Yunanistan’da muhalefet lideri Çipras’tan eşcinsellere evlenme ve çocuk evlat edinme hakkı vaadi

SYRIZA’nın iktidar olması durumunda her ne kadar Kilise’nin ve daha muhafazakarların tepkisine yol açacak olsa da bu vaadini hayata geçireceğine inanılıyor…

ATİNA-

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere katılacak parti liderleri arasında en çok dikkati çeken, ana muhalefet Radikal Sol SYRİZA partisi lideri Aleksis Çipras’ın verdiği vaatler oldu.

Çipras, seçim kampanyaları çerçevesinde yayınladığı video mesajında, iktidara geldiği taktirde eşcinsellere evlenme ve çocuk evlat edinme hakkı verileceğini açıkladı.

Kamuoyu araştırmalarına göre oyu yüzde 25’lerde dalgalanan Çipras’ın partisi Yunanistan’daki LGBT’lere yaptığı bu açılımla da hükümet kuracak kadar oy alabilirse, her ne kadar Kilise’nin ve daha muhafazakarların tepkisine yol açacak olsa da bu vaadini hayata geçireceğine inanılıyor.

Türkiye’deli bazı partilerin LGBT karşıtı söylemlerine ters düşen Çipras’ın bu vaadini, bir önceki SYRİZA hükümeti döneminde ekonomi bakanı olan ve kendine özgün davranış ve söylemleriyle ün salan Yanis Varoufakis’in oyu yüzde 3’lerde dalgalanan MERA25 partisi de destek veriyor.

Yanis Varoufakis

Aynı anketlere göre oyu yüzde 30’larda dalgalanan iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ise emekli maaşlarına ve asgari ücretlere yüzde 7.5 zam yaparak ve özellikle genç seçmenlere, Yunanistan’da hiç bir hükümetin yapamadığını, yani “Özel üniversitelerin önünü açacağını” vadederek oylarını artırmayı amaçlıyor.

Yunanistan’da ayrıca aşırı milliyetçi “Altın Şafak” partisinin uzantısı olan “Helenler” partisinin 21 Mayıs seçimlerine katılma hakkına sahip olup olmayacağı tartışılıyor.

“Helenler” partisi kurucusu İlias Kassidiaris, “suç örgütü oluşturduğu” gerekçesiyle kapatılan “Altın Şafak” partisinin önemli kurmaylarından biriydi.

“Nazi eğilimli” olarak tanımlanan Altın Şafak Partisinin kapatılmasından sonra keza aşırı milliyetçi “Helenler” partisini kuran Kassidiaris, partisinin başına eski Yargıtay savcılarından Anastasios Kanellopoulos’u getirmesi Yunan hukuk dünyasında şaşkınlık yarattı.

Eski Yargıtay savcısı Kanellopoulos, Helenler kurucusu İlias Kassidiaris

Yunan Parlamentosu ise önceki yıl “Altın Şafak” partisinin veya türevlerinin seçimlere katılamayacağına hükmeden Yargıtay kararını onadığı için, “Helenler” partisinin bu seçimlere katılma hakkı olmayacağı görüşü hakim. Buna rağmen tartışmalar devam ediyor.

Biraz da Türk-Yunan ilişkileri

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un , Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın daveti üzerine, deprem bölgelerinden Hatay’ı birlikte ziyaret etmesi Yunan basınında geniş yer aldı. Her iki bakanın kameralar önünde yaptıkları ve içlerinde “işbirliği, istikrar, ilişkileri düzeltme, daha fazla görüşme..” gibi kelimelerin yer aldığı ifadeleri, “Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir döneme girdiği” yolundaki görüşleri artırıyor.

Bu arada Yunanistan’ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis’in Anadolu Ajansı’na verdiği özel mülakatında söyledikleri de bu yöndeki görüşleri doğrular gibi.

Frangoyannis AA Atina muhabiri Derya Gülnaz Özcan’a verdiği mülakatında , iki ülke arasında kaydedilen yakınlaşmadan söz ederken “İzmir-Selanik feribot seferlerinin yaz öncesinde tekrar seferlere başlayacağını umduğunu” ve “Türk vatandaşı turistlerin tatil için Yunanistan’a gelmelerini kolaylaştıracak vize işlemlerinin hızlandırılmasını öngören gerekli çalışmaların yapıldığını” açıkladı.

https://t24.com.tr/yazarlar/stelyo-berberakis/yunanistan-da-muhalefet-lideri-cipras-tan-escinsellere-evlenme-ve-cocuk-evlat-edinme-hakki-vaadi,39441