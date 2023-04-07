Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Müslüman gencin ayağını yıkayıp öptü

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende aralarında bir Müslüman gencin de bulunduğu onlarca mahkumun ayaklarını önce elleriyle yıkadı, sonra da öptü. İlginç anlar, objektiflere de böyle yansıdı.

Geçtiğimiz hafta üst solunumu yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak müşaade altına alınan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, taburcu olduktan sonra Roma’daki Casal del Marmo çocuk cezaevine gitti.

Burada Paskalya öncesi kutlanan “Palmiye Pazarı” ayinine katılan Papa, dua töreninin ardından cezaevinde kalan gençlerin ayaklarını yıkadı.

Hz. İsa’nın havarilerine olan alçak gönüllülüğünü yansıttığına inanılan geleneksel törende Papa, 12 genç mahkumun ayaklarını önce elleriyle yıkadı, sonra da öptü.

Papa’nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da vardı.

Papa ritüel öncesinde de Roma’daki St. Peter Bazilikası’nda Katolik Kilisesi’nden çok sayıda üst düzey din adamının katıldığı ayini yönetti.

Papa Francis, burada yaptığı konuşmada kardinallere, kilisede bölünmelere izin vermeme çağrısı yaptı.

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayine yaklaşık 60 bin Hristiyan katıldı.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/fotogaleri/katoliklerin-ruhani-lideri-papa-francis-musluman-gencin-ayagini-yikayip-optu-33672?p=8