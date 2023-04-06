Yunanistan’ın Neo-Nazileri seçim yasağını aşmanın yollarını arıyor

Yunanistan’da ırkçı Altın Şafak Partisi’nin kilit isimlerinden biri olan cezaevindeki Elias Kasidiaris tarafından kurulan aşırı sağcı Yunan Ulusal Partisi seçime girmenin yollarını arıyor.

21 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesindeki anketlere göre parlamentoya girecek desteği yakalayan parti, şubatta Yunanistan Parlamentosu’ndan geçen suç örgütlerinin seçimlere katılmasını engelleyen yasa nedeniyle seçimlere katılamama tehlikesi yaşıyor.

Yunanistan yargısı daha önce Altın Şafak Partisi’ni şiddet ve suç içeren faaliyetleri nedeniyle suç örgütü olarak tanımlamıştı.

Altın Şafak yöneticilerinden olan Kasidiaris tutuklansa da tutulduğu cezaevinden ırkçı propagandasına devam etmişti.

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Kasidiaris tutuklu olsa bile bir parti üyesi olarak seçilme hakkı bulunuyor ancak parti liderliği yapamıyor. Irkçı siyasetçi bu nedenle geçen ay parti liderliğini eski savcı yardımcısı Anastasios Kanellopoulos’a devretmişti.

Ancak Yunanistan yasaları, hüküm giymese dahi açık şekilde suç örgütlerini temsil eden kişilerin de seçime girmesini engelliyor. Parti liderliğini alan Kanellopoulos’un bir suç örgütüyle gizli bağlantısı olup olmadığına ise Yüksek Mahkeme karar verecek.

Kannelopoulos, oy birliğiyle parti lideri seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Kuklaya benziyor muyum? Masumiyet karinesini devre dışı bırakmak mümkün değil” sözleriyle seçimlere katılmasının önünde bir engel olmadığını belirtmişti.

Konuyla ilgili MEGA TV’ye konuşan sosyalist Pasok partisinin eski lideri ve anayasa profesörü Evangelos Venizelos, yargının mevcut durumu dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiğini söyledi.

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1/31 5 Nisan 2023 – Filistinli bir genç Gazze sokaklarında düzenlenen protestoda lastik yakıyor. İsrail polisinin bugün Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi Gazze’de protesto edildi. İsrail polisi “provokatörleri” uzaklaştırmak için Mescid-i Aksa’ya girdiğini belirtirken Hamas, yaşananları “benzeri görülmemiş bir suç” diye nitelendirdi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere, Mescid-i Aksa’yı savunma çağrısında bulundu. İsrail polisinin, mescide sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale ettiği bildirildi. Polis, 350 kişinin gözaltına alındığını açıkladı (Muhammed Abed/AFP)

5 Nisan 2023 – Filistinli bir genç Gazze sokaklarında düzenlenen protestoda lastik yakıyor. İsrail polisinin bugün Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi Gazze’de protesto edildi. İsrail polisi “provokatörleri” uzaklaştırmak için Mescid-i Aksa’ya girdiğini belirtirken Hamas, yaşananları “benzeri görülmemiş bir suç” diye nitelendirdi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere, Mescid-i Aksa’yı savunma çağrısında bulundu. İsrail polisinin, mescide sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale ettiği bildirildi. Polis, 350 kişinin gözaltına alındığını açıkladı (Muhammed Abed/AFP) 2/31 4 Nisan 2023 – Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’nde Fin askerler, Finlandiya bayrağını göndere çekti. Bugün NATO’ya resmen giren Finlandiya, örgütün 31. üyesi oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in de yakında ittifakın üyesi olmasını istediklerini açıkladı (John Thys/AFP)

4 Nisan 2023 – Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’nde Fin askerler, Finlandiya bayrağını göndere çekti. Bugün NATO’ya resmen giren Finlandiya, örgütün 31. üyesi oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in de yakında ittifakın üyesi olmasını istediklerini açıkladı (John Thys/AFP) 3/31 3 Nisan 2023 – Filistinliler, Batı Şeria’daki cenaze töreninde Muhammed Ebu Bekir’in naaşını taşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bugün düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu, geçen ay Nablus’a bağlı Huvvara beldesinde düzenlenen ve iki İsrail askerinin yaralandığı silahlı saldırının düzenlenmesine yardım eden iki Filistinliyi hedeflediklerini belirtti (Mecdi Muhammed/AP)

3 Nisan 2023 – Filistinliler, Batı Şeria’daki cenaze töreninde Muhammed Ebu Bekir’in naaşını taşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bugün düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu, geçen ay Nablus’a bağlı Huvvara beldesinde düzenlenen ve iki İsrail askerinin yaralandığı silahlı saldırının düzenlenmesine yardım eden iki Filistinliyi hedeflediklerini belirtti (Mecdi Muhammed/AP) 4/31 2 Nisan 2023 – Papa Francis, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’ndaki Dallar Bayramı kutlamasının ardından ayrılıyor. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa Francis bronşit tedavisi gördüğü, Roma’daki Agostino Gemelli Üniversite Hastanesi’nden dün taburcu oldu. Roma Katolik Kilisesi, İsa’nın çarmıha gerilmesinin ve üç gün sonra Paskalya Günü’nde dirilmesinin anıldığı Kutsal Hafta’ya giriyor (Gregorio Borgia/AP)

2 Nisan 2023 – Papa Francis, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’ndaki Dallar Bayramı kutlamasının ardından ayrılıyor. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa Francis bronşit tedavisi gördüğü, Roma’daki Agostino Gemelli Üniversite Hastanesi’nden dün taburcu oldu. Roma Katolik Kilisesi, İsa’nın çarmıha gerilmesinin ve üç gün sonra Paskalya Günü’nde dirilmesinin anıldığı Kutsal Hafta’ya giriyor (Gregorio Borgia/AP) 5/31 1 Nisan 2023 – Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başkent Helsinki’de yaptığı mitingde destekçileriyle bir araya geldi. Kuzey Avrupa ülkesinde halk yarın genel seçimler için sandık başına gidecek. Finlandiya’da siyasi partiler, meclisteki 200 sandalye için yarışacak (Jonathan Nackstrand/AFP)

1 Nisan 2023 – Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başkent Helsinki’de yaptığı mitingde destekçileriyle bir araya geldi. Kuzey Avrupa ülkesinde halk yarın genel seçimler için sandık başına gidecek. Finlandiya’da siyasi partiler, meclisteki 200 sandalye için yarışacak (Jonathan Nackstrand/AFP) 6/31 31 Mart 2023 – Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında merasim kıtasından askerler, Buça’nın kurtuluşunun birinci yıldönümünde bayrak törenine hazırlanıyor. Rusya’nın Ukrayna istilasında 401 gün geride kaldı (Gleb Garanich/Reuters)

31 Mart 2023 – Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında merasim kıtasından askerler, Buça’nın kurtuluşunun birinci yıldönümünde bayrak törenine hazırlanıyor. Rusya’nın Ukrayna istilasında 401 gün geride kaldı (Gleb Garanich/Reuters) 7/31 30 Mart 2023 – Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da, Liberal Parti genel merkezi önüne gelen destekçilerini selamlıyor. Üç aydır ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, siyasi sahnede yeni bir rol arayışıyla ülkesine döndü. Bolsonaro’nun geçen seçimde kaybettiğini kabul etmeyen destekçileri, 8 Ocak’ta Kongre Sarayı, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme’yi basmıştı. Söz konusu olaylardan sonra 14 Ocak’ta Bolsonaro hakkında soruşturma açılmıştı (Eraldo Peres/AP)

30 Mart 2023 – Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da, Liberal Parti genel merkezi önüne gelen destekçilerini selamlıyor. Üç aydır ABD’nin Florida eyaletinde kalan Bolsonaro, siyasi sahnede yeni bir rol arayışıyla ülkesine döndü. Bolsonaro’nun geçen seçimde kaybettiğini kabul etmeyen destekçileri, 8 Ocak’ta Kongre Sarayı, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme’yi basmıştı. Söz konusu olaylardan sonra 14 Ocak’ta Bolsonaro hakkında soruşturma açılmıştı (Eraldo Peres/AP) 8/31 29 Mart 2023 – Britanya Kralı III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Almanya’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyarette Berlin Brandenburg Willy Brandt Havalimanı’na iniş yaptı. Bu, Kral Charles’ın tahta çıktıktan sonra yaptığı ilk yurtdışı ziyareti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Kral ve Konsort Kraliçe’yi ünlü Brandenburg Kapısı’nda karşıladı. Karşılama törenini yüzlerce kişi izledi (Michele Tantussi/Reuters)

29 Mart 2023 – Britanya Kralı III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Almanya’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyarette Berlin Brandenburg Willy Brandt Havalimanı’na iniş yaptı. Bu, Kral Charles’ın tahta çıktıktan sonra yaptığı ilk yurtdışı ziyareti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Kral ve Konsort Kraliçe’yi ünlü Brandenburg Kapısı’nda karşıladı. Karşılama törenini yüzlerce kişi izledi (Michele Tantussi/Reuters) 9/31 28 Mart 2023 – Fransa’nın batısındaki Nantes kentinde eylemciler, hükümetin meclisin oylamasına sunmadan kabul ettiği yeni emeklilik yasasını protesto etmek için bir araya geliyor. Hükümete geri adım attırmak isteyen sendikalar, protestolardan vazgeçmeme sözü verdi. Çok sayıda sektör, 10’uncu kez ülke çapında iş bıraktı (Sebastien Salom-Gomis/AFP)

28 Mart 2023 – Fransa’nın batısındaki Nantes kentinde eylemciler, hükümetin meclisin oylamasına sunmadan kabul ettiği yeni emeklilik yasasını protesto etmek için bir araya geliyor. Hükümete geri adım attırmak isteyen sendikalar, protestolardan vazgeçmeme sözü verdi. Çok sayıda sektör, 10’uncu kez ülke çapında iş bıraktı (Sebastien Salom-Gomis/AFP) 10/31 27 Mart 2023 – İsrail’in Tel Aviv şehrinde, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu planlarına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde polis, bir otoyolu kapatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıyor. İsrail halkı yargı reformunu haftalardır protesto ediyor. Sözkonusu reformun durdurulmasını söyleyen Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmasının ardından onbinlerce İsrailli sokakları doldurdu (Oren Ziv/AP)

27 Mart 2023 – İsrail’in Tel Aviv şehrinde, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu planlarına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde polis, bir otoyolu kapatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıyor. İsrail halkı yargı reformunu haftalardır protesto ediyor. Sözkonusu reformun durdurulmasını söyleyen Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmasının ardından onbinlerce İsrailli sokakları doldurdu (Oren Ziv/AP) 11/31 26 Mart 2023 – Protestocular Hong Kong’da düzenlenen miting sırasında numaralı yaka kartları takıyor. Pazar günü onlarca kişi, Kovid-19’a yönelik büyük kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana ilk kez izinli gösteri düzenledi. Protestocular hükümet karşıtı eyleme, boyunlarına numaralandırılmış kartlar takmanın da aralarında yer aldığı son derecede katı kurallar altında katılım gösterdi (Louise Delmotte/AP)

26 Mart 2023 – Protestocular Hong Kong’da düzenlenen miting sırasında numaralı yaka kartları takıyor. Pazar günü onlarca kişi, Kovid-19’a yönelik büyük kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana ilk kez izinli gösteri düzenledi. Protestocular hükümet karşıtı eyleme, boyunlarına numaralandırılmış kartlar takmanın da aralarında yer aldığı son derecede katı kurallar altında katılım gösterdi (Louise Delmotte/AP) 12/31 25 Mart 2023 – Emeklilik yaşı protestolarının ülkeyi kasıp kavurduğu Fransa’nın Sainte-Soline komününde, tarımsal sulama için yeni bir su havzası kurulması çeşitli çevre kolektifleri ve sendikaların çağrısı üzerine protesto edildi. 1500 eylemcinin katılmasının beklendiği protesto için 3 binden fazla polis memuru ve jandarma görevlendirildi (Thibaud Moritz/AFP)

25 Mart 2023 – Emeklilik yaşı protestolarının ülkeyi kasıp kavurduğu Fransa’nın Sainte-Soline komününde, tarımsal sulama için yeni bir su havzası kurulması çeşitli çevre kolektifleri ve sendikaların çağrısı üzerine protesto edildi. 1500 eylemcinin katılmasının beklendiği protesto için 3 binden fazla polis memuru ve jandarma görevlendirildi (Thibaud Moritz/AFP) 13/31 24 Mart 2023 – Almanya’nın batısındaki Hagen kentinde, demiryolu yükleme istasyonunda yük vagonları rayların üzerinde bekliyor. Hızla yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden işçiler, 27 Mart’ta greve giderek Almanya genelindeki ulaşımı durma noktasına getirecek. Verdi ve EVG sendikaları havalimanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metrolardaki çalışanların iş bırakacağını açıkladı (Ina Fassbender/AFP)

24 Mart 2023 – Almanya’nın batısındaki Hagen kentinde, demiryolu yükleme istasyonunda yük vagonları rayların üzerinde bekliyor. Hızla yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden işçiler, 27 Mart’ta greve giderek Almanya genelindeki ulaşımı durma noktasına getirecek. Verdi ve EVG sendikaları havalimanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metrolardaki çalışanların iş bırakacağını açıkladı (Ina Fassbender/AFP) 14/31 23 Mart 2023 – Britanya’nın başkenti Londra’da, Birleşik Krallık’ta ulusal karantina ilan edilmesinin üçüncü yıldönümünde yakınlarını Kovid-19 sebebiyle kaybedenler Ulusal Kovid Anı Duvarı’na mesajlarını yazdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 21 Mart 2023 itibarıyla dünya genelinde 761 milyondan fazla vaka görüldü ve yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybetti (Henry Nicholls/Reuters)

23 Mart 2023 – Britanya’nın başkenti Londra’da, Birleşik Krallık’ta ulusal karantina ilan edilmesinin üçüncü yıldönümünde yakınlarını Kovid-19 sebebiyle kaybedenler Ulusal Kovid Anı Duvarı’na mesajlarını yazdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 21 Mart 2023 itibarıyla dünya genelinde 761 milyondan fazla vaka görüldü ve yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybetti (Henry Nicholls/Reuters) 15/31 22 Mart 2023 – Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta emekli bir asker, daha iyi ücret talep etmek için katıldığı protestoda ordu ve çevik kuvvetle karşı karşıya geldi. Lübnan güvenlik güçleri, hükümetin merkezine giden yoldaki çitleri aşmaya çalışan yüzlerce protestocuyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Ülkedeki zorlu ekonomik duruma yönelik öfke büyümeye devam ediyor (Hüseyin Malla/AP)

22 Mart 2023 – Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta emekli bir asker, daha iyi ücret talep etmek için katıldığı protestoda ordu ve çevik kuvvetle karşı karşıya geldi. Lübnan güvenlik güçleri, hükümetin merkezine giden yoldaki çitleri aşmaya çalışan yüzlerce protestocuyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Ülkedeki zorlu ekonomik duruma yönelik öfke büyümeye devam ediyor (Hüseyin Malla/AP) 16/31 21 Mart 2023 – ABD’nin Florida eyaletinde Donald Trump’ın destekçileri, eski başkanın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesinin yakınlarında eylem düzenledi. Trump daha önce salı günü tutuklanmayı beklediğini duyurmuş ve destekçilerini sokağa çıkmaya çağırmıştı. ABD’de polis teşkilatları yaşanan gelişmeler üzerine büyük protestolara karşı hazırlık yapılıyor (Giorgio Videra/AFP)

21 Mart 2023 – ABD’nin Florida eyaletinde Donald Trump’ın destekçileri, eski başkanın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesinin yakınlarında eylem düzenledi. Trump daha önce salı günü tutuklanmayı beklediğini duyurmuş ve destekçilerini sokağa çıkmaya çağırmıştı. ABD’de polis teşkilatları yaşanan gelişmeler üzerine büyük protestolara karşı hazırlık yapılıyor (Giorgio Videra/AFP) 17/31 20 Mart 2023 – Kenya’nın başkenti Nairobi’nin gecekondu mahallesi Kibera’da, yanan bir barikatın yanında polise taş atan bir protestocu havaya zıplıyor. Son seçim sonuçları ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Kenya’nın başkentinde sokaklara dökülen yüzlerce muhalif, muhalefetin düzenlediği protesto gösterilerinde Devlet Başkanı William Ruto’nun istifa etmesini talep ediyor. Protestolara polisin biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi (Ben Curtis/AP)

20 Mart 2023 – Kenya’nın başkenti Nairobi’nin gecekondu mahallesi Kibera’da, yanan bir barikatın yanında polise taş atan bir protestocu havaya zıplıyor. Son seçim sonuçları ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Kenya’nın başkentinde sokaklara dökülen yüzlerce muhalif, muhalefetin düzenlediği protesto gösterilerinde Devlet Başkanı William Ruto’nun istifa etmesini talep ediyor. Protestolara polisin biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi (Ben Curtis/AP) 18/31 19 Mart 2023 – Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun da aralarında bulunduğu grup, 15 Mart 1943’te Auschwitz-Birkenau toplama kampına tehcir edilenleri taşıyan trenin kalktığı istasyona doğru ilerlerken “Bir Daha Asla” yazılı bir pankart taşıyor. Yunanistan Yahudilerini Auschwitz-Birkenau’ya götüren ilk tren 15 Mart’ta kalkmıştı. Yunanistan bu ilk tehciri 80. yıldönümünde andı. Ellerinde “Bir Daha Asla” yazılı beyaz balonlar taşıyan her yaştan yaklaşık bin kişi, Selanik’teki eski tren istasyonuna yürüdü (AFP)

19 Mart 2023 – Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun da aralarında bulunduğu grup, 15 Mart 1943’te Auschwitz-Birkenau toplama kampına tehcir edilenleri taşıyan trenin kalktığı istasyona doğru ilerlerken “Bir Daha Asla” yazılı bir pankart taşıyor. Yunanistan Yahudilerini Auschwitz-Birkenau’ya götüren ilk tren 15 Mart’ta kalkmıştı. Yunanistan bu ilk tehciri 80. yıldönümünde andı. Ellerinde “Bir Daha Asla” yazılı beyaz balonlar taşıyan her yaştan yaklaşık bin kişi, Selanik’teki eski tren istasyonuna yürüdü (AFP) 19/31 18 Mart 2023 – Günün erken saatlerinde Yogyakarta’daki Merapi Yanardağı lav püskürtüyor. Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi. Yogyakarta’daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Birimi, alarm seviyesinin 3’e çıkarıldığını aktardı. Endonezya’nın en aktif yanardağının önceki günlerde faaliyete geçmesiyle dağın yamaçlarında turizm ve madenciliğe ara verilmişti (Devi Rahman/AFP)

18 Mart 2023 – Günün erken saatlerinde Yogyakarta’daki Merapi Yanardağı lav püskürtüyor. Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi. Yogyakarta’daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Birimi, alarm seviyesinin 3’e çıkarıldığını aktardı. Endonezya’nın en aktif yanardağının önceki günlerde faaliyete geçmesiyle dağın yamaçlarında turizm ve madenciliğe ara verilmişti (Devi Rahman/AFP) 20/31 17 Mart 2023 – Fransa’da çöpçülerin emeklilik reformunu protesto etmek için greve gitmesi nedeniyle Paris’in birçok sokağında fotoğraftaki gibi manzaralar oluştu. Emniyet Müdürlüğü, kentte oluşan binlerce tonluk çöp yığınının halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle grevdeki temizlik işçilerini zorla çalıştırmaya başladı (Bertrand Guay/AFP)

17 Mart 2023 – Fransa’da çöpçülerin emeklilik reformunu protesto etmek için greve gitmesi nedeniyle Paris’in birçok sokağında fotoğraftaki gibi manzaralar oluştu. Emniyet Müdürlüğü, kentte oluşan binlerce tonluk çöp yığınının halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle grevdeki temizlik işçilerini zorla çalıştırmaya başladı (Bertrand Guay/AFP) 21/31 16 Mart 2023 – Yunanistan’da geçen ay gerçekleşen ve ülkenin en fazla can kaybı yaşanan tren kazası sebebiyle sendikalar ülke genelinde grev çağrısı yaptı ve protesto gösterileri, fotoğrafın çekildiği Atina’da yoğunlaştı. 57 kişinin hayatına mal olan tren kazasındaki ihmalleri ve ülkenin demiryollarındaki yetersizlikleri protesto eden eylemciler polisle çatıştı. Genel grevde ana caddeler kapatıldı, gemi seferleri iptal edildi, metro istasyonları açılmadı ve havayolları seferlerinde değişikliklere gidildi (Stoyan Nenov/Reuters)

16 Mart 2023 – Yunanistan’da geçen ay gerçekleşen ve ülkenin en fazla can kaybı yaşanan tren kazası sebebiyle sendikalar ülke genelinde grev çağrısı yaptı ve protesto gösterileri, fotoğrafın çekildiği Atina’da yoğunlaştı. 57 kişinin hayatına mal olan tren kazasındaki ihmalleri ve ülkenin demiryollarındaki yetersizlikleri protesto eden eylemciler polisle çatıştı. Genel grevde ana caddeler kapatıldı, gemi seferleri iptal edildi, metro istasyonları açılmadı ve havayolları seferlerinde değişikliklere gidildi (Stoyan Nenov/Reuters) 22/31 15 Mart 2023 – Pakistan’ın Lahor kentinde protestocular, eski Başbakan İmran Han’ın gözaltına alınmasını engellemek için polislerle çatıştı. Lahor Yüksek Mahkemesi, eski başbakanın gözaltına alınması için başlatılan operasyonun ertelenmesine karar verince, yüzlerce protestocuyla şiddetli bir çatışmaya giren polis, Han’ın evine uyguladığı ablukayı kaldırdı. Başbakanlığı döneminde yabancı devlet yetkililerinden aldığı hediyelerin satıldığı iddiasıyla ilgili davada duruşmalara katılmadığı için Han hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Eski başbakan 2022’de, aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle 5 yıllığına siyasetten men edilmişti (Arif Ali/AFP)

15 Mart 2023 – Pakistan’ın Lahor kentinde protestocular, eski Başbakan İmran Han’ın gözaltına alınmasını engellemek için polislerle çatıştı. Lahor Yüksek Mahkemesi, eski başbakanın gözaltına alınması için başlatılan operasyonun ertelenmesine karar verince, yüzlerce protestocuyla şiddetli bir çatışmaya giren polis, Han’ın evine uyguladığı ablukayı kaldırdı. Başbakanlığı döneminde yabancı devlet yetkililerinden aldığı hediyelerin satıldığı iddiasıyla ilgili davada duruşmalara katılmadığı için Han hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Eski başbakan 2022’de, aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle 5 yıllığına siyasetten men edilmişti (Arif Ali/AFP) 23/31 14 Mart 2023 – Belçika’nın Zellik kasabasında, Delhaize süpermarket zincirinin çalışanları eylem düzenledi. Yakın zamanda Delhaize, Belçika’da bulunan 120’den fazla şubesini maliyetleri düşürmek amacıyla bağımsız alıcılara satacağını açıklamıştı. Bugün sendika temsilcileriyle market yöneticileri arasındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca protestolar patlak verdi. Satış duyurusunun ardından grevler nedeniyle 128 şubenin çoğu bir haftadır kapalı (Benoit Doppange/AFP)

14 Mart 2023 – Belçika’nın Zellik kasabasında, Delhaize süpermarket zincirinin çalışanları eylem düzenledi. Yakın zamanda Delhaize, Belçika’da bulunan 120’den fazla şubesini maliyetleri düşürmek amacıyla bağımsız alıcılara satacağını açıklamıştı. Bugün sendika temsilcileriyle market yöneticileri arasındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca protestolar patlak verdi. Satış duyurusunun ardından grevler nedeniyle 128 şubenin çoğu bir haftadır kapalı (Benoit Doppange/AFP) 24/31 13 Mart 2023 – Britanya’daki monarşi karşıtları İngiliz Milletler Topluluğu Günü’nde, Kraliyet Ailesi üyeleri tören için Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’ne gelmeden önce protesto düzenledi. Kilisenin önünde toplanan protestocular “Benim Kralım Değil” yazılı pankart taşıyor. 8 Eylül’de II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen Kral III. Charles’ın taç giyme töreninin 6 Mayıs’ta yapılması planlanıyor (May James/Reuters)

13 Mart 2023 – Britanya’daki monarşi karşıtları İngiliz Milletler Topluluğu Günü’nde, Kraliyet Ailesi üyeleri tören için Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’ne gelmeden önce protesto düzenledi. Kilisenin önünde toplanan protestocular “Benim Kralım Değil” yazılı pankart taşıyor. 8 Eylül’de II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen Kral III. Charles’ın taç giyme töreninin 6 Mayıs’ta yapılması planlanıyor (May James/Reuters) 25/31 12 Mart 2023 – Moldova’nın başkenti Kişinev’de, Rusya yanlısı Şor Partisi’nin üyeleri ve Halk Hareketi isimli grubun düzenlediği protestoda halk “Moldova’da savaşa hayır” yazılı bir pankartla yürüyor. Eylem, Batı yanlısı hükümet ve düşük yaşam standartlarına karşı yapıldı. Moldova polisi yaptığı açıklamada, ülkenin Batı yanlısı yeni hükümetine karşı başkentte aynı gün düzenlenen bir protestoda, kitlesel kargaşaya neden olmayı amaçalayan Rusya destekli bir grubun planını engellediklerini açıkladı (Aurel Obreja/AP)

12 Mart 2023 – Moldova’nın başkenti Kişinev’de, Rusya yanlısı Şor Partisi’nin üyeleri ve Halk Hareketi isimli grubun düzenlediği protestoda halk “Moldova’da savaşa hayır” yazılı bir pankartla yürüyor. Eylem, Batı yanlısı hükümet ve düşük yaşam standartlarına karşı yapıldı. Moldova polisi yaptığı açıklamada, ülkenin Batı yanlısı yeni hükümetine karşı başkentte aynı gün düzenlenen bir protestoda, kitlesel kargaşaya neden olmayı amaçalayan Rusya destekli bir grubun planını engellediklerini açıkladı (Aurel Obreja/AP) 26/31 11 Mart 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’te emeklilik reformunu protesto eden ve ülke genelinde grev düzenleyen eylemciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Fransız hükümdar XIV. Louis olarak gösteren afişin etrafında toplanıyor. Hükümet tarafından önerilen reformda emeklilik yaşı 62’den 64’e çıkacak ve çalışılması gereken yıl miktarı da artacak. Protestolarda 7 gün geride kalırken sendikalar hükümet üzerinde baskı kurma sözü veriyor. Hatta bazı sendikalar sonu belirsiz grevler yapmaya devam edeceklerini belirtiyor. (Emmanuel Dunand/AFP)

11 Mart 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’te emeklilik reformunu protesto eden ve ülke genelinde grev düzenleyen eylemciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Fransız hükümdar XIV. Louis olarak gösteren afişin etrafında toplanıyor. Hükümet tarafından önerilen reformda emeklilik yaşı 62’den 64’e çıkacak ve çalışılması gereken yıl miktarı da artacak. Protestolarda 7 gün geride kalırken sendikalar hükümet üzerinde baskı kurma sözü veriyor. Hatta bazı sendikalar sonu belirsiz grevler yapmaya devam edeceklerini belirtiyor. (Emmanuel Dunand/AFP) 27/31 10 Mart 2023 – Bir asker, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde “Da Vinci” kod adlı Ukraynalı subay Dmitro Kotsyubaylo’nun fotoğrafını taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “Ukrayna Kahramanı” nişanı verdiği Kotsyubaylo, 7 Mart’ta Donetsk bölgesindeki Bahmut yakınlarında çıkan bir çatışmada hayatını kaybetti (Efrem Lukatsky/AP)

10 Mart 2023 – Bir asker, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde “Da Vinci” kod adlı Ukraynalı subay Dmitro Kotsyubaylo’nun fotoğrafını taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “Ukrayna Kahramanı” nişanı verdiği Kotsyubaylo, 7 Mart’ta Donetsk bölgesindeki Bahmut yakınlarında çıkan bir çatışmada hayatını kaybetti (Efrem Lukatsky/AP) 28/31 9 Mart 2023 – Ukrayna’nın Lviv kentinin yaklaşık 50 kilometre yakınlarındaki Velyka Vilshanytsia köyünde bir Ukrayna yurttaşı, Rusya’nın yaptığı saldırıda yıkılan evin enkazında yürüyor. Rusya’nın haftalardır Ukrayna’ya düzenlediği en büyük saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti ve savaşın harap ettiği ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı (Yuriy Dyachyshyn/AFP)

9 Mart 2023 – Ukrayna’nın Lviv kentinin yaklaşık 50 kilometre yakınlarındaki Velyka Vilshanytsia köyünde bir Ukrayna yurttaşı, Rusya’nın yaptığı saldırıda yıkılan evin enkazında yürüyor. Rusya’nın haftalardır Ukrayna’ya düzenlediği en büyük saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti ve savaşın harap ettiği ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı (Yuriy Dyachyshyn/AFP) 29/31 8 Mart 2023 – Almanya’nın başkenti Berlin’de halk, Dünya Kadınlar Günü’nde İran ve Afganistan’daki kadınlara desteklerini sunmak için eylem düzenledi. Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, Kadınlar Günü sebebiyle yayımladığı açıklamada Taliban yönetimindeki Afganistan’ın dünyada kadın haklarının en fazla baskılandığı ülke olduğunu belirtti. UNESCO verilerine göre Afganistan’da okul çağındaki kadınların ve kız çocuklarının yüzde 80’i eğitimin dışında kalmış durumda (Markus Schreiber – AP)

8 Mart 2023 – Almanya’nın başkenti Berlin’de halk, Dünya Kadınlar Günü’nde İran ve Afganistan’daki kadınlara desteklerini sunmak için eylem düzenledi. Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, Kadınlar Günü sebebiyle yayımladığı açıklamada Taliban yönetimindeki Afganistan’ın dünyada kadın haklarının en fazla baskılandığı ülke olduğunu belirtti. UNESCO verilerine göre Afganistan’da okul çağındaki kadınların ve kız çocuklarının yüzde 80’i eğitimin dışında kalmış durumda (Markus Schreiber – AP) 30/31 7 Mart 2023 – Fransa’nın kuzeydoğusundaki Metz kentinde eyleme katılan protestocuların meşalelerini yakması, kameraya böyle yansıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltecek reforma karşı bu yılın başından itibaren ülke genelinde düzenlenen büyük çaplı protestolar bugün de sürdü. Sendikaların ülkeyi “durma noktasına” getirme sözü vermesiyle enerji, ulaşım, eğitim ve daha birçok alanı kapsayacak muazzam boyutta grevler yapılması bekleniyor (Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

7 Mart 2023 – Fransa’nın kuzeydoğusundaki Metz kentinde eyleme katılan protestocuların meşalelerini yakması, kameraya böyle yansıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltecek reforma karşı bu yılın başından itibaren ülke genelinde düzenlenen büyük çaplı protestolar bugün de sürdü. Sendikaların ülkeyi “durma noktasına” getirme sözü vermesiyle enerji, ulaşım, eğitim ve daha birçok alanı kapsayacak muazzam boyutta grevler yapılması bekleniyor (Jean-Christophe Verhaegen/AFP) 31/31 6 Mart 2023 – Halk, Hindistan’ın Haydarabad kentinde Holi festivali kutlamasında şarkı söylüyor, dans ediyor ve birbirlerine boya atıyor. Eski bir Hindu festivali olan Holi 8 Mart’ta kutlanacak olsa da etkinlikler neredeyse bir hafta önceden başlıyor. Renklerin Festivali diye de bilinen Holi’de baharın gelişi ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferi kutlanıyor (Mahesh Kumar A./AP)

Venizelos, “Hem emekli hem de görevdeki yargı mensupları bunu dikkatli bir şekilde düşünmeli. Çünkü yargının itibarı ve haysiyetiyle ilgili bir problem var” diye konuştu.

Venizelos ayrıca partideki liderlik değişiminin açık şekilde yalan beyan içerdiğini belirterek, “Kandırılmak bu kadar kolay değil” ifadelerini kullandı.

Son anketlere göre Yunan Ulusal Partisi, seçimlere katılabilmesi durumunda yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girme hakkı kazanıyor.

Daha önce 2012’de yapılan seçimlerde Altın Şafak Partisi yüzde 7 civarında oy alarak 18 sandalye kazanmayı başarmıştı.

Independent Türkçe, Euractiv, Kathimerini

Independent Turkce