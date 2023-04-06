Azerbaycan, İran gizli servisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 6 kişiyi tutukladı

euronews

Azerbaycan, İran gizli servisiyle ilişkisi olduğu ve darbe girişimi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 6 Azeri vatandaşının tutuklandığını duyurdu. Azerbaycan ayrıca, İran’ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 6 Azeri vatandaşının ülkenin istikrarını bozma adına İran gizli servisi tarafından istihdam edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu kişilerin, “anayasal düzeni şiddet kullanarak yıkmak yoluyla Azerbaycan’da şeriatla yönetilen bir devlet kurmakla görevli bir direniş grubu oluşturmakla görevlendirildiği” bildirildi.

AFP’ye bilgi veren Azeri kaynaklara göre tutuklanan kişiler yurt dışından gelen emirleri yerine getirerek İran yanlısı dini aşırılık propagandası yapmakla suçlanıyor.

Tutuklamaların İran ve Azerbaycan arasında son dönemde bozulan ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açması bekleniyor.

Azerbaycan’da 4 İranlı diplomat “istenmeyen kişi” ilan edildi

Bu arada Azerbaycan’da, İran’ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat “istenmeyen kişi” ilan edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi’nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Görüşmede Büyükelçi Musevi’ye, İran’ın Azerbaycan’a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi.

Açıklamada, İran’ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince “istenmeyen kişi” ilan edildiği kaydedildi.

Musevi’den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan’ı terk etmeleri istendi.

Dağlık Karabağ ve İsrail gerginliği

Sınır komşusu iki ülke arasındaki ilişkilerde Dağlık Karabağ meselesi nedeniyle uzun süredir gergin. Gerginliğin arkasında genel olarak İran’ın Ermenistan’la; Azerbaycan’ın da İsrail’le olan ilişkileri yatıyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda Tahran yönetiminin Erivan’a yakın durması Bakü’yü kızdırıyor. İran Ekim ayında Azerbaycan sınırı yakınlarında bir askeri tatbikat başlatarak, İslam Cumhuriyeti’ni sarsan ülke çapındaki protestoların ortasında savaş gücünü gösterdi.

Öte yandan Azerbaycan, Tahran’ın bölgedeki en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğü İsrail ile de yakın ilişkiler içinde. Azerbaycan’ın İsrail’le silah ve askeri anlaşmalar yapması ve son olarak Tel Aviv’e büyükelçi ataması İran’ın tepkisine neden oluyor.

İran, ülkenin kuzeyinde yaşayan Azeri halkın Tahran’a karşı ayaklanmasından da endişe duyuyor.

Euronews