Bugün Almanların Kutsal Cuma’sı: Karfreitag

Almanya’da bugün sessizlik hakim. Birçok yerde eğlence yasak dükkanlar ve restorantlar kapalı. Sebesi ise Kutsal Cuma

Uzun Paskalya hafta sonu Kutsal Cuma (Karfreitag) ile başlıyor. Bu gün Hristiyanlar, İsa Mesih’in çarmıhta çektiği acıları ve ölümünü anıyorlar. Almanya‘da Kutsal Cuma, ülke çapında dans ve eğlence yasağının olduğu sessiz bir resmi tatildir. Ancak, bu düzenlemenin yorumlanması her federal eyalette farklıdır.

Kimi eyaletlerde dans ve eğlence yasağı bir gün sürerken kimi eyaletlerde iki gün sürmektedir. Dans kulüpler ve halka açık alanları kapsamaktadır.

İzin verilmeyenlerin bir listesini yapmak gerekirse şöyle sıralayabiliriz;

* Pazarlar, ticari sergiler ve benzeri etkinlikler

* Sirk gösterileri, halk festivalleri ve eğlence tesislerinin işletilmesi

* Restoranlarda ve barlarda her türden müzikli ve diğer eğlence performansları

* Evlerin dışındaki tüm halka açık olmayan eğlence etkinlikleri

* Kutsal Cuma günü gösterime uygun görülmeyen filmlerin gösterimi

Bugün için istenen eğlenceden uzak durmak ve sessizlik. Bu kuralı bozmadıkça yürüyüşe çıkılabilir veya bir kafede vakit geçirilebilir. Aklınızda alışveriş var ise bu imkansız. Bugün mağazalar kapalı

Karfreitag ( Kutsal Cuma ) nedir?

Karfreitag, Almanya ve diğer birçok Hristiyan ülkesinde kutlanan bir tatildir ve Hristiyanların çoğunluğu tarafından İsa’nın çarmıha gerildiği gün olarak hatırlanır. “Kar” kelimesi, Almanca “kara” kelimesinden gelir, “kutsal” veya “önemli” anlamına gelir. Bu gün, genellikle Hristiyanlar için bir oruç ve yas günü olarak kutlanır ve kiliselerde özel ayinler düzenlenir. Ayrıca, bazı ülkelerde bu gün resmi bir tatil olarak kabul edilir ve işyerleri, okullar ve diğer kurumlar kapalı olabilir.

https://www.arti49.com/bugun-almanlarin-kutsal-cumasi-karfreitag-2377678h.htm