Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl sonra ilk Paskalya Bayramı

Ermeni cemaatinin Ortadoğu’daki en büyük kilisesi Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde sekiz yıl aradan sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı. Kutlamalara cemaat üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar da katıldı. Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ohannes Gafur Ohanyan, Paskalya yortusuna gösterilen ilginin gelecek için kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan ve hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gördüğü için bir kez daha restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde sekiz yıl aradan sonra Paskalya Yortusu kutlamaları yapıldı.

İstanbul’dan gelen Ermeni Başrahip Der Kevork’un yönettiği ayinde dualar edildi. Kilisedeki kutlamaya, Diyarbakır’da bulunan Ermeni cemaati üyelerinin yanı sıra, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ohanes Gafur Ohanyan, bugün Hıristiyanlık alemi ve Ortodoksların bayramı Paskalya’yı kutladıklarını söyleyerek, “Diyarbakır’da bizim cemaatimiz kiliseyi dolduracak kadar yok. Ama bu tür güzel günlerde Diyarbakır’daki dostlarımız geliyorlar, il dışından gelenler var. Eminim burada birkaç dinden olan insanlar var. Çok güzel bir ambiyans, bu gelecek için umut verici bir tablo” dedi.

Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Udi Yervant ise Paskalya’nın kutlanmasının sadece kendisi için değil, Diyarbakır adına da harika bir duygu olduğunu belirterek “Burada 20-30 Hıristiyan Ermeni ya bulursun ya da bulmazsın. Ama içeride en az 100’den fazla insan var. Gelen Diyarbakır halkının bize desteği zaten son yıllarda hiçbir zaman eksilmedi. Bundan sonra da eksilmeyecek demektir. Bu çok umut verici. İnsanların rengi, dili, ırkı ne olursa olsun hepimizin şehridir Diyarbakır. Bu kilise hepimizin. Dört Ayaklı Minare ve Camii hepimizindir”diye konuştu.

https://medyascope.tv/2023/04/09/surp-giragos-ermeni-kilisesinde-8-yil-sonra-ilk-paskalya-bayrami/