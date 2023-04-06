İsrail’in ardından ABD’yle de ‘soykırım anıtı’ gerilimi

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1915 olaylarının yıl dönümü yaklaşırken Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili gelişmeler diplomaside gerilime yol açıyor.

Türkiye, İsrail’in ardından ABD‘yle de “soykırım anıtı” krizi yaşıyor.

Son dönemde ilişkilerin normalleştiği Türkiye-İsrail hattında “Ermeni soykırım anıtı” krizi patlak vermişti. İsrail’in üçüncü büyük kenti Hayfa’da belediyenin iki ay önce “Sözde Ermeni Soykırımı”nı kabul etmesinden sonra 1915 olaylarında yaşamını yitirenler için bir anıt dikmesi, Ankara-Tel Aviv hattında krize yol açmıştı.

Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Hayfa Belediye Başkanı Kalisch-Rotem’e mektup göndererek “Bu durum, İsrail ve Türkiye halklarının ve hükümetlerinin geliştirmeyi umduğu ilişkileri kötüleştirme potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı ve kararın geri alınmasını istedi.

TÜRKİYE MEKTUPLA İTİRAZ ETTİ

İsrail’in ardından ABD’deki benzer bir plan da gerilime yol açtı. Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, California’nın Irvine şehrinde planlanan “Ermeni Soykırımı” Anıtı ile ilgili belediye meclisine mektup gönderdi.

28 Şubat’ta Irvine Belediye Meclisi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) ve Ermeni toplumunun girişimiyle bir soykırım anıtı dikilmesini oybirliğiyle kabul etmişti.

Voice of America Türkçe’nin haberine göre Irvine Belediye Meclisi’nin Büyük Park’ta bir “Ermeni Soykırımı Anıtı” dikme kararına itiraz eden Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kahramanmaraş ve çevresini vuran 6 Şubat’taki depremlerin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Türkiye ziyaretini ve Erivan’ın yardımlarını hatırlatarak, “Bu ruhun Irvine’a ulaşamaması ya da küçük siyasi hesaplar uğruna kasıtlı olarak görmezden gelinmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Başkonsolos Kuzum, “Planlanan bu projenin hiçbir hayra hizmet etmeyeceği kanaatindeyim. Bu proje Türk kökenli Amerikalıları ayrımcılığa maruz bırakacak, yalnızlaştıracak ve hayal kırıklığına uğratacaktır” ifadelerini kullandı.

Sinan Kuzum’un mektubuna, Irvine Belediye Meclisi’nden bir yanıt gelmediği belirtiliyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin Orange County birimi ise, dün Facebook sayfasından bir açıklama yaparak “Türkiye başkonsolosunun sabote etme çabalarına rağmen” Irvine Belediyesi ile birlikte çalışmak üzere bir komisyon kurduklarını açıkladı.

BIDEN ‘SOYKIRIM’ İFADESİNİ KULLANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili 24 Nisan 2022’de ilk defa “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan’dan bu yana “soykırım” terimini kullanan ilk ABD başkanı olmuştu.

Temsilciler Meclisi ve Senato da 2019’ın Ekim ve Aralık aylarında 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlayan karar tasarılarını kabul etmişti.

https://www.sozcu.com.tr/2023/dunya/israilin-ardindan-abdyle-de-soykirim-aniti-gerilimi-7644995/