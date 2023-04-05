Azerbaycan anlaşmayı ihlal etti ve bir grup Artsakh vatandaşının Stepanakert’e dönüşünü yasakladı

Artsakh Ombudsmanı Gegham Stepanyan Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın, Rus barış güçleri ile önceden varılan anlaşmayı ihlal ederek, Laçin Koridoru’nun bloke edilmesi sonucu Ermenistan’da kalan bir grup Artsakh sakininin Stepanakert’e dönüşünü yasakladığını duyurdu.

Stepanyan yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

“Rus tarafıyla varılan mutabakata göre aralarında yaşlılar, çocuklar ve engellilerin de bulunduğu aylardır ailelerinden ayrı yaşayan 27 sivil, Rus barış güçleri eşliğinde 4 Nisan günü saat 15.30 sıralarında Ermenistan Cumhuriyeti’nin Goris şehrinden Stepanakert’e doğru yola çıktı. Geri dönüşle ilgili önceden belirlenmiş anlaşmaya rağmen, “eko-aktivist” gibi davranan Azerbaycan hükümet ajanları, Goris-Stepanakert otoyolunun bloke edilen Şuşi bölümünde sivilleri taşıyan Rus barış gücü araçlarının geçişini engelledi.

Bunun üzerine vatandaşlar yaklaşık 5 saat o bölgede kaldı. Rus tarafı ile Azerbaycanlılar arasında sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından araçlar Goris’e geri dönüyor.”

Stepanyan, haberlere göre bazı Azerbaycanlıların bekleyen arabalardan birine bile zorla girdiğini sözlerine ekledi. Bekleme ve müzakereler sırasında 4 sivilin sağlık durumu kötüleşti, 3’ü bayıldı. Rus barış güçleri eşliğinde Stepanakert Cumhuriyet Tıp Merkezi’ne götürüldüler. 23 kişiden oluşan diğer siviller Goris’e geri döndü.

Stepanyan, “114 günlük ablukanın ilk gününden itibaren çeşitli platformlarda yolun sivil ve yük taşımacılığına açık olduğunu duyuran Azerbaycan tarafı, sadece Ermeni tarafının geçerli iddialarını değil, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Şubat 2023 tarihli kararının kaydettiği gerçek, birçok uluslararası aktörün tutum ve açıklamalarını da doğrudan sorguluyor.

Yaşanan olay, Azerbaycan liderliğinin asılsız ve uydurma iddialarının tüm özünü, uluslararası toplumu yalanlama ve yanıltma çalışma biçimini bir kez daha kanıtlıyor.

Ayrıca, İlham Aliyev’in 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada bir kez daha kabul ettiği gibi, Azerbaycan makamları Artsakh’tan çeşitli şekillerde insanların çıkışına izin verirken girişini yasaklayarak açıkça bir etnik temizlik politikası uyguluyor.

Azerbaycan tarafının küstah tavrının, uluslararası toplumun çağrılarının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına uyulmamasının tek sebebinin yaratılan müsamahakârlık, barışı koruma misyonuna yönelik küçümseme olduğu ve ilgili tüm uluslararası aktörler tarafından hedeflenen ve pratik cezai eylemlerin olmaması uzun zamandır aşikardır.

Şu anda, Goris şehrinde ve Ermenistan’ın diğer yerleşim yerlerinde yüzlerce sivil, aileleriyle yeniden bir araya gelme fırsatından mahrum bırakılıyor. Müsamaha ortamından yararlanan Azerbaycan tarafı, bu konuda Rus barış güçleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi veya diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmamaktadır.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/05/Azerbaycan-Karabağ-Ermeni/246498