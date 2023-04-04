Hristiyan çiftten Ramazan feneri

Mısır’da Hristiyan bir çift, ülkede ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen “Ramazan fenerleri” (fanus) üretimiyle halkın beğenisini topluyor.

Mısır’ın Feyyum kentinde Hıristiyan çift, ülkede ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen “Ramazan fenerleri” (fanus) üretimiyle halkın beğenisini topluyor. Bölgede Ramazan ayına özel hazırlanan “fanusları” yapan İbram Neşat ve eşi Mirna Munir, sattıkları ürünlere gösterilen ilgiden ve Müslümanların kendilerine yönelik tutumundan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Neşat, mübarek ayın manevi havasına değinerek, “Mısır’da Ramazan ayının çok güzel bir havası oluyor. Ramazan ayı bizim için de çok önemli. Müslüman komşularımız, dostlarımız ve akrabalarımız, bu işi yaptığımız için bizi tebrik ediyor ve her türlü desteği de veriyorlar” dedi. Hazırladıkları fenerlerin ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü aktaran Neşat, “Burada, Müslümanlar yaptığımız işten çok memnun ve bunu ilk kez duyanlar da mutluluğunu gizleyemiyor. Ramazan sadece Müslümanlar için değil, hepimiz için önemli bir ay” dedi.

https://www.gunes.com/ramazan/hristiyan-ciftten-ramazan-feneri-1164264