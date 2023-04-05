Uyanış Gençliği’nde, Afetlerin Hristiyanlar Üzerindeki Etkileri Konuşuldu

İstanbul’un farklı kiliselerinden gençler, 1 Nisan Cumartesi günü, Uyanış Gençliği’nde bir araya geldi.

Etkinlik, İzmir’den ziyarete gelen ”Ruhun Ateşi’nin” tapınma zamanını yönetmesiyle başladı. Gençler ilahilerle Rab’be yakarışta bulundu. Ardından bir Uyanış Gençliği klasiği olan ”Her ay bir şehir için dua” bölümüne geçildi.

Bu ay, şiddetli deprem nedeniyle ağır hasar alan illerden biri olan Adıyaman için dua edildi. Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin aileleri için ve yaralıların şifa bulması için dua edildi. Yöneticilerin ve tüm halkın iyiliği için Rab’be yakarıldı. Ayrıca Hristiyanların ve kiliselerin güçlenmesi için dua edildi.

“Kutsal Kitap’ı, yani Tanrı’nın bilgisini gerçeğin üzerine inşa edip, duyguları da onun üzerine eklememiz gerekir.“

İbrahim Deveci

Nisan ayında doğan gençlere Ankara Yaşam Yolu Kilisesi Pastörü İbrahim Deveci tarafından bereketleme duası yapıldı. Ardından Tanrı Sözü’nden paylaşımda bulundu.

Gençlere, ‘‘Afetlerin yaşandığını duyduğunuzda ne hissediyorsunuz’’ sorusunu yönelten Pastör Deveci, ‘‘Duygular üzerinde yaşanmasını önermiyorum. Gerçek temel üzerinde yaşamak gerekir. Ancak duygu olmadan da yaşanamaz. Bununla birlikte gerçek üzerinde yaşanmadığında iman hayatı etkilenebilir. Bundan dolayı imanımızı neyin üzerine inşa ettiğimizi düşünmeliyiz. Kutsal Kitap’ı, yani Tanrı’nın bilgisini gerçeğin üzerine inşa edip, duyguları da onun üzerine eklememiz gerekir. Ancak duygunun üzerine gerçeği koyduğunuzda felaket anlarında aklınıza zor sorular gelir. ‘Tanrım neden bu kadar insanın ölmesine izin verdin?’ diye düşünürüz. Tanrı’yı tanımıyorsanız bu soru kolaylıkla aklınıza gelebilir. Sorgulamak ve şüpheler insani bir duygudur. İsa Mesih Tomas’ın şüpheleri karşısında ona kızmadı, tersine Tomas’ı ikna ederek yardımcı oldu. Bizler de İsa Mesih’e ve Kutsal Kitap’a başvurduğumuzda Tanrı’nın cevaplarıyla doğru olana ulaşabiliriz’’ dedi.

Etkinlik, son ilahilerin söylendiği tapınma zamanıyla devam etti. Toplantının ardından gençler birlikte yemek yiyerek sohbet zamanında paylaşımda bulundu.

Bir sonraki İstanbul Uyanış Gençliği toplantısının 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşeceğinin duyurusu yapıldı.

Uyanış Gençliği toplantıları, Hristiyan gençlere yönelik olup, tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açıktır. (SAT-7 TÜRK/SMY)

https://haber.sat7turk.com/uyanis-gencliginde-afetlerin-hristiyanlar-uzerindeki-etkileri-konusuldu/