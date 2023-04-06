Sefarad Lezzetleri ve Aromaları sergisi 16 Nisan’da kapılarını açıyor

İspanya Büyükelçiliği, İstanbul Cervantes Enstitü, 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi ve Red de Juderias de Espana’nın düzenlediği Sefarad Lezzetleri ve Aromaları sergisi 16 Nisan – 14 Mayıs Tarihleri arasında 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi gerçekleşecek.

Tanıtım metnine göre:

“EL KE ALARGA LA MEZA, ALARGA LA VIDA

“Sefarad Lezzetleri ve aromaları” sergisi kapsamında, 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi, Red de Juderías de España, İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü bir araya geliyor. Red de Juderías de España, Sefarad kültürünü araştırma, koruma, yayma ve tanıtma çalışmaları kapsamında, Sefarad mutfağına ve tarihine adanmış bu sergiyi ortaya koydu.

Yazar, aşçı ve yemek fotoğrafçısı Javier Zafra’nın Red de Juderías için yazdığı Sabores de Sefarad adlı kitabına dayanan sergide sanatçının 27 eseri yer alıyor. Katılımcılar, tarihi notlar, gastronomik keşifler ve ilham veren görüntüler eşliğinde bu mirasın en derinlerine; kalbin yanı sıra damağın da onlara rehberlik edeceği bir zaman yolculuğuna çıkaracaklar. Nasıl ki İstanbul Sefarad aromalarını kucaklamış bir şehir ise, Galata Kulesi’nin yanı başındaki 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi de böyle bir sergiye ev sahipliği yapmak için en ideal yer. Krakov ve Miami’den sonra 16 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek serginin açılış töreni sırasında, Villafranca del Penedés’te yer alan, Covides Şaraphanesi’nin serinletici koşer kavasınının da sunumunu gerçekleştirilecek.

Tarih : 16/04/2023 ile 14/05/2023 tarihleri arası

Ücretsiz Giriş

Yer: 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi”

https://www.avlaremoz.com/2023/04/06/sefarad-lezzetleri-ve-aromalari-sergisi-16-nisanda-kapilarini-aciyor/