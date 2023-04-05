Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir’in bu fotoğrafını gören Ümit Özdağ çıldırdı!

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Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir’in Alman Ordusu’ndaki fotoğraflarını gören Türk siyasetçi Ümit Özdağ nefret kustu.

Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, Alman Silahlı Kuvvetleri’nde dört gün boyunca askeri tatbikata katıldı. Özdemir, süre zarfında P8 tabanca ve G36 tüfeği ile atış eğitimi, nükleer, biyolojik ve kimyasal tehlikelere karşı savunma eğitimleri aldı. Özdemir, son 20 yılın askeri tatbikatları tamamlayan ilk federal bakan oldu.

Daha önce zorunlu askerliğin kaldırılmasını savunmuştu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Özdemir’e ‘Yeşiller savaş karşıtı değil miydi? diyerek tepki gösterdi. Bunun yanında Özdemir, yayınlanan fotoğraflarıyla Türk siyasetçilerinde hedefine oturdu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Twitter’da Özdemir’in Almanya Silahlı Kuvvetleri’ndeki fotoğrafını paylaşarak “Türkiye düşmanı, Ermeni ve PKK dostu pasifist Alman Tarım Bakanı Cem Özdemir Alman Ordusunda 4 günlük staja katılıp, üniforma giyip esas duruş tekmil verdi.Türkiye’de Ordu karşıtı, Almanya’da militarist” yazdı.

Türkiye düşmanı, Ermeni ve PKK dostu pasifist Alman Tarım Bakanı Cem Özdemir Alman Ordusunda 4 günlük staja katılıp, üniforma giyip esas duruş tekmil verdi.Türkiye’de Ordu karşıtı, Almanya’da militarist pic.twitter.com/hucspqIojo— Ümit Özdağ (@umitozdag) April 4, 2023

Fotoğraf: Bundeswehr/Kai-Axel Döpke

https://www.arti49.com/almanya-tarim-bakani-cem-ozdemirin-bu-fotografini-goren-umit-ozdag-cildirdi-2377631h.htm