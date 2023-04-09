Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarını tanıttı

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili aday listesini YSK’ye sundu.

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında, 49 il ve 52 seçim bölgesinde kendi amblemiyle girecek olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) aday olacak milletvekillerinin listesini yayınladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda seçim beyannamesini açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölgeden 1. sıradan, TİP’li Milletvekilleri Sera Kadıgil İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday, Ahmet Şık İstanbul 2. bölgeden 1. sırada, Barış Atay Antalya 2. sıradan aday oldu.

TİP, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Milletvekili Adayları Tanıtım Etkinliği düzenledi. İleri Haber’in aktardığına göre TİP MYK üyesi Can Soyer ve Parti Meclisi (PM) üyesi Melis Akyürek, TİP’in Seçim Bildirgesini açıkladı.

“35 GÜN SONRA ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFINI TÜM DEVLET DAİRELERİNDEN İNDİRİYORUZ”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Seçim Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada “Kardeşler 35 gün kaldı, tam 35 gün. 35 gün sonra 20 yılın talanını, karanlığını, yalanını, soygununu bitiriyoruz, hesap soruyoruz. Tam 35 gün sonra Tayyip Erdoğan fotoğraflarını tüm devlet dairelerinden indiriyoruz, hep birlikte söküp atıyoruz. Daha önemlisi, kendisini hayatımızdan çıkarıp atıyoruz” dedi.

“İTTİFAKIN BAYRAĞINI YÜKSELTECEĞİZ”

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın önemine vurgu yapan Baş, “Emek ve Özgürlük İttifakı yeni yüzyılın asli kurtarıcı ve kurucu öğesi bizim mücadelemizin en merkezi yerinde durmaktadır. Bu ülkede barışı kardeşliği, adaleti sağlama mücadelesinde hep omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Açıkça ifade ediyorum bizi başka ittifaklara benzetenleri, hayal kırıklığına uğratmanın mutluluğuyla, gururuyla buradayız. Zafere hep beraber yürüyeceğiz, zafer Emek ve Özgürlük İttifakı’nın olacak, zafer hepimizin olacak.” diye konuştu. Baş, “TİP’in seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmek, Yeşil ve Sol Parti’ye oy vermek hepimizin görevidir. Her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bayrağını büyüteceğiz.” ifadelerine yer verdi.

CAN ATALAY’DAN MEKTUP

Hatay 1. sıra TİP milletvekili adayı olan Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Aday Tanıtım Etkinliği’ne mektup yolladı. Atalay mektubunda “Bu memlekette her şey Gezi ile başlamadı. Ama özgürlükçü dalganın yükselmesinde önemli bir dönemeç oldu. Gezi, bu memleketin eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi umudu oldu. Gezi’nin toplumsal, siyasal tüm bakiyesini, tüm toplumsal kesimlerle beraber ileriye, memleketin geleceğine taşıyacağız. Bunu yaparken aynı zamanda boğazımızda düğümlenmiş, gözümüzün kenarında kurumuş kalmış tüm acılarımızın, hak kayıplarımızın hesabını soracağız. Neşesi daim, bir dalda biri al biri beyaz kirazlar gibi yaşayacağımız günlere yakınız. Selam olsun Dünyanın ve Türkiye’nin Aydınlık Geleceğine. Hepimize kolay gelsin. Baki ilk selam.” ifadelerine yer verdi.

TİP’İN ADAY LİSTESİ

TİP’in seçime gireceği iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

TİP’in seçime girecek milletvekili aday listesi şöyle:

ADANA

1.DUYGU YILMAZ

2.SEDA AŞKIN

3.AHMET FARUK ULAŞ

4.MESUT KOYUN

5.UTKU ALEMDAROĞLU

6.DİLA AKAR

7.MERYEM MAZMAN KARTAL

8.ONURCAN GÜRBÜZ

9.EDA BAHAR KOCABEYLER

10.HÜSEYİN EVGİN

11.OĞUZCAN KILIÇ

12.MEHMET SELİM AKMAN

13.MUSTAFA ÇELİK

14.SEMİH AKKIRCIK

15.EREN ARARAT

AFYONKARAHİSAR

1.PINAR SİSLİTUNA

2.LALE PELİN BEYAZIT

3.ARDA DUVARCI

4.SEVİL ALTIN

5.CAFER ÖZTÜRK

6.İBRAHİM ORBAY

AKSARAY

1.DENİZ AY

2.EMİR ERSİN KAHRAMAN

3.RAMAZAN KORKMAZ

4.SONER ASLAN

AMASYA

1.MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

2.EREN GÖNEN

3.DİLAVER ÖZTÜRK

ANKARA 2. BÖLGE

1.ÖZGÜR AYBAŞ

2.YELDA KOÇAK URFA

3.BEKTAŞ RIZA HANEDAN

4.ÖZDİL ÜÇÖZ

5.SEVGİ HAZIR

6.ASİYE SÜLLÜ

7.FATİH ÖZAKOĞLU

8.MAHİR ÜNSAL ERİŞ

9.BARIŞ AYDOĞAN

10.YERSU BÜYÜKDAĞ

11.MUSTAFA ERTARAKÇI

ANKARA 3. BÖLGE

1.OZAN BİNGÖL

2.MİSKET ELİF ÇONGUR

3.TUĞBA GÜRSOY

4.HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

5.DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

6.EGE ARDA ANILAN

7.BEKİR TUNCAY ÇELEN

8.OZAN YURDAKAL

9.MUSTAFA KOLCU

10.EBRU BESE

11.ERSİN BEYTEMUR

12.ILGIN BARAN ÖCAL

ANTALYA

1.YUNUS BAŞARAN

2.BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

3.EMİRE ULUTAŞ

4.TUNCAY KOÇ

5.EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

6.AYŞE BİLGE KALIN

7.EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

8.KERİM UĞUR

9.GÜLİZAR KOCADAĞ

10.HASAN GİRGİNEL

11.AYFER GÜNEŞHAN

12.AHMET ELATAŞ

13.BETÜL ÜRKÜTEN

14.GAMZE PELİN DEMİRCAN

15.BİLGE ERK

16.LEYLA ÇELEBİ

17.MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU

ARTVİN

1.FEYZULLAH SERKAN ACAR

2.TİMUR ŞİMŞEK

BALIKESİR

1.SERHAT SUHA ÖZCAN

2.MÜGE OKUR

3.AÇELYA SUNGUR

4.ŞERİFE SEVİM ŞENEL

5.OKTAY ŞÜKÜR

6.BARAN BAKIR

7.GİZEM YOĞURTÇU

8.CEM CANTAŞ

9.FATİH NİYAZİOĞLU

BAYBURT

1.AYSEL SİLİ

BİLECİK

1.CENK DİK

2.CEYLAN ÖZÇELİK

BOLU

1.FİGEN ÇAKIR

2.ERAYCAN SAFA

3.ÖMER BARIŞ SAFİ

BURSA 1.BÖLGE

1.MAHMUT HAKAN KOÇAK

2.HELİN İLCEK

3.ERHAN İMRALI

4.SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

5.TİMUR TORGAY

6.EYLEM GÜN GÜNEŞ

7.SUAT ŞENOCAK

8.BUSENUR ÇOBAN

9.ADİ MURAT DEMİRHAN

10.REFAYİ REFAYİOĞL

ÇANAKKALE

1.AYFER GÖL

2.REYHAN ÇALIŞKAN

3.MUHHAMED YAVAŞ

4.DORUK ULAŞ ÖZDEMİR

ÇANKIRI

1.SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

2.MURAT ÖZBEK

ÇORUM

1.HABİBE ALKAN

2.CANSEVER EKER

3.CAN NESİMİ KARABİBER

4.ASMİN NİMET SİNGEZ

DENİZLİ

1.YAĞMUR YALÇIN

2.COŞKUN ÇETİN

3.PELİN ŞEN

4.SERDAL ATLAMIŞ

5.SERDAR AŞÇI

6.İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

7.HATİCE KİRİŞ

DÜZCE

1.ALEV İŞLER

2.IRMAK SAÇKESEN

3.EBRU ŞEN

EDİRNE

1.GÜRAY MUHÇU

2.CANER SOYDAN

3.ZELAL ÖZCAN

4.İLHAN BİLECİK

ERZİNCAN

1.MÜSLİM ETLEÇ

2.ÜNAL ÖZÇELİK

ESKİŞEHİR

1.GÖKAY BAŞAR

2.FATMA GİRGİN

3.AYHAN KAYA

4.ASLIHAN TERE

5.BEDİ UYGAR UĞURLU

6.YALÇIN KOMŞU

GİRESUN

1.NİHAL MEMİŞ DİZDAR

2.ÖMÜR HAKYEMEZ

3.FIRAT KURTAL

4.NESLİHAN ÖZAL

GÜMÜŞHANE

1.BAHADIR YAVUZ

2.ÖZLEM DOĞAN

HATAY

1.ŞERAFETTİN CAN ATALAY

2.AYLİN AÇIKGÖZ

3.MEHMET ALİ GÜMÜŞ

4.EMRAH KARAÇAY

5.HASAN AŞKAR

6.NURCAN ÖRDEK

7.CANSU DALOĞLU

8.BARIŞ DAĞ

9.ABDULHAMİT YAYAR

10.HÜSEYİN AKGÖL

11.ÖZLEM PARLAK

ISPARTA

1.ZÜBEYDE ARSAN

2.CAFER YELSALI

3.ALİ NUR DÖNMEZ

4.OYLUN ERCAN

İSTANBUL 1. BÖLGE

1.SALİHA SERA KADIGİL

2.ANIL DENİZCİ

3.ALİ RONAY

4.FATMA KARABULUT

5.SEDAT DUREL

6.TAYFUN BUDAK

7.DİDEM DOĞAN AYDEDİM

8.ASUMAN FAZLIOĞLU

9.ERDİNÇ MEHMETOĞLU

10.ARİF ÖZDEMİR

11.MAHBİP DİLEK

12.ÇAĞLAR ÇAĞLI

13.FİLİZ KILIÇ

14.FOTİ BENLİSOY

15.HARUN GÖKTEPE

16.MİZGİN ÖZMEN

17.BÜLENT YÜKSEL

18.ALİ İZZET ETİ

19.FIRAT ÇOBAN

20.GÖKÇE USTA

21.EYLEM PINAR

22.GÖRKEM DURU

23.ZEYNEP DEMİREL

24.OKTAY RAİF EVRENSEL

25.MEHMET KILIÇ

26.MEHMET ACAR

27.EZGİ CEREN IŞIK

28.ESİN AYDIN KAYA

29.GÜNER YENER

30.NURDAN ÜNVER

31.HAKAN BİLGEHAN

32.ESMA KARA

33.EMİRHAN TURAN

34.CENK VERDİ

35.UTKU URAZ AYDIN

İSTANBUL 2. BÖLGE

1.AHMET ŞIK

2.MISRA ÖZ

3.ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

4.KORAY DOĞAN URBAR

5.YILMAZ ASLANTÜRK

6.ŞERİF ÖZGÜR URFA

7.FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

8.ATAKAN ÖZSOY

9.ENES KARAKAŞ

10.EVİN DOĞU

11.SENNUR SIRBUDAK

12.NACİYE BABALIK

13.BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

14.METİN AKIN

15.EMRAH YALÇIN

16.ELİF DAMLA İLGİN

17.HASAN HÜSEYİN ŞENSES

18.BAHA AYDIN

19.MEHMET KÖKSAL

20.TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

21.KAYACAN ÇENGEL

22.OZAN ERBAŞ

23.CAN YILMAZ KAYA

24.DERSİM ŞAN GENÇ

25.EREN IŞIKBAŞ

26.MERTCAN İLGÖZ

27.HASAN KARAYİĞİT

İSTANBUL 3. BÖLGE

1.ERKAN BAŞ

2.MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

3.UMUR EKREM TALU

4.YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

5.ÖZLEM TEKE

6.FEREMEZ TUNCAY

7.JİYAN AYBAR

8.AYLİN DOĞAN

9.BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

10.NİLAY BARKIN

11.NİLER ALBAYRAK

12.EKREM ERDİN

13.VEYSEL DÖNMEZ

14.AHMET ORAL

15.EBRU KIRANER

16.MUHAMMED ÇELİK

17.SAADET ÖZSOY

18.FERHAT ÇELİKOĞLU

19.ÖMER TURA

20.ALEV SANATLIOĞLU

21.SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

22.TANYEL SÜZER

23.ÜMİT DENİZ

24.FATMA BERAZZİOĞLU

25.SERKAN GENÇ

26.GÜNGÖR KAYA

27.GÖZDE ÖZEL

28.NİLGÜN TUTAK

29.ŞAHİN ÖZSOY

30.ÖZGE İNCE

31.ANIL GÜLER

32.YAĞMUR ÇETİN

33.NURHAK GÖRKEM DOĞAN

34.İLKİN ERKORKUT

35.GİZEM YERİK

36.GÜN ÇAĞ AYDIN

İZMİR 2. BÖLGE

1.İRFAN DEĞİRMENCİ

2.MEHMET KANİ

3.ESER ATAK

4.ADALET KUL

5.ÖZLEM AVCI

6.AYDIN TEPE

7.AYKUT YÜKSEL

8.DENİZ KONDİL

9.MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

10.ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

11.GÜZEL ÖZTÜRK

12.OYA OYBİR MİDİLLİ

13.BEYZA YAMAN

14.MELİS AYDINLI

KARABÜK

1.GÜNUZ FULYA UZ

2.ARZU GENLİK

3.ÖZÜM HANCI

KARAMAN

1.EZGİ GÜLŞEN

2.KENAN YILMAZ

3.OĞUZ YAŞARGİL

KAYSERİ

1.AHMET ÇAKIR

2.NAZIR KAPUSUZ

3.İLAYDA TOK

4.ÖZLEM DEMİR

5.SERCAN LAÇIN

6.EREN GÜRPINAR

7.AHMET İŞBİLEN

8.BERİL KARABULUT

9.CEVHER ÖZBOLAT

10.AYSEL DUMAN

KIRKLARELİ

1.ZEYNEP BİLGİÇ

2.YILMAZ BİÇER

3.DENİZ ÖZTÜRK

KIRŞEHİR

1.SİNAN YILDIIRM

2.FUNDAGÜL DEMİRKOL

KONYA

1.BİLAL ORTAKALAYCI

2.PINAR BABİR

3.İBRAHİM ALTINPINAR

4.BİLGE KAAN ÖZDAL

5.YUNUS KOCA

6.MUHAMMED ENES AKUĞUR

7.AYŞE BAĞLAMIŞ

8.DENİZ CAN AYDIN

9.YAĞMUR TOK AL

10.MAHİ ÖZNUR BİLEN

11.CENAN ŞARMAN UTKU

12.ÖMER ERYETKİN

13.NURCAN KAYA

14.SERKAN TUNÇ KEÇELİ

15.AYŞE ERDOĞAN

KÜTAHYA

1.İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

2.ADNAN PAK

3.MUSTAFA ÖZMEN

4.BURAK ŞERİF KARATEKE

5.UTKU ÇİFCİ

MERSİN

1.HAKAN GÜNEŞ

2.EBRU ÇERÇİ

3.BÜLENT UFUK ATEŞ

4.GENCER BAYKUL

5.ŞİLAN EKİNCİ

6.UĞURCAN ESİROĞLU

7.AYŞE SİBEL LEVENT

8.ALİ HAKAN ÇETİN

9.TENZİLE YADİGAR AK

10.OĞUZ ÖZCANLI

11.OLCAY YILMAZ ULUĞ

12.KAMURAN GÜNAY

13.DENİZ ARSLA

MUĞLA

1.MEHMET ASLANTUĞ

2.NEŞE TUNCER GÜNGÜT

3.OSMAN GÜLGÜN

4.MEHMET YAPICI

5.YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

6.FÜSUN ÜNLÜSOY

7.NEŞET KARADAĞ

NEVŞEHİR

1.HAYRETTİN BAYER

2.GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

3.İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

NİĞDE

1.ELİF ÖNDER

2.KEREM TANILKAN

3.EKİN DİCLE ERBİLGİN

ORDU

1.AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

2.ERTUĞRUL KAHRAAMN

3.MERT EFE

4.DENİZ ARSLANTÜRK

5.TANSU AYIK

6.HAKAN DUYAN

OSMANİYE

1.SABİHA GÜNDÜZALP

2.MUSTAFA DENİZLİ

3.ONUR TOSUNÖZ

4.BURAK SARIBIYIK

RİZE

1.BİLSAY KANAT

2.METİN KARADENİZ

3.AYBÜKE GEZEREL

https://www.evrensel.net/haber/487075/turkiye-isci-partisi-milletvekili-adaylarini-tanitti