‘Patrikhane’de çalışıyordum Müslüman oldum’ diyen ve milyonlarca izlenen genci tanıyan çıkmadı: Kim bu gizemli Mahmut?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, üç hafta önce Müslüman olduğunu ve eskiden patrikhanede çalıştığını iddia eden bir gencin videosu viral oldu. Aktay isimli sokak fotoğrafçısının İstanbul’un Balat semtinde fotoğraflarını çekerken sohbet ettiği anların videosunda, elinde rahle olan ve adının ‘Mahmut’ olduğunu ifade eden genç ile röportaj yapmak istedik. Ancak kendisine ulaşmak için Fener Rum Patrikhane’sine giden Yeni Şafak ekibi, kafalarda soru işaretleri bırakan yanıtlar aldı. Patrikhane çalışanları böyle bir genci tanımadıklarını söylerken, çevredeki esnaf kendisini röportaj yapıldığı gün gördüklerini söyledi. Patrikhaneye en yakın konumda bulunan Ali Yazıcı Camii İmamı Osman Arıcan da genci daha önce hiç görmediğini belirtirken, Tahta Minare Camii İmamı Alkan Aslan ise gencin daha önce 1-2 defa camiye geldiğini söyledi. Gizemli gençle ilgili internetten yapılan taramada ise gerçek adının Farajov Elnur olduğu ve 2014 yılında bazı haber sitelerinde hakkında kayıp haberleri çıktığı görüldü.

Sıklıkla Balat bölgesinde sokak fotoğrafçılığı yapan Aktay, kendisini ‘Mahmut’ ismiyle tanıtan bir gencin fotoğraflarını çekti. O anlarda kamerası kayıtta olan Aktay, objektifine yansıyan konuşmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Video, birçok farklı hesap tarafından alıntılanarak hem Instagram hem de Twitter’da milyonlarca kez izlendi.

Aktay’ın “Buralı mısınız?” sorusu üzerine “Dünyalıyım” cevabını veren genç, kendisini şu ifadelerle tanıttı:

“Ben yeni Müslüman oldum, 3 hafta oldu şehadet edeli. Patrikhane’de çalışıyordum ben gayrimüslimdim. Azerbaycanlıyım, melezim Rus Ukrayna karışımıyım. Hafız ve müezzin olacağım, normalde koro şefiydim. Koroları yönetiyordum 6 sene burada. Kemancıyım çello çalıyorum.”

“BU GENÇ PATRİKHANEDE HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMADI”

Kendisini Mahmut ismiyle tanıtan gencin, iddia ettiği gibi patrikhanede çalışmadığı öğrenildi. Yeni Şafak, patrikhanenin bahçesinde bulunan hediyelik eşya dükkanının sahibi Kosta Bey ile görüştü. İşletme sahibi, 10 yıldır buradaki dükkanı işlettiğini ve genci daha önce hiç görmediğini ifade etti.

Patrikhanenin güvenlik görevlileri ise “Daha önce 1-2 kez geldi buraya, artist gibi giyinmişti. Dört yıldır buradayım, o çocuk burada hiçbir zaman çalışmadı” ifadelerini kullandı.

Patrikhaneye en yakın konumda bulunan Ali Yazıcı Camii İmamı Osman Arıcan da genci daha önce hiç görmediğini belirterek “Eğer Patrikhane’de çalışsaydı mutlaka haberdar olurdum. Karşılaşırdım” dedi.

“TAVIRLARI FARKLIYDI”

Balat’ın merkezindeki Tahta Minare Camii İmamı Alkan Aslan ise gencin daha önce 1-2 defa camiye geldiğini belirterek, “Camime geldi bu genç. Sohbet etmeye çalıştım onunla. Nereden geldiğini sorduğumda önce “topraktan” sonra “Sultangazi’den” dedi, ‘Kimden ders alıyorsun, kim senin hocan?’ soruma cevap vermedi. Değişik bir tavrı vardı” dedi.

Görüntülerin çekildiği bölgede ticaret yapan esnaf da genci daha önce sadece bahse konu olan video çekiminin yapıldığı gün gördüklerini belirtti.

GENCİN GERÇEK İSMİNİ ÖĞRENDİK

Gence ulaşmaya çalışan Yeni Şafak, sokak fotoğrafçısı Aktay ile irtibat kurdu. Aktay, kendisinde de numarasının ya da sosyal medya hesabının olmadığını ifade ederek sadece mail adresinin bilgilerini paylaştı. Mail adresi üzerinden gencin adına ve soyadına ulaşınca, karşımıza dikkat çekici bir bilgi daha çıktı.

HAKKINDA KAYIP İLANI VAR

Azerbaycanlı olduğunu ifade eden gencin gerçek isminin Farajov Elnurolduğu ve 2014 yılında yabancı bazı haber sitelerinde hakkında kayıp haberi yapıldığı öğrenildi.

https://www.yenisafak.com/anasayfa/patrikhanede-calisiyordum-musluman-oldum-diyen-ve-milyonlarca-izlenen-genci-taniyan-cikmadi-kim-bu-gizemli-mahmut-4520929