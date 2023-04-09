CHP, milletvekili kesin aday listesini YSK’ya sundu

CHP, 28’inci dönem milletvekili seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Oğuzhan SARI- Murat BEKMEZCİ- Elif ER- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)-

YSK‘ya milletvekili aday listesini CHP genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Muharrem Erkek teslim etti.

Salıcı, daha sonra yaptığı açıklamada “Umarız, hem partimize hem ittifakımıza hem de Türkiye’ye hayırlı sonuçlar üretir bu seçim. Türkiye’nin demokrasi sürecinde eksikliklerini tamamlar, daha iyi bir yere gidişimizi sağlar, büyük değişimin önünü açar. İttifak içerisinde girmiş olduğumuz partiler doğal olarak bizim listelerimizden, bizim logomuzla seçime girecek. Onun için biz listelerimizde ittifak içerisinde bulunduğumuz partilere yer verdik. Bunun sayısını açıklamak şu anda belki doğru olmaz. Farklı siyasi partilerden Millet İttifakı’nın ortaklığını göstermek için beraber yürüdüğümüzü göstermek için daha güçlü olduğumuz göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor” dedi.

Salıcı, ‘İYİ Parti ile iş birliği yapıldı mı’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Onlarla da bazı seçim bölgelerinde iş birliği yapıyoruz. Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek. Bundan sonra da bazı yerlerde iş birliği yapılabilir mi? Onun olanaklarına da bakacağız. Şu an itibarıyla 11 ilde İYİ Parti’yle iş birliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikinci turunda iş birliği yaptığımız birkaç il daha var. 15-16 civarı ilde CHP ile İYİ parti iş birliği yapıyor, diyebiliriz.”

CHP’nin aday listesine göre; İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılacak. 16 ilin 9’unda CHP listelerinden seçime girilecek kalan 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP’nin 3 büyük ildeki aday listesi şu şekilde oluştu:

Ankara 1’inci bölge; 1. Gamze Taşçıer, 2. Deniz Demir, 3. Okan Konuralp, 4. Sadullah Ergin (DEVA), 5. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi), 6. Aliye Timisi Ersever, 7. Deniz Çakır, 8. Kemal Akkurt, 9. Aysun Palalı Köktaş, 10. Elif Topkaya Sevinç, 11. Hüseyin Can Güner, 12. Aycan Günday Koçtürk, 13. Armağan Erdoğan.

Ankara 2’nci bölge; 1. Murat Emir, 2. İdris Şahin (DEVA), 3. Semra Dinçer, 4. İrem Yaman (İYİ Parti), 5. Orkun Kamber, 6. Ali Rıza Erbay, 7. Erdal Kiziroğlu, 8. Özkan Oktan, 9. Funda Cengiz, 10. Erol Tosun, 11. Nursel Öcal.

Ankara 3’üncü bölge; 1. Tekin Bingöl, 2. Umut Akdoğan, 3. Mesut Doğan (Saadet Partisi), 4. Aylin Yaman, 5. Ahmet Ersen Özsoy, 6. Mehmet Akyürek, 7. Mehtap Yücel, 8. Mehmet Yula, 9. Zeynep Esra Özdemir, 10. Ömer Yılmaz, 11. Elmas Kübra Karaca, 12. Hasan Cem Yılmaz.

İstanbul 1’inci bölge; 1. Oğuz Kaan Salıcı, 2. Gamze Akkuş İlgezdi, 3. Fethi Açıkel, 4. Gökhan Günaydın, 5. Birol Aydın (Saadet Partisi), 6. Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Parti), 7. Elif Esen (DEVA), 8. Hasan Karal (DEVA), 9. Cemal Enginyurt (DP), 10. Selim Temurcİ (Gelecek Partisi), 11. Ali Gökçek, 12. Suat Özçağdaş, 13. Özcan Baripoğlu, 14. Sevgi Kılıç, 15. Olgun Çelik, 16. Doğan Çakmak, 17. Kenan Otlu, 18. Efendi Argunşah, 19. Murat Kantekin, 20. Aysemin Gülmez, 21. Ahmet Can Yılmaz, 22. Ebru Zor, 23. Erdoğan Erden, 24. Füsun Sökmez, 25. Necla Erdem, 26. Bülent Kulkuloğlu, 27. Güllü Saran, 28. Yücel Oto, 29. Necdet Ay, 30. Elife Gamze Öztürk, 31. Hakan Bekar, 32. Dursun Can Kırtorun, 33. Murat Gökhan Ofluoğlu, 34. Hale Dilek Tosun, 35. Abdullah Onur Bildirici.

İstanbul 2’nci bölge; 1. Namık Tan, 2. Yunus Emre, 3. Gökhan Zeybek, 4. Enis Berberoğlu, 5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi), 6. Yüksel Mansur Kılınç, 7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA), 9. Berna Sukas (İYİ Parti), 10. Fuat Yıldırım, 11. Onur Aydın (İYİ Parti), 12. Işık Öğütçü, 13. Soner Özimer, 14. Mehmet Ali Yüksel, 15. Şaban Karaaslan, 16. Elmas Aruz, 17. Muharrem Naci Temiz, 18. Selim Yalınkılıç, 19. Gözde Fil, 20. Bülent Ütebay, 21. Mehmet Süleyman Türker, 22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı, 23. Ali Arman, 24. Bediha Büyükgebiz, 25. Özgür Nemutlu, 26. Ezgi Pekşen, 27. Refik Ersin Eroğlu.

İstanbul 3’üncü bölge; 1. Engin Altay, 2. Erdoğan Toprak, 3. Türkan Elçi, 4. İlhan Kesici, 5. Zeynel Emre, 6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA), 7. Bülent Kaya (Saadet Partisi), 8. Doğan Demir (Gelecek Partisi), 9. Özgür Karabat, 10. Medeni Yılmaz (DEVA), 11. Turan Taşkın Özer, 12. Doruk Bulut, 13. Oğuz Kemal Yakar, 14. Turgay Özcan, 15. Fevzi Donat, 16. Utku Caner Çaykara, 17. Hüseyin Remzi Gökbulak, 18. Bayram Ali Çeşmeci, 19. Recep Karakoç, 20. Burak Yıldırım, 21. Eda Kurt, 22. Kazım Özeren, 23. Margarit Dikme, 24. Mehtap Albayrak, 25. Nazlı Akyüz, 26. Özlem Durdağıdokuyucu, 27. Sinam Karahan, 28. Sinem Özcan, 29. Süleyman Şafak, 30. Cemal Doğan, 31. Hüseyin Arda Engizek, 32. Turgut Koç, 33. Server Gökmen, 34. Ender Unutanersözlü, 35. Neşe Kıyık, 36. Yaren Karaca

İzmir 1’inci bölge; 1. Yüksel Taşkın, 2. Ahmet Tuncay Özkan, 3. Sevda Erdan Kılıç, 4. Murat Bakan, 5. Ednan Arslan, 6. Seda Kaya (DEVA), 7. Haydar Altıntaş (DP), 8. Devrim Barış Çelik,

9. Sefer İpekli, 10. Güldem Atabay, 11. Şahbal Aras, 12. Fulya Akçay, 13. Mehmet Şahin Fırat,

14. Birgül Değirmenci.

İzmir 2’nci bölge; 1. Gökçe Gökçen, 2. Rıfat Nalbantoğlu, 3. Rahmi Aşkın Türeli, 4. Mahir Polat,

5. Salih Uzun (DP), 6. Deniz Yücel, 7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi), 8. Hüseyin Sezer, 9. Esin Doğan Metin, 10. Altan İnanç, 11. Emine Helin İnan Kınay, 12. Ayten Gülsever, 13. Nurşen Balcı, 14. Burak Kotan.

LİSTEDE YER ALMAYANLAR

CHP listelerinde yer almayan 27’nci dönem milletvekilleri; Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, Akif Hamzaçebi, Cihangir İslam, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek oldu. CHP’den yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır” denildi.

CHP’nin 17 MYK üyesinden 6’sı; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek ve Selin Sayek Böke milletvekili adayı olmadı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan 1’inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Tekvandocu İrem Yaman, Senarist Onur Aydın gibi isimler milletvekili adayı oldu.

7 İLDE ADAY ÇIKARMADI



CHP, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Gümüşhane, Bitlis, Muş, Çankırı, Aksaray, Yozgat ve Bayburt’ta adaylarını İYİ Parti listelerinden gösterdi. CHP listesine göre; Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Aydın 1’inci sıra, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Kahramanmaraş 1’inci sıra, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik Konya 3’üncü sıra, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya 1’inci sıra, 27’nci dönem Grup Başkanvekili Özgür Özel Manisa 1’inci sıra, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Ordu 1’inci sıra, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ 1’inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.



Ayrıca; Müzeyyen Şevkin Adana 2’nci sıra, Burhanettin Bulut Adana 3’üncü sıra, Abdurrahman Tutdere Adıyaman 1’inci sıra, Burcu Köksal Afyonkarahisar 1’inci sıra, Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır 1’inci sıra, Ali Mahir Başarır Mersin 1’inci sıra, Mahmut Tanal Şanlıurfa 1’inci sıra, Deniz Yavuzyılmaz Zonguldak 1’inci sıra, Utku Çakırözer Eskişehir 1’inci sıra, Aysu Bankoğlu Bartın 1’inci sıra, Yaşar Tüzün Bilecik 1’inci sıradan aday oldu.

https://www.dha.com.tr/politika/chp-milletvekili-kesin-aday-listesini-yskya-sundu-2233598