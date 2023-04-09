Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra ilk paskalya

Diyarbakır’da bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde Paskalya Bayramı sekiz sene sonra ilk kez kutlandı.

DİYARBAKIR – Diyarbakır’da 2015-2016 yıllarında Sur’daki çatışmalarda zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı. Tarihi kilisede Ermeni cemaati tarafından düzenlenen ayin, kilise çanlarının çalınmasıyla başladı. Mum yakarak dualar edilen ayinde, İncil’den bölümler ve ilahiler okundu. İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nden Papaz Der Kevrok’un yönettiği ayinde Paskalya çöreği ve boyalı yumurta dağıtıldı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-8-yil-aradan-sonra-ilk-paskalya-video-1612591