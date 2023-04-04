İstanbul Latin Katolik Kilisesi’nin Vikarya Günü

İstanbul Latin Katolik Kilisesi’nin her sene paskalya oruç döneminde düzenlediği Vikarya günü, bir başka deyim ile Katolik Kiliselerin Episkopos etrafında buluşma günü 26 Mart 2023 tarihinde Harbiye Saint Esprit Katedrali’nde gerçekleşti.

Günün konusu, Türkiye ve Suriye’yi 06 Şubat 2023’te yaşanan depreme ayrıldı. Son zamanların en acılı tablosunu yaşatan bu sarsıntı bazı kişisel sorgulamaları da pekiştirdi. İnsanlar bu yıkım karşısında “Doğal afetlerde Rab nerede?” sorusunu sordular.

İstanbul Apostolik bölgesi ruhani sorumlusu Sayın Episkopos Massimiliano Palinuro bu konuya cevabı direkt olarak etkilenen Anadolu Apostolik bölgesi ruhani sorumlusu Sayın Episkopos Paolo Bizzeti’nin paylaşımı ile vermek istedi. Davete olumlu yönde cevap verip kişisel deneyimini paylaşan Mgr. Bizzeti konu ile ilgili etkileyici noktaları dile getirdi.

Konuşmadan birkaç düşünce:

Öncelikle konuşmacı Mgr. Bizzeti, Kutsal Kitapta bu soruya birçok kez cevap verildiğini fakat kendisinin birkaç metinle sınırlayacağını belirtti. İlk örnek Kutsal Kitap’tan Rab ile Eyüp arasında geçen konuşmadan yola çıktı. Eyüp yaşadığı zorluklar karşısında Allah’ı sorgularken, birden kendini sorulara cevap verirken bulur. Rab, Eyüp’e yaratılış ile ilgili sorular yöneltir. Sonuç olarak Eyüp kısıtlı anlayışı ile her şeyi kavrayamayacağını, kendi yapısının küçüklüğünü anlar. Ancak bu farkındalık ile yeniden esenlik dolu bir hayata başlayabilir.

Mgr. Bizzeti bu yüzyıl insanına da değindi. Bilimin ve teknolojinin ileri safhada yaşantılarda yer aldığı günümüzde, insanın Allah ile sanki eşitmiş gibi olan tavrına dikkati çekti: “İnsanın sınırlı ve kırılgan olduğunu keşfetmesi son derece acı verir”.

Ayrıca Anadolu Episkoposu insanlığın ders almaması konusuna da değindi. Covid-19 ardından beklenilen dönüşüm yerine gelmedi ve insanlık halen Yaratıcı’ya geri dönmedi. Unutkanlık ve ders almamazlığın sonucunda ise insanoğlu aynı sorgulamalara geri dönüyor.

Kabullenme ve Rab’ bin insanlara vaat ettiği yaşamın “tozpembe” olmadığı, insanlığında kendi sorumluluğunu araması gerektiği konuları, konuşmacının değindiği önemli noktaları ifade etti.

Paylaşım ve Vikarya Salonu açılışı

Sunumun ardından, katılımcılar dil gruplarına göre yaşadıkları deneyimlerde Rab ile olan ilişkilerine değindiler. İki soru konu üzerinde düşünmeye yardımcı oldu:“Hayatın zor günlerinde Rabbin varlığını hissedildi mi (kişisel olarak)? Onun yardımı görüldü mü?” ve ikinci soru “Acı çekildikten sonra ne öğrenildi?” Tamamen kişisel yaşanmışlığın paylaşımı olan bu iki soru sonucu çok değerli anlar paylaşıldı.

Çocuk ve gençler de güne kendi gerçekleştirdikleri faaliyet, el işi ve özenle hazırlanmış bir ilahi ile katıldılar.

Merhum Mgr. Ruben Tierrablanca salonu açılışı

Son olarak Latin Katolik Kilisesinin ortak buluşma noktası olan ve şimdiye kadar “vikarya salonu” olarak adlandırılan yere, Mgr. Massimiliano Palinuro’nun inisyatifi ve herkesin bu fikre olan sıcak yaklaşımı ile merhum Monsenyör Ruben Tierrablanca’nın ismi verildi. Katılımcılar bu sayede yeniden kendisini anma fırsatı buldu. Merhum Episkopos Ruben Tierrablanca’nın Guadalupe Meryem’ine olan bağlılığını anmak içinde “La Guadalupana” ilahisi eşliğinde Mgr. Bizzeti ve Peder Macutha ile açılış gerçekleşti. (Diyakon Peder Burhan)

https://haber.sat7turk.com/istanbul-latin-katolik-kilisesinin-vikarya-gunu/