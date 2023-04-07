İskenderun Rum Katolik Kilisesi’nde “Kutsal Perşembe” Ayini

6 Şubat’ta yaşanan depremde tamamen yıkılan İskenderun Müjdeleme Katedrali, kutsal hafta ayinlerini yıkıntılar arasında yapmaya devam ederken Rab İsa Mesih’in havarileri ile birlikte yediği son akşam yemeğinin anıldığı ‘Kutsal Perşembe’ ayini, İskenderun Aziz Corç Rum Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilirken kutsal ayinde, ayak yıkama ritüeli de yerine getirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan Zeytin Dalları Bayramı’nın ardından ‘Kutsal Hafta’ya giren Katolik Cemaati, Kutsal Perşembe ayinlerini hüzünlü bir törenle yaptı. İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi’nin yıkılması nedeniyle İskenderun Aziz Corç Rum Katolik kilisesinde gerçekleştirilen Efkaristiya Ayinini, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti yönetti. Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposluğu Genel Vekili Antuan Ilgıt ve Kilise Pederi Dariusz Dogondke de Bizzeti’ye eşlik etti.



Mesih İsa’nın, Havarileri ile birlikte yediği son akşam yemeği ve bu yemek esnasında, havarilerinin ayaklarını bir hizmetkâr gibi yıkamasının anıldığı özel ayin, günün anlamıyla ilgili Kutsal Kitap’tan yapılan okumalarla başladı. Okumaların ardındansa Episkopos Monsenyör Bizzeti, geleneksel ritüeller gereği cemaat üyelerinden 12’sinin ayaklarını yıkadı, öptü ve havluyla kuruttu.

Ayak Yıkama ritüelinin ardından konuşan Monsenyör Bizzet Mesih İsa’nın havarileri ile yediği son akşam yemeğinde; Efkaristiya’nın yanı sıra alçak gönüllüğünün de öne çıktığını belirterek; “Eski çağlardan beri insanoğlu güçsüz ve zayıf olduğu ve büyük doğa olaylarının karşısında ellerinden bir şey gelmediğinden Tanrı’lardan yardım istemiştir. Tanrılardan onlara adaklar, armağanlar sunmak suretiyle yardım istediler. Dinlerin büyük çoğunluğu bunun üzerine kurulu, Tanrı’nın kendisine hizmet edilmesi, ona adaklar sunulması gerekiyor. Bu adaklar sunulduktan sonra cenneti armağan olarak alabiliyoruz. Tanrı’nın halkının dini ise bunun tam tersi. İsa yaşamının son günlerinde bunu açık bir şekilde alenen göstermek istiyor. Bizim inandığımız Tanrı hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Bu yüzden İsa yaptığı son hareketlerle bunu insanoğluna göstermek istedi. İsa Mesih sadece iyi olanlara, akıllı olanlara, adil olanlara değil aynı zamanda günahkar olanlara da hizmet etti” diye konuştu.

Episkopos Monsenyör Bizzeti, daha sonra Kutsal Efkaristiya’yı alarak İskenderun Müjdeleme Katolik Kilise’nin küçük şapeline getirdi. Burada, beraberindekilerle birlikte diz çökerek dua eden Bizzeti, Efkaristiya’yı yerine bıraktı ve cemaat üyeleri ile birlikte bir süre daha sessizce duasını sürdürdü. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ/İskenderun)

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