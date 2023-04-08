Paylan’a yönelik suikast ihbarı için savcılıktan takipsizlik kararı

Necip Hablemitoğlu suikastinin sanıklarından eski özel kuvvetçi Levent Göktaş’la ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.. Alaattin Çakıcı’nın eski avukatlarından Sinan İnce, 2016 yıllında HDP’li Garo Paylan’a TBMM’de suikast düzenleneceğini ancak son anda planın ters teptiğini öne sürmüştü. Paylan suç duyurusunda bulunda ancak takipsizlik kararı verildi..

Gökçer Tahincioğlu’nun T24’teki haberine göre savcılık, soruşturmayı ifade bile almadan takipsizlikle kapattı.

Çakıcı’nın eski avukatı İnce, Sinan İnce sosyal medya hesabından, “#MustafaLeventGöktaş: Sene 2016, TBMM’ye silah sokturup Garo Paylan’ı vurdurup azmettireni Alaattin Çakıcı, faili MHP gösterecektin. Bana planı yaptırdın, iş milletvekili danışmanından döndü. Ağzından köpükler çıktı sinirden. Sonra kimleri kullandın? Kılıçdaroğlu kimden, neden yumruk yedi? Anlat” paylaşımını yapmıştı.

Paylan, bunun üzerine konuyu TBMM Başkanlığı’na taşıdı, savcılığın resen harekete geçmemesini eleştirdi. Paylan’ın yaptığı açıklamaların ardından İnce, bir paylaşım daha yaparak, “Müptezel Garo Paylan. Yapacak olsak yapardık. Kahraman yapmak istemedik seni. Yoksa iki defa önümüze düşürdük yürürken seni Meclis’te. Şans eseri hayatta kaldım diye mağdur edebiyatı yapma. Ben öldürtecektik mi yazmışım, iki dizinden topaldın. Burası Türk toprakları, haddini bil” dedi.

TBMM Başkanlığı Paylan’ın başvurusuna iki ay sonra yanıt verdi. Başkanlık, “İnce’nin silahla Meclis’e girdiğinin tespit edilmediğini, ziyaret bilgilerinin paylaşılamayacağını, kamera kayıtlarına ise ulaşılamadığını’ belirtti.

Paylan, savcılığın resen harekete geçmemesi üzerine avukatı Levent Pişkin aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. UYAP üzerinden yapılan suç duyurusu, üç ay boyunca bulunamadığı için işleme konulamadı.

Suç duyurusunu daha sonra işleme alan savcılık, soruşturmayı ifade bile almadan takipsizlikle kapattı. Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, Mehmet Sinan İnce isimli ziyaretçinin TBMM ye giriş tarihlerindeki kamera kayıtlarına saklama süresi aşıldığı için ulaşılamadığı, Mehmet Sinan İnce’nin TBMM ye silahlı giriş yaptığına yönelik bir vaka kaydedilmediği bildirilmiştir. İhbar edilenler Mustafa Levent Göktaş ve Mehmet Sinan İnce isimli şahısların terör örgütleri ile bağlantıları olup olmadığının araştırılması istenilmiştir.”

“Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yazısı ile ihbar edilenler Mustafa Levent Göktaş ve Mehmet Sinan İnce haklarında terör örgütleri ile ilgili irtibatına ilişkin bir tespit yapılamamıştır. İhbar edilenler hakkında Silahlı Terör Örgütleri ile ilgili bağlantıları hususunda somut bilgi ve delil belirtilmediği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada da ihbar edilenlerin Silahlı Terör Örgütleri ile bağlantıları hususunda tespit yapılamadığı, yine darbeye teşebbüs ile ilgili dilekçede somut bilgi ve delil belirtilmediği, bu hususa ilişkin de soruşturma başlatılmasını gerektirecek bilgi ve delil bulunmadığı anlaşıldığından soruşturmaya yer olmadığına…”

Habere göre savcılık, İnce’nin beyanları nedeniyle ifade alma gereği görmezken, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli olan ve Hablemitoğlu cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Levent Göktaş’ın olayla ilgisini araştırma gereği de duymadı.

Agos