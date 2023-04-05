Tek başına Ermenistan karakolunu basan İbrahimov’un hayatı film oldu

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Arkasında bir mektup bırakarak 2010 yılında tek başına mayın döşeli sınırı aşıp Ermenistan karakoluna baskın düzenleyen Azerbaycan’ın millî kahramanı Mübariz İbrahimov’un hayatı beyazperdeye taşındı.

MURAT ÖZTEKİN’İN HABERİ – Yönetmen koltuğunda Natiq Navruzov’un oturduğu “Mübariz” isimli sinemafilmi 6 Nisan’da Azerbaycan’da gösterime girecek. Yapımcılığını Nicat Manalı’nın üstlendiği esere Türk yapımcı Murat Yontan destek verdi, Yalçın Çoban ise filmde uygulayıcı yapımcı olarak yer aldı. Bakü’deki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Murat Yontan, gururlu olduklarını söyledi. “Mübariz” filminin Türkiye’de gösterime gireceği tarih ise henüz açıklanmadı.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultur-sanat/tek-basina-ermenistan-karakolunu-basan-ibrahimovun-hayati-film-oldu-957657