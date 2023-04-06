Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’ye geliyor

DUVAR – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiği vurgulanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenli ve güvene dayalı iletişiminin, sonuncusu 25 Mart’ta olmak üzere bu yıl 5 defa telefonla görüşmek suretiyle sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz bölgesindeki durumu görüşeceği ifade edildi.

TAHIL KORİDORU

Rus tarafının ‘iyi niyet göstergesi olarak’ 60 gün süresini uzattığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili görüşme yapılacağı belirtilen açıklamada, “Özellikle, Türk ortaklarımızın yardımıyla, sadece Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzı açısından değil, aynı zamanda uluslararası ekonomik operatörlerin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ANKARA-ŞAM İLİŞKİLERİ

Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Moskova’da başlatılan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi görüşmelerini ele alacağı kaydedilerek, İran’ın Astana sürecinin garantör ülkesi olarak dörtlü formata katılımıyla Ankara ve Şam’a yardım sağlanmasına yönelik adımlara değinileceği ifade edildi.

ERİVAN-ANKARA İLİŞKİLERİ

Açıklamada, görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması, ulaşım bağlantılarının ve iletişimin sağlanması, bölgenin çatışma sonrası yeniden inşası dahil Güney Kafkasya’da işbirliğinin derinleştirilmesi konularının ayrıntılı olarak çalışılacağı bildirildi.

ENERJİ VE TURİZM SEKTÖRLERİ

Enerji sektöründe işbirliğinin de ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası ve Türk Akımı doğal gaz boru hattının işletilmesi gibi stratejik projelerdeki ortak çalışmalara değinileceği belirtildi.

Açıklamada, nisan sonunda Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesine nükleer yakıtın yükleneceği anımsatıldı.

Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, yeni turizm sezonunun arifesinde Türkiye’deki Rusların kapsamlı güvenliğini sağlama konularını görüşeceği aktarılan açıklamada, “Toplantının, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamasını umuyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. (DIŞ HABELER)

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