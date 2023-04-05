Türkiye, İsrail’i Ermeni Soykırımı konusunda geri adım atmaya çağırdı

Hayfa Belediyesi’nin İsrail’in üçüncü büyük şehrinde 1915 Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına bir anıt dikme kararı, İsrail ile Türkiye arasında belirli bir krize neden oldu.

20 Mart’ta İsrail’in Hayfa kentinde “Ermeni Soykırımı” anma kompleksinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Hayfa Belediye Başkanı Einat Kalish-Rotem törende bir konuşma yaptı. Ermenistan’ın İsrail Büyükelçisi Arman Hakobyan da bir konuşma yaparak, bu anıtın “İsrail’deki Ermeni Soykırımı’nın tanınması için önemli bir adım” olduğunu kaydetti.

İsrail’in “Times of Israel” gazetesinin haberine göre tören Ankara’dan sert tepki aldı. Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın Hayfa Belediye Başkanı Kalish-Rotem’e bir mektup göndererek olaydan şikayetçi olduğu bildirildi.

Torunlar mektupta kararın iptalini talep ederek, bu kararın İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.

Hayfa Belediye Sözcüsü Eliran Tal, İsrail hükümetine “soykırımı tanıma” çağrısında bulunarak, kararı iptal etmesi için Türkiye’nin baskısı altında olduklarına dikkat çekti.

Türk tarafı, benzer bir anıtın 2020 yılında Tel Aviv yakınlarındaki Peta Tikva’da açıldığını da hatırlatıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/05/Türkiye-İsrail-Ermeni-Soykırımı/246503