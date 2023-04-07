Başkonsolos itiraz etti: ‘O anıt hiçbir hayra hizmet etmez’

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1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan tarihi yaklaşırken ‘Ermeni soykırımı’ iddialarıyla ilgili gelişmeler uluslararası arenada gerilime yol açıyor.

ABD’nin California eyaletinin Irvine şehrinde açılması planlanan sözde Ermeni soykırım anıtı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı hareket geçti.

‘HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK’

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, belediye meclisine mektup göndererek, Türkiye yaşanan depremlerin ardından ErmenistanDışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Türkiye ziyaretini ve Erivan’ın yardımlarını hatırlatarak, “Bu ruhun Irvine’a ulaşamaması ya da küçük siyasi hesaplar uğruna kasıtlı olarak görmezden gelinmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı’’ ifadesini kullandı.

HAYFA’DA DA AÇILMIŞTI

Başkonsolos Kuzum, “Planlanan bu projenin hiçbir hayra hizmet etmeyeceği kanaatindeyim. Bu proje Türk kökenli Amerikalıları ayrımcılığa maruz bırakacak, yalnızlaştıracak ve hayal kırıklığına uğratacaktır” ifadelerini kullandı. Mart ayında da İsrail’in Hayfa şehrinde belediyenin sözde Ermeni soykırımında yaşamını yitirenler için bir anıt dikmesi, Ankara-Tel Aviv hattında diplomatik krize yol açmıştı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/baskonsolos-itiraz-etti-o-anit-hicbir-hayra-hizmet-etmez-42247199