Azerbaycan askerleri tarım çalışmaları yapan Ermeni köylülere sürekli ateş açıyor

Azerbaycan silahlı kuvvetleri Artsakh’ta (Karabağ) tekrar ateşkes rejimi ihlal ederek köylüleri hedef aldı. Bu sefer Artsakh’ın Askeran bölgesine bağlı Khnapat köyünün idari sınırlari içinde bulunan tarlalarda vuku buldu. Köy sakini Robert Baglaryan (48) kendisine ait tarlada traktörle tarım çalışmaları yaparken Azerbaycanlı askerlerin ateşine tabi tutuldu.

Traktör yönünde farklı kalibreli silahların açılan ateş sonucunda çalışmaları durduran Beglaryan tarladan ayrılmaya zorunda kaldı.

Hatırlanacağı üzere 30 Mart tarihinde de Azerbaycanlı askerler Artsakh’ın Berdaşen ve Taghavard köylerinde tarım çalışmaları yapan köylüleri hedef almıştı.

ERMENİ HABER AJANSI