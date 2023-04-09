Başepiskopos Krikor: Suriye’deki Çocuklarımızı Selamlıyorum.. Hangi Zorluklarla Karşılaşırlarsa Karşılaşsınlar Vatanlarını İnşa Edecekler – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

KAHİRE – İskenderiye Piskoposu Başpiskopos Krikor Koussa, Ermeni Katoliklerine Suriye’nin bir barış ve sevgi ülkesi olduğu ve öyle kalacağı ve halkının kendilerine dışarıdan dayatılan savaşı kazanarak ülkelerini yeniden inşa edecekleri konusunda güvence verdi.

Bu, Kahire’deki Aziz Teresa Çocuk İsa Ermeni Katolik Kilisesi’ndeki görkemli Kıyamet Günü kutlamalarından sonra geldi.

Başepiskopos Koussa, “Suriye’deki evlatlarımızı selamlıyorum ve diyorum ki biz bir halkız, hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, bize karşı açtıkları bu savaştan ayağa kalkacağız ve son zamanlarda meydana gelen ve bir trajediye daha eklenen depreme rağmen biz yapan ve yıkmayan yaşayan bir halkız” dedi.

Piskopos Koussa, Suriye liderliğini Paskalya, Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle tebrik ederek, bu bayramların Suriye’ye sevgi, anlayış ve birliktelik içinde dönmesini temenni etti.

SANA