Surp Giragos’ta sekiz yıl sonra ilk Paskalya

Ermeni Kilisesi ve Hıristiyan dünyasının büyük bölümü bugün Paskalya yani Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyor. Diyarbakır’da Surp Girgos Kilisesi’nde sekiz yıl aradan sonra ilk kez Paskalya (Surp Zadig) kutlandı. Hatay Vakıfköy’de ise kilise depremde hasar gördüğü için taziye salonunda kutlama yapıldı.

Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi 2015’de çatışmalı dönemde hasar görmüştü.

Geçtiğimiz aylarda onarılan ve yeniden açılışı yapılan kilisede bugün (9 Nisan) Paskalya ayini düzenlendi.

Ayini İstanbul’dan gelen ruhaniler sundu. Böylece sekiz yıl sonra Surp Giragos Kilisesi’nde ilk kez Paskalya ayini düzenlendi.

6 ve 20 Şubat depremlerinde hasar gören Vakıfköy Kilisesi’nde ise ayin yapılamadı.

Cemaat kilise salonunda biraraya geldi, Surp Zadig ayini burada gerçekleşti.

Deprem sonrası geçici olarak İstanbul’a giden köy halkının büyük bölümünün Paskalya bayramı için geri döndüğü ve ayine katıldığı gözlendi.

Ortodoks Kilisesi ise Paskalya Yortusu’nu önümüzdeki pazar kutlayacak.

Ancak yortu öncesinde Dallar Bayramı (Şanini), yani İsa Mesih’in Kudüs’e girişi kutlandığından, Antakya ve İskenderun’da Ortodoks toplumu da ibadet yapılabilir durumda olan az sayıdaki kiliselerde biraraya geldi. Dallar Bayramı bölgede İskenderun, Samandağ, Sarılar ve Tokaçlı’da yapıldı.

Agos