAYFUN BUDAK
7.DİDEM DOĞAN AYDEDİM
8.ASUMAN FAZLIOĞLU
9.ERDİNÇ MEHMETOĞLU
10.ARİF ÖZDEMİR
11.MAHBİP DİLEK
12.ÇAĞLAR ÇAĞLI
13.FİLİZ KILIÇ
14.FOTİ BENLİSOY
15.HARUN GÖKTEPE
16.MİZGİN ÖZMEN
17.BÜLENT YÜKSEL
18.ALİ İZZET ETİ
19.FIRAT ÇOBAN
20.GÖKÇE USTA
21.EYLEM PINAR
22.GÖRKEM DURU
23.ZEYNEP DEMİREL
24.OKTAY RAİF EVRENSEL
25.MEHMET KILIÇ
26.MEHMET ACAR
27.EZGİ CEREN IŞIK
28.ESİN AYDIN KAYA
29.GÜNER YENER
30.NURDAN ÜNVER
31.HAKAN BİLGEHAN
32.ESMA KARA
33.EMİRHAN TURAN
34.CENK VERDİ
35.UTKU URAZ AYDIN
İSTANBUL 2. BÖLGE
1.AHMET ŞIK
2.MISRA ÖZ
3.ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
4.KORAY DOĞAN URBAR
5.YILMAZ ASLANTÜRK
6.ŞERİF ÖZGÜR URFA
7.FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
8.ATAKAN ÖZSOY
9.ENES KARAKAŞ
10.EVİN DOĞU
11.SENNUR SIRBUDAK
12.NACİYE BABALIK
13.BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
14.METİN AKIN
15.EMRAH YALÇIN
16.ELİF DAMLA İLGİN
17.HASAN HÜSEYİN ŞENSES
18.BAHA AYDIN
19.MEHMET KÖKSAL
20.TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
21.KAYACAN ÇENGEL
22.OZAN ERBAŞ
23.CAN YILMAZ KAYA
24.DERSİM ŞAN GENÇ
25.EREN IŞIKBAŞ
26.MERTCAN İLGÖZ
27.HASAN KARAYİĞİT
İSTANBUL 3. BÖLGE
1.ERKAN BAŞ
2.MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
3.UMUR EKREM TALU
4.YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
5.ÖZLEM TEKE
6.FEREMEZ TUNCAY
7.JİYAN AYBAR
8.AYLİN DOĞAN
9.BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
10.NİLAY BARKIN
11.NİLER ALBAYRAK
12.EKREM ERDİN
13.VEYSEL DÖNMEZ
14.AHMET ORAL
15.EBRU KIRANER
16.MUHAMMED ÇELİK
17.SAADET ÖZSOY
18.FERHAT ÇELİKOĞLU
19.ÖMER TURA
20.ALEV SANATLIOĞLU
21.SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
22.TANYEL SÜZER
23.ÜMİT DENİZ
24.FATMA BERAZZİOĞLU
25.SERKAN GENÇ
26.GÜNGÖR KAYA
27.GÖZDE ÖZEL
28.NİLGÜN TUTAK
29.ŞAHİN ÖZSOY
30.ÖZGE İNCE
31.ANIL GÜLER
32.YAĞMUR ÇETİN
33.NURHAK GÖRKEM DOĞAN
34.İLKİN ERKORKUT
35.GİZEM YERİK
36.GÜN ÇAĞ AYDIN
İZMİR 2. BÖLGE
1.İRFAN DEĞİRMENCİ
2.MEHMET KANİ
3.ESER ATAK
4.ADALET KUL
5.ÖZLEM AVCI
6.AYDIN TEPE
7.AYKUT YÜKSEL
8.DENİZ KONDİL
9.MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
10.ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
11.GÜZEL ÖZTÜRK
12.OYA OYBİR MİDİLLİ
13.BEYZA YAMAN
14.MELİS AYDINLI
KARABÜK
1.GÜNUZ FULYA UZ
2.ARZU GENLİK
3.ÖZÜM HANCI
KARAMAN
1.EZGİ GÜLŞEN
2.KENAN YILMAZ
3.OĞUZ YAŞARGİL
KAYSERİ
1.AHMET ÇAKIR
2.NAZIR KAPUSUZ
3.İLAYDA TOK
4.ÖZLEM DEMİR
5.SERCAN LAÇIN
6.EREN GÜRPINAR
7.AHMET İŞBİLEN
8.BERİL KARABULUT
9.CEVHER ÖZBOLAT
10.AYSEL DUMAN
KIRKLARELİ
1.ZEYNEP BİLGİÇ
2.YILMAZ BİÇER
3.DENİZ ÖZTÜRK
KIRŞEHİR
1.SİNAN YILDIIRM
2.FUNDAGÜL DEMİRKOL
KONYA
1.BİLAL ORTAKALAYCI
2.PINAR BABİR
3.İBRAHİM ALTINPINAR
4.BİLGE KAAN ÖZDAL
5.YUNUS KOCA
6.MUHAMMED ENES AKUĞUR
7.AYŞE BAĞLAMIŞ
8.DENİZ CAN AYDIN
9.YAĞMUR TOK AL
10.MAHİ ÖZNUR BİLEN
11.CENAN ŞARMAN UTKU
12.ÖMER ERYETKİN
13.NURCAN KAYA
14.SERKAN TUNÇ KEÇELİ
15.AYŞE ERDOĞAN
KÜTAHYA
1.İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
2.ADNAN PAK
3.MUSTAFA ÖZMEN
4.BURAK ŞERİF KARATEKE
5.UTKU ÇİFCİ
MERSİN
1.HAKAN GÜNEŞ
2.EBRU ÇERÇİ
3.BÜLENT UFUK ATEŞ
4.GENCER BAYKUL
5.ŞİLAN EKİNCİ
6.UĞURCAN ESİROĞLU
7.AYŞE SİBEL LEVENT
8.ALİ HAKAN ÇETİN
9.TENZİLE YADİGAR AK
10.OĞUZ ÖZCANLI
11.OLCAY YILMAZ ULUĞ
12.KAMURAN GÜNAY
13.DENİZ ARSLA
MUĞLA
1.MEHMET ASLANTUĞ
2.NEŞE TUNCER GÜNGÜT
3.OSMAN GÜLGÜN
4.MEHMET YAPICI
5.YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
6.FÜSUN ÜNLÜSOY
7.NEŞET KARADAĞ
NEVŞEHİR
1.HAYRETTİN BAYER
2.GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
3.İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
NİĞDE
1.ELİF ÖNDER
2.KEREM TANILKAN
3.EKİN DİCLE ERBİLGİN
ORDU
1.AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
2.ERTUĞRUL KAHRAAMN
3.MERT EFE
4.DENİZ ARSLANTÜRK
5.TANSU AYIK
6.HAKAN DUYAN
OSMANİYE
1.SABİHA GÜNDÜZALP
2.MUSTAFA DENİZLİ
3.ONUR TOSUNÖZ
4.BURAK SARIBIYIK
RİZE
1.BİLSAY KANAT
2.METİN KARADENİZ
3.AYBÜKE GEZEREL
https://www.evrensel.net/haber/487075/turkiye-isci-partisi-milletvekili-adaylarini-tanitti
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